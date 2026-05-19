Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия провело мероприятие для детей и представителей казахской диаспоры, направленное на популяризацию казахского языка, культуры и национальных традиций среди подрастающего поколения.

Посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов, который подчеркнул значимую роль семьи и диаспоры в укреплении связи детей с историческим и культурным наследием Казахстана. В теплой и дружественной атмосфере глава дипломатической миссии прочитал детям казахскую народную сказку «Спор животных о начале года» («Жыл басына таласқан хайуанаттар»), сопровождавшуюся иллюстрациями по сюжету произведения. Для юных участников также был организован показ казахского анимационного фильма «Почему у ласточки раздвоенный хвост?» («Қарлығаштың құйрығы неге айыр?»), вызвавший большой интерес у детей.

В рамках мероприятия детям были вручены книги от Посольства Казахстана.

Для юных участников была подготовлена познавательно-развлекательная программа, направленная на укрепление интереса к Казахстану, его культуре, языку и традициям. Дети читали стихи, исполняли песни и танцевальные номера, представляли свои рисунки и творческие работы, а также приняли участие в викторине на знание Казахстана. По итогам конкурса детям были вручены призы и подарки.

Особый интерес вызвали традиционные национальные игры -тоғызқұмалақ и асық ату, которые познакомили детей с элементами казахского культурного наследия и создали атмосферу живого общения и вовлеченности.

В рамках встречи с представителями казахской диаспоры были обсуждены также вопросы дальнейшего взаимодействия, включая проведение совместных культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на поддержку соотечественников и сохранение национальной идентичности подрастающего поколения.

Мероприятие способствовало укреплению взаимодействия с представителями казахстанской диаспоры в Германии, а также дальнейшей популяризации казахского языка среди детей и молодежи.

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/region-news/details/29305?lang=ru

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia