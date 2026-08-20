Жизнь Виктора Карловича Мерца тесно переплетена с историей Казахстана и судьбой российских немцев. Родившийся в семье депортированных из Поволжья немцев, он посвятил себя изучению прошлого страны и стал известным археологом и учёным. Сегодня кандидат исторических наук возглавляет Объединённый археологический научно-исследовательский центр имени А.Х. Маргулана, является автором более 100 научных публикаций, кавалером ордена «Құрмет», который ему лично вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В наши дни археология является одной из важнейших исторических дисциплин, позволяющих восстановить картину жизни древних обществ на основе материальных свидетельств прошлого. Исторически сложилось так, что в казахской степи не было ученых-историков, которые занимались бы развитием археологии, но всё поменялось, когда она сформировалась в созданной в 1946 году Академии наук Казахской ССР.

Первым руководителем отдела археологии стал А.Х. Маргулан. Он выходец из Павлодара, но именно в Павлодарской области основателем профессиональной археологии стал Виктор Карлович Мерц.

Сам Виктор Карлович отмечает:

«Я не знал, что меня так называют в Павлодарской области и не могу отрицательно к этому относиться. Раз так считают, наверное, не зря».

На данный момент Виктор Мерц занимается изучением памятников эпохи камня и бронзы, а также первобытного искусства, но с чего же он начинал? «Вначале я увлекался эпохой бронзы, но когда принял участие в работе археологической экспедиции под руководством В.С. Волошина, тогда и заинтересовался каменным веком».

Развитие археологии важно для нашей страны, потому что именно археологические исследования позволяют получить точные ответы на вопросы о прошлом страны. Ученые восстанавливают историю древних культур, населявших территорию современного Казахстана, что помогает лучше понять истоки народа, сохранить культурное наследие и получить знания о прошлом.

Свой выбор Виктор Карлович объясняет так: «Археологию я выбрал потому, что интересовался историей и понял, что эта наука даёт точные ответы на многие вопросы дописьменного периода».

На данный момент в Казахстане действуют восемь вузов, которые готовят археологов, из них всего в двух есть магистратура: это ЕНУ им. Гумилева и университет им. Торайгырова. Как раз здесь герой материала ведет свою работу и готовит новых специалистов в области истории и археологии. Опыт, накопленный за долгие годы научной и педагогической деятельности, Виктор Карлович стремится передать своим студентам. Юным ученым он советует прежде всего не терять веры в выбранное дело: «Молодым исследователям я хотел бы пожелать твердости на пути к выбранной цели, не бояться трудностей и любить свою работу. Тогда им будет обеспечен успех».

Виктор Карлович не одинок в своей деятельности, одним из выдающихся и опытных археологов области является его сын, Илья Викторович Мерц.

Он, как и отец, участник археологического научно-исследовательского центра имени Маргулана, является старшим научным сотрудником и кандидатом исторических наук. За свою карьеру молодой археолог написал более 40 работ.

Маулен Абралин

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