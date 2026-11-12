А вы знали, что немецкий драматург, режиссер и потрясающий детский писатель Ульрих Хуб находит вдохновение в берлинских техноклубах? И это не единственный необычный факт. Вам стоит прочитать его вымышленное интервью на официальном сайте Хуба – отличный пример его фирменного абсурдного и колкого юмора.

Книги и пьесы Хуба потрясающе смешные. Он всё доводит до точки, где шутка становится серьёзной, а всё серьёзное – шуткой. До той магической точки, где любая идея и её противоположность одинаково верны. Как в «У ковчега в восемь» – известной философской комедии-притче.

В центре заварушки – три пингвина, которые постоянно ссорятся между собой. Перед началом Всемирного потопа они получают всего два билета на спасительный ковчег. Пингвины решают не бросать друга в беде и пытаются тайком провести третьего товарища, попутно рассуждая о вере, Боге, дружбе и справедливости.

В подростковой театральной студии «Разные» (г.Костанай) поставили пьесу по-своему: легко и просто, смешно и искренно. О том, как им это удалось, расскажет режиссер Лейла Сарьян.

– Лейла Насибовна, почему Вы выбрали «У ковчега в восемь»?

– Почему именно Ульрих Хуб заинтересовал меня? Во-первых, он актёр, режиссёр, драматург. «У ковчега в восемь» он написал в 2006 году, когда одно из немецких издательств предложило театрам создать спектакль для детей на религиозную тему. Он перечитал Библию, выбрал сюжет о всемирном потопе и решил написать пьесу. За неё, замечательную, Ульрих получил немало наград. Подкупает и то, что Хуб о серьёзных проблемах пишет простым языком, с философским смыслом и тонким юмором. Пишет о человечности, о том,правильно ли идти против правил ради спасения близкого, где на самом деле живёт Бог, как относиться к религии. Например, что происходит, если ты оступился: допустим, как в пьесе, когда один из пингвинов убил бабочку? Как меняется отношение к нему его друзей?

Вот поэтому Ульрих Хуб мне очень близок по духу, по манере излагать легко, и это главное. Кроме «Ковчега», у него есть ещё произведения: «Слепая курица, хромая утка», «Бомбочкой не прыгать!» Они очень смешные.

И «Последняя овца. Самая правдивая история о Рождестве» – ее я всем рекомендую к прочтению, потому что это просто шедевр!

– Сколько живет спектакль? Даже такой замечательный?

– Я считаю, что просто создать спектакль, один или два раза его показать и забыть про него – это пустая трата сил: и моих как режиссёра, и ребят актёров.

Спектакль никогда не бывает показан одинаково. Даже если зритель смотрит его два-три раза, он каждый раз увидит какие-то нюансы, новые проявления и движения. Поэтому такие спектакли, как «У ковчега в восемь», не могут надоесть.

– В вашем репертуаре много пьес немецких авторов. Если говорить о немецкой культуре, что Вам близко как профессионалу?

– Я люблю немецкий театр в Алматы – единственный немецкий театр на территории СНГ, которым заведует Наташа Дубс.

Интересуюсь немецкой классикой, произведениями Брехта. Мне очень близка и немецкая культура, и драматургия. И сам немецкий язык мне очень нравится. В нём есть особая логика, стройность, которая мне созвучна.

– И, пожалуй, главный вопрос – почему подростковый театр?

– Подростки – это самые «клёвые» люди, на мой взгляд. Они максималисты – наполненные, знающие, чувствующие и не скрывающие этого.

Я думаю, что именно воспитание через творчество является очень важным, особенно в современном мире, когда востребованы спорт (что неплохо) и IT-направление. А поп-культура и искусство как-то забыты и задвинуты в самый дальний угол. Очень зря. Потому что воспитание через культуру, через искусство и делает нас людьми тонко чувствующими, знающими, мудрыми.

Мы с детьми обучаем друг друга. Я им даю то, что знаю, а они вселяют в меня уверенность, причём на сто процентов, что мир жив, и он вибрирует, он звенит, и всё очень здорово, ничего не потеряно, всё только-только начинается. Именно молодёжь даёт такой настрой.

Маргарита Бек

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia