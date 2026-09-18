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17 сентября в Казахстанско-Немецком центре в Астане начала работу II Региональная конференция выпускников IPS — Международной парламентской стипендии Германского Бундестага. Тема встречи — «Вызовы для формирования национальной идентичности в Центральной Азии и на Кавказе».

Конференция организована по инициативе Ассоциации выпускников IPS в Казахстане (IPS Alumni-Verein Kasachstan) при поддержке Германского Бундестага, Представительств Фонда Фридриха Эберта и Фонда Конрада Аденауэра в Казахстане.

В Астану приехали выпускники программы разных лет из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Армении, Грузии и Азербайджана. В течение двух дней они обсуждают вопросы национальной идентичности, общественного развития, роль гражданского общества и профессиональных сообществ, а также возможности дальнейшего сотрудничества.

Парламент изнутри

Во второй день конференции принял участие Евгений Больгерт, депутат Курултая, председатель Попечительского совета Общественного фонда «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев».

Приветствуя участников, он отметил особую ценность IPS для молодых специалистов и признался, что сам сегодня с интересом воспользовался бы такой возможностью.

«Если бы в свое время я прошел эту программу, сегодня этот опыт мне очень пригодился бы. Ведь тогда я даже представить не мог, что парламентаризм станет моей профессией», — сказал Евгений Больгерт.

По его словам, главное преимущество IPS — возможность увидеть парламентскую работу изнутри: понять, как готовятся законы, работают комитеты, проходят политические дискуссии и осуществляется парламентский контроль.

Не копировать, а учиться

Отдельное внимание депутат уделил политическим реформам в Казахстане и опыту Германии.

«Сегодня Казахстан проходит этап масштабных политических реформ, включая реформу Парламента. Мы внимательно изучаем опыт наших партнеров в Европейском союзе, прежде всего парламентскую практику Германии. Речь не о копировании чужой модели, а о понимании эффективных механизмов и их адаптации к нашим условиям», — подчеркнул он.

Важным направлением сотрудничества остается и парламентская дипломатия. Группы дружбы между депутатами Казахстана и Германии создают возможности для прямого диалога и реализации совместных инициатив.

Особая роль здесь принадлежит выпускникам IPS, которые знают обе страны, их политические культуры и способны становиться связующим звеном между людьми и институтами.

Молодежь — в центре внимания

Еще одна тема выступления — участие молодежи в общественной и политической жизни.

По словам Евгения Больгерта, одного формального представительства молодежи недостаточно. Необходимы подготовленные, самостоятельные и ответственные молодые люди, готовые брать на себя инициативу.

«Такие программы, как IPS, помогают формировать именно такие кадры», — отметил он.

Эта задача актуальна и для этнокультурных сообществ Казахстана. В немецком сообществе большое внимание уделяется молодежи, развитию лидерских качеств и формированию кадрового резерва.

«Молодые люди должны раньше получать возможность брать на себя ответственность, руководить проектами и представлять свое сообщество на местном и национальном уровнях», — подчеркнул депутат.

Связи, которые остаются после Берлина

Одним из ярких примеров такого подхода является председатель Союза немецкой молодежи Казахстана — Кристина Ларина, выпускница IPS. По словам Евгения Больгерта, ее деятельность показывает, как полученный в Берлине опыт можно применять в развитии молодежных и гражданских инициатив.

Именно создание таких профессиональных связей является одной из главных ценностей конференции. Выпускники IPS получают возможность не только обмениваться опытом, но и формировать новые совместные проекты.

«Настоящая ценность опыта IPS раскрывается, когда вы делитесь знаниями, берете на себя ответственность и создаете прочные связи между нашими странами. Наше немецкое сообщество выступает в качестве моста между Казахстаном и Германией, и выпускники IPS также могут быть настоящими Brückenbauern — теми, кто укрепляет отношения и взаимопонимание между нашими странами», — сказал Евгений Больгерт, пожелав участникам новых идей, встреч и совместных проектов.

II Региональная конференция выпускников IPS продолжает эту работу, объединяя представителей разных стран вокруг профессионального диалога, международного сотрудничества и общих задач развития.

DAZ

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