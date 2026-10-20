С глубоким прискорбием сообщаем, что 14 октября 2026 года, на 91-м году жизни, скончался Арвед Евгеньевич Люц — учёный, исследователь, любимый муж, замечательный отец, дедушка и прадедушка.

Детство Арведа Евгеньевича пришлось на трагические годы репрессий: всех мужчин семьи арестовали, а его самого вместе с матерью и сестрой выслали из Краснодара в Казахстан. Здесь прошла вся его дальнейшая жизнь — жизнь человека, которому пришлось рано столкнуться с испытаниями, но который сумел найти свой путь в науке и исследовательской работе. Получив образование в педагогическом техникуме, он поступил на физико-математический факультет КазПИ. Именно с этого начался его путь учёного, которому он посвятил многие годы, работая в лаборатории физических методов исследования Института химии Академии наук.

Здесь Арвед Евгеньевич сделал множество важных открытий в области изучения строения материи, которые описал в своих монографиях. Ещё одной значимой страницей его профессиональной биографии стало участие в проекте «Контроль над уничтожением баллистических ракет и подземных пусковых установок» в рамках антиядерной программы в 1998 году.

В 1990-х годах Арвед Евгеньевич принимал участие в становлении компании BMW в Казахстане, адаптируя немецкие тексты для казахстанских пользователей автомобилей концерна. Даже выйдя на пенсию, он продолжал трудиться: до 2020 года работал переводчиком в патентной фирме «Енлик», переводя научные патенты с немецкого и английского языков.

На протяжении всей жизни Арвед Евгеньевич интересовался историей, особенно историей немецких переселенцев. Исследованиям он посвящал всё свободное время, работая с архивными материалами, собирая сведения о местах поселений, больших и маленьких победах своего народа, пережитых репрессиях, удивительной силе воли, стойкости и способности к возрождению. Своими находками он делился в статьях и докладах на конференциях Научного объединения немцев Казахстана, бережно сохраняя историческую память для будущих поколений.

Но самым главным качеством Арведа Евгеньевича, которое навсегда останется в памяти родных и близких, друзей и коллег, была его удивительная способность чутко прислушиваться к человеку. Для каждого у него находились слова поддержки, добрый совет, пример из жизни или нужная информация. А в особенных случаях — книги, которые он всегда считал самым лучшим подарком.

Светлая память, Арвед Евгеньевич! Вы прожили долгую, достойную жизнь, оставили после себя богатое научное и историческое наследие, а главное — добрую память в сердцах людей. За всё, что Вы сделали, за знания, которыми делились, и за сохранённую для потомков историю мы будем Вам благодарны.

Редакция Deutsche Allgemeine Zeitung выражает искренние соболезнования родным и близким Арведа Евгеньевича Люца. Разделяем вашу скорбь и вместе с вами храним светлую память о человеке, чья жизнь стала примером преданности своему делу, своему народу и людям.

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