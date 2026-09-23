Уже больше семи лет вокальная группа «Freude» является частью культурной жизни Каргалинского района. Через музыку участницы сохраняют и передают традиции немецкой культуры, а для них самих репетиции и концерты давно стали важной частью жизни – местом, где можно встретиться, поговорить, поддержать друг друга и, как они сами говорят, найти настоящую отдушину.

В декабре 2023 года коллективу присвоили звание Народный. Сегодня участницы готовят новую программу, чтобы подтвердить этот высокий статус.

Начало новой истории

Для художественного руководителя Лидии Ивановны Уваровой развитие национального творчества в районе было давней мечтой. К тому времени под её руководством уже работала казахская вокальная группа «Ақ пейіл». Вскоре появились русский и немецкий ансамбли.

История немецкой группы началась задолго до её официального создания. При Бадамшинской средней школе № 1 действовал немецкий центр под руководством Светланы Викторовны Коротковой. Здесь проводили праздники, разучивали народные песни и знакомились с традициями.

Когда Лидия Ивановна предложила создать вокальный ансамбль при Доме культуры, Светлана Викторовна поддержала эту идею. Часть будущих участниц уже занималась в центре, других приглашали среди жителей района с немецкими корнями и интересом к творчеству.

В январе 2019 года в районе уже действовали три творческих объединения: «Ақ пейіл», «Славяночка» и «Freude». Название для немецкой группы выбрали не случайно – хотелось, чтобы оно отражало настроение, с которым участницы выходят на сцену.

«Мы стараемся своим пением доставлять радость зрителям всех возрастов. Да и нам самим совместные выступления и общение приносят огромный вдохновляющий импульс. Душа поёт, когда мы вместе на сцене», – рассказывает Светлана Короткова.

Преемственность поколений

Когда-то в районе гремел вокально-инструментальный ансамбль «Ритм-72». Именно там начинали свой творческий путь Лидия Уварова и Светлана Короткова. Опыт, полученный в те годы, спустя десятилетия пригодился и в работе с новым коллективом.

«Начало нашего творческого пути было именно в том ансамбле, – отмечает Лидия Ивановна. – Опыт работы, умение находить подход к людям, ответственность и навык верно ставить задачи – эта закалка шла от наших наставников: руководителя «Ритма-72» Теодора Кнейслера и заведующей отделом культуры Лидии Буланович».

При этом сами коллективы появились в разные времена и решали разные задачи. «Ритм-72» был частью музыкальной жизни своей эпохи: в его репертуаре звучали песни советских и немецких композиторов, произведения авторов из стран ближнего зарубежья. «Freude» с самого начала создавался с конкретной культурной миссией – сохранять немецкий язык, песни и традиции.

«То, чем мы занимаемся сейчас, – это целенаправленная работа по сохранению и развитию культуры, языка и традиций немецкого народа».

Всё начинается с людей

За семь лет состав «Freude» практически не изменился. Для творческого коллектива это не менее значимое достижение, чем победы на фестивалях. Лидия Уварова убеждена, что секрет кроется в атмосфере взаимного уважения и общем взгляде на жизнь:

«Это определённое везение на людей, у которых совпадают интересы, любовь к творчеству, своей культуре и языку. И главное – искреннее, доброжелательное отношение друг к другу».

И у каждой участницы своя история знакомства с «Freude».

Лидия Александровна Кузьмина (Шперлинг) пришла из немецкого центра и постепенно с любительского пения переключилась на профессиональное вокальное направление: «Это большая работа над собой: постановка голоса, дыхание, извлечение чистого звука. Спустя семь лет регулярных репетиций я стала совсем иначе чувствовать музыку. Занятия во “Freude” подарили мне близких по духу людей, с которыми мы бережно храним родной язык и традиции».

Для Ирины Сычёвой (Герр) «Freude» – это прежде всего люди и атмосфера внутри коллектива: «Я с удовольствием хожу на репетиции. Учим песни, проводим вместе время, каждая из нас делится своими радостями и проблемами. Мы как одна большая семья».

Елена Яцко тоже не сразу смогла выйти на сцену: «Светлана Викторовна не раз меня приглашала, но я отказывалась. А потом решилась: пришла, почувствовала атмосферу и осталась. Пришлось учить очень много, но это замечательное хобби с пользой для себя и общества».

Галина Лайс присоединилась к коллективу в 2020 году, совершенно не зная немецкого языка: «В школе я учила английский. Но на репетиции хотелось идти снова и снова – каждая из них несла что-то новое. Постепенно языковой барьер ушёл, а поездки и концерты сделали жизнь гораздо интереснее».

Об одной из таких поездок

В 2023 году коллектив отправился на XI Международный фестиваль немецкой культуры «Wir sind zusammen» в Астану. Уже по дороге в поезде произошёл трогательный случай: проводник вагона оказался их земляком. Тогда участницы решили повторить репертуар прямо в пути.«Мы пели на немецком, русском и казахском языках, – вспоминает Галина Лайс. – Весь вагон затих и слушал. А после немецких песен пассажиры спрашивали: «На каком же красивом языке вы поёте?»

Уже в Астане перед гала-концертом «Freude» ждала общая репетиция с другими ансамблями. Несколько коллективов готовились вместе исполнить «Schön ist die Jugend», однако добиться единого звучания оказалось непросто.

«Нас поставили в крайний ряд. Заиграли аккордеонисты, и мы вступили. Голоса прозвучали настолько чисто и слаженно, что организаторы рекомендовали остальным ансамблям учить текст именно по нашему исполнению», – вспоминает Светлана Короткова.

Фестиваль оставил после себя приятные впечатления и чувство гордости за коллектив.

Живая связь с корнями

Для некоторых участниц немецкая песня – это ещё и связь с историей своей семьи. У Милиты Леонидовны Шмидт эта связь особенно личная: её родных в 1941 году выслали из Запорожской области в Казахстан, но в семье свято берегли традиции.

«Праздники, песни, молитвы – всему этому меня учили бабушка и мама. До четырёх лет я не знала ни одного русского слова, говорила только по-немецки. Поэтому участие во “Freude” для меня – продолжение семейной памяти и маленький праздник для души».

Жаныльтай Шмидт вспоминает, что интерес к немецкой культуре всегда был частью её семейной жизни: «В нашей семье муж приобщал нас к немецкими традициями. Мы отмечали национальные праздники и готовили блюда немецкой кухни. Мне это всегда было близко. В 2019 году я пришла в коллектив “Freude”, где благодаря песням смогла изучать язык. Сыновья меня очень поддержали».

Праздники как часть традиции

Работа ансамбля давно вышла за рамки обычных концертов. Коллектив организует программы к главным датам немецкого традиционного календаря: Ostern (Пасха), Weihnachten (Рождество), Pfingsten (Пятидесятница), Fasching (карнавал), Erntedankfest (праздник урожая), Martinstag (День святого Мартина) и дням Адвента.

Светлана Короткова вспоминает Бадамшу своего детства, где немецкая речь звучала повсюду. Сегодня, когда диаспора стала значительно меньше, именно песни помогают не угаснуть языку и культуре. В репертуаре коллектива звучит и та самая «Schön ist die Jugend», которую Светлана Викторовна впервые услышала на свадьбе ещё ребёнком: песню когда-то пела бабушка, а сегодня она звучит со сцены.

Музыкальное наследие

Особое место в истории «Freude» занимает Дабыл Сагинович Даурбаев. Именно он работал над аранжировками конкурсных программ, придавая знакомым немецким песням новое звучание.

«Благодаря высокому профессионализму Дабыла Сагиновича музыка приобретала особый немецкий колорит. Под его аранжировки было легко исполнять любые произведения. К сожалению, его уже нет с нами, но светлую память об этом талантливом человеке мы будем всегда хранить в наших сердцах», – с благодарностью вспоминает Лидия Уварова.

Народный – это ответственность

За годы работы вокальный коллектив «Freude» становился дипломантом фестивалей в Магнитогорске, Актобе и Берлине, а в декабре 2023 года получил звание Народный. Лидия Уварова подчёркивает:

«Для нас это не просто награда, а уверенность, статус и постоянное стремление развиваться дальше ради наших зрителей».

К этой работе активно привлекают и молодёжь, которая помогает в проведении праздников, изучает традиции и приносит в ансамбль свежую энергию.

«Пока живы язык и традиции народа, жив и сам народ», – подводит итог Светлана Короткова.

И сегодня певуньи по-прежнему собираются на репетиции, разучивают новые песни и выходят на сцену. Так «Freude» продолжает жить – в музыке, в традициях и в людях, для которых этот коллектив давно стал частью жизни.

Екатерина Лойченко

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