​Сегодня общественная и государственная мысль Кыргызстана и Казахстана обращена к человеку, чье имя давно вышло за рамки национальных границ, став символом масштабного государственного мышления, созидательного труда и нерушимого служения своему народу. Свой день рождения отмечает Валерий Исидорович Диль — выдающийся государственный и общественный деятель, бывший вице-премьер-министр Кыргызской Республики, многолетний лидер Народного совета немцев Кыргызстана, признанный авторитет и общенациональный лидер немецкой диаспоры Центральной Азии.

​Карагандинская закалка и истоки

​Валерий Исидорович родился в поселке Актау Карагандинской области Казахской ССР. Промышленная Караганда с ее суровым климатом и особой исторической судьбой сформировала в нем ключевые черты характера: дисциплину, стратегический подход к делу, уважение к труду и глубокое чувство ответственности за судьбу соотечественников. Именно казахстанская земля дала ему первоначальный жизненный закал и понимание ценности межнационального согласия, которое он пронес через всю свою карьеру.

​Государственное служение и роль проводника исторических решений

​Профессиональный вклад Валерия Исидоровича в развитие Кыргызской Республики носит фундаментальный характер. Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР XII созыва и Жогорку Кенеша нескольких созывов, возглавлял Комитет по государственному устройству, законности и конституционному законодательству, стоя у истоков правовой системы независимого Кыргызстана. На посту вице-премьер-министра по экономике и инвестициям и в руководстве энергетической отраслью он проявил себя как масштабный государственник.

​Кыргызстан в те годы отличался особым, прогрессивным взглядом на гуманитарные и исторические вопросы. Ярким примером этого стало проведение в Бишкеке Саммита лидеров стран СНГ, заложившего основу и принявшего историческую резолюцию о реабилитации жертв массовых политических репрессий.

​Именно Валерий Исидорович выступил ключевым проводником и двигателем идей Бишкекского саммита в регионе. Его личный авторитет и системная государственная работа позволили перевести эти принципы из формата международных деклараций в плоскость реального национального законотворчества. В Казахстане реализация этих идей проходила в тесной взаимосвязи с выработкой законодательных актов при участии выдающегося общественного деятеля, академика Манаша Казыбаева — председателя историко-просветительского движения «Әділет» («Справедливость»).

Принятый в 1993–1994 годах Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» позволил сотням тысяч несправедливо осужденных и репрессированных (включая казахстанских немцев и трудармейцев) получить не только политическую, но также моральную и материальную реабилитацию.

​Единство самоорганизации: Интеграция вне границ и международный масштаб

​История немецкого движения Центральной Азии от самых первых дней его зарождения на рубеже 1980–1990-х годов строилась на концепции широкого партнерства без границ. Возглавив в 1993 году Совет немцев Кыргызстана (впоследствии — Народный совет немцев КР), Валерий Исидорович на протяжении десятилетий выступал главным архитектором теснейшего переплетения событий, общественных инициатив и структур самоорганизации немцев Кыргызстана и Казахстана.

​Непререкаемый авторитет Валерия Исидоровича Диля, его стратегическое видение и постоянная координация действий с Ассоциацией общественных объединений немцев Казахстана позволили реализовать проекты международного уровня:

​Подвиг трудармейцев и экспертная основа реабилитации:

Особой вехой стало продуктивное партнерство Валерия Исидоровича с председателем Союза трудармейцев Киргизии Алексеем Штраусом. Разработанные ими совместные доклады и программные тезисы, обнародованные на Первом съезде трудармейцев в Алматы, стали фундаментальной экспертной основой, которая легла в основу разрабатываемого закона о реабилитации жертв массовых политических репрессий. Это позволило поднять подвиг и трагедию ветеранов Трудовой армии на высокий государственный уровень, обеспечив им заслуженную справедливость.

​Бишкекский форум и институциональный прорыв МАООН «Видергебурт»:

Бишкек под руководством Валерия Диля превратился в международную площадку консолидации немецкого движения. Главным результатом прошедшего в Бишкеке представительного форума стала регистрация Министерством юстиции Российской Федерации Международной ассоциации общественных объединений немцев «Видергебурт» (МАООН «Видергебурт») под руководством Эрнста Вольфа.

Создание этой структуры с официальной возможностью проведения мероприятий реабилитационной направленности открыло принципиально новые горизонты: впервые была сформирована правовая и институциональная база международной взаимопомощи, объединившая общественные организации России, Центральной Азии и других стран СНГ.

​Диалог культур «Казахстан — Германия» и триумф центральноазиатского гуманизма:

Проведение масштабного Диалога культур «Казахстан — Германия» с участием правительственных структур ФРГ, Казахстана и официальной делегации из Бишкека стало прорывом в истории международных отношений. Впервые представители всех этнических групп стран Центральной Азии смогли на равных участвовать в обсуждении миссии, культурного наследия и перспектив общественных организаций российских немцев.

Это событие глубоко созвучно философии Олжаса Сулейменова о перекрестке культур, их взаимном переплетении и духовном обогащении. Особое звучание форуму придала личная инициатива Валерия Исидоровича, который вдохновенно представил на Диалоге культур творческое наследие великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова, показав мировому сообществу высочайший гуманистический потенциал и неразрывную связь культур народов Центральной Азии.

​Бизнес-инициативы и Межправительственный диалог

​Важнейшим направлением деятельности Валерия Исидоровича стало укрепление делового и межгосударственного партнерства. В 2004 году при его самом активном личном участии была создана Казахстанско-Германская ассоциация предпринимателей, ставшая действенным мостом для развития торгово-экономических связей и поддержки немецкого бизнеса в регионе.

​Не менее значим его вклад в развитие прямой коммуникации между государственными структурами. Валерий Исидорович принимал самое активное участие во всех ключевых инициативах, связанных с организацией и ведением прямого диалога между Федеральным правительством Германии и Правительством Республики Казахстан. Его высокий авторитет в ФРГ и глубокое понимание региональной специфики позволяли эффективно отстаивать интересы немецкой диаспоры и укреплять межгосударственные связи.

​Признанный лидер и «отец нации»

​Сегодня Валерий Исидорович Диль находится в том высочайшем статусе, когда пройденный путь говорит сам за себя. Для немецкого движения и широкой общественности наших стран он — признанный патриарх, общенациональный лидер и «отец нации», заслуживший всеобщее уважение и искренний авторитет.

​Дорогой Валерий Исидорович!

​От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости духа, душевного тепла и долголетия. Пусть Ваш богатейший жизненный опыт, мудрость и созидательная энергия еще долгие годы остаются надежным ориентиром для всех нас, а заложенные Вами традиции дружбы, единства и международно-общественного партнерства без границ продолжают приносить добрые плоды.

​С чувством глубокого уважения и искренней признательностью,

Александр Дедерер

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