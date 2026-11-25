В Гёте-Институте Алматы прошла практическая мастерская для преподавателей немецкого языка. Главной темой стало использование искусственного интеллекта на уроках, а практическим открытием – плейбек-театр как способ соединить творчество, спонтанную речь и изучение языка.

Участники коллектива WE-ART, сформировавшегося всего несколько месяцев назад, показали, как можно совмещать изучение немецкого языка с творчеством и использованием новых технологий. Идея проекта появилась у актрисы и режиссёра Елизаветы Высочиной-Флах еще год назад, а актёрский коллектив сложился из молодых энтузиастов после молодёжного лагеря „Jugendtreff.kz 2026“.

Так как же можно объединить, казалось бы, абсолютно разные направления: творчество, искусственный интеллект и немецкий язык? Связующим звеном выступил плейбек – форма живого импровизационного театра, в котором нет заранее написанного сценария. Есть ведущий, рассказчик из числа зрителей и актёры.

Клара Брдарич, языковой ассистент Гёте-Института, рассказала, что познакомилась с плейбеком раньше – в лагере „Jugendtreff.kz 2026“. Она сама пробовала себя в роли актёра и знает, каково это – без подготовки придумывать, что сказать, особенно на иностранном языке. По её словам, история рассказывается зрителями на русском языке, и это понятно актёрам. Они импровизируют и переводят её на немецкий, учатся использовать знакомые слова, чтобы сказать что-то более сложное и переводят в актив те знания, которые уже имеют.

Взгляд преподавателей

Мультипликатор Гёте-Института из г. Москва, кандидат педагогических наук, преподаватель с тридцатилетнем стажем Татьяна Егорова отметила, что плейбек-театр произвёл на неё сильное впечатление: «Мы с коллегами собирались готовить форум-театр (интерактивный спектакль на острую социальную тему, в котором зрители могут заменить актеров на сцене и изменить финал истории), но идея с плейбеком мне понравилась больше! Думаю, мы можем перенять её. Этот метод отлично подходит для изучения немецкого языка: он развивает спонтанную речь, лексику и помогает преодолеть психологические барьеры».

Преподаватель Таразского университета имени Хайдара Дулати Мавлюда Ахметова призналась, что формат для неё новый, но она уже записала идеи и планирует апробировать их со студентами: «Это так интерактивно! Думаю, ребятам понравится. У них будет срабатывать не только умение говорить на иностранном языке, но и развиваться креативное мышление».

ИИ подскажет историю

О роли искусственного интеллекта участники говорили как о поддержке. Мавлюда Ахметова отметила, что «можно работать по теме, которая есть в учебной программе, и благодаря ИИ разыграть историю, связанную с новыми словами, которые нужно выучить на немецком. ИИ – это своего рода орудие, которое помогает нам разговориться, разыграться, где-то исправить ошибки».

Преподаватель из центра немецкого языка в Павлодаре Алевтина Малышева видит в плейбеке альтернативный путь изучения языка: «Ребята сразу интегрируют новые слова и выражения в обиходный немецкий. Это отличное применение теории на практике. Эмоции, как известно, очень важны: когда участники отыгрывают истории, они испытывают эмоции, а это способствует лучшему запоминанию новой лексики».

По её мнению, ИИ может стать хорошей альтернативой реальным историям, особенно если прописать для него промпт-задание: создать историю с теми словами, которые ученикам предстоит выучить.

Подводя итоги

Мастерская показала, что искусство и искусственный интеллект не конкурируют на уроке немецкого, а могут дополнять друг друга. Плейбек-театр даёт живую эмоцию, спонтанность и преодоление языкового барьера, в то время как ИИ помогает подготовить материал, сгенерировать историю под нужную лексику и поддержать преподавателя. Педагоги увезли с мастерской не только идеи, но и конкретные планы, и будут апробировать плейбек и промпты для ИИ со своими студентами.

Есения Граф

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