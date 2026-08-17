1

Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия) и Kozybayev University подвели первые итоги совместной программы подготовки аграрных специалистов.

В Kozybayev University (Петропавловск, Казахстан) состоялся брифинг, посвященный завершению пилотного проекта «Practical Trainee Triesdorf-Kasachstan», который был реализован совместно с немецким университетом прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (HSWT) при участии казахстанского аграрного бизнеса.

Четверо студентов агротехнологического факультета Kozybayev University прошли четырехмесячное обучение в Германии, успешно сдали экзамены, получили сертификаты HSWT, а теперь проходят практику на предприятии партнера с гарантированным трудоустройством на три года.

Немецкий университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (HSWT) — один из ведущих вузов Германии в области аграрных технологий, цифровизации и практикоориентированной подготовки — стал ключевым зарубежным партнером пилотного проекта «Practical Trainee Triesdorf-Kasachstan». Kozybayev University вошел в число всего двух казахстанских вузов, отобранных для участия в этой программе, инициированной немецкой стороной.

Пионерами проекта стали студенты 3–4-х курсов образовательной программы «Наука о растениях и технологии»: Дамир Аманжол, Даурен Манайдар, Нияз Сатыбалды и Арстан Мурзашев. В течение четырех месяцев они обучались в HSWT, где изучали современные подходы к организации сельскохозяйственного производства, знакомились с европейским опытом, участвовали в междисциплинарных проектах и осваивали новейшие технологии, применяемые в сельском хозяйстве Германии.

Важной частью обучения стали выезды на полевые исследования и работа над практическими проектами. По итогам все студенты успешно сдали экзамены и получили сертификаты немецкого университета.

Финансирование программы полностью взяла на себя казахстанская компания ТОО «СТ АГРО»: она оплатила обучение, проживание, перелет и ежемесячные стипендии студентов.

После возвращения из Германии участники продолжили подготовку уже на производственной площадке компании, с 5 августа они проходят практику, применяя полученные в HSWT знания в условиях реального аграрного производства Казахстана.

После завершения практики и получения дипломов Kozybayev University все четверо будут трудоустроены в ТОО «СТ АГРО» сроком на три года. Таким образом, проект формирует полноценную профессиональную траекторию: образование в немецком вузе — международный опыт — производственная практика — гарантированное трудоустройство.

На брифинге ректор Kozybayev University Ербол Исакаев подчеркнул особое значение сотрудничества с HSWT в условиях технологической трансформации агропромышленного комплекса Казахстана.

— Для наших студентов это возможность получить опыт в образовательной среде, где теория непосредственно связана с практикой, современными технологиями и реальными задачами аграрного производства. Для нас это не только признание уровня подготовки наших студентов, но и показатель доверия к университету как к партнеру в подготовке современных кадров для агропромышленного комплекса, — отметил ректор.

Он также подчеркнул, что для университета принципиально важно, чтобы международное сотрудничество приводило не только к академической мобильности, но и к реальному трансферу знаний, технологий и современных производственных практик из Германии.

Координатор проекта «Practical Trainee Triesdorf-Kasachstan» Магираш Шаримова рассказала об истоках программы и буднях североказахстанских студентов в немецком вузе на различных этапах обучения.

Сами участники поделились опытом, представив, в частности, агроэкономические расчеты затрат на технику, выполненные в ходе обучения в HSWT. Эти расчеты направлены на повышение экономической эффективности сельскохозяйственных процессов и демонстрируют, как немецкие подходы могут быть адаптированы к казахстанским условиям.

Проект «Practical Trainee Triesdorf-Kasachstan» объединяет международное образование, практическую подготовку и дальнейшее трудоустройство. Для бизнеса это возможность заранее готовить кадры с учетом реальных производственных задач, а для студентов — получить международный опыт и выстроить понятную профессиональную траекторию еще во время обучения.

Осенью 2026 года Kozybayev University и немецкие партнеры из HSWT начнут новый отбор студентов для обучения в Германии в летнем семестре следующего года. Пилотный проект демонстрирует, как взаимодействие казахстанского университета, немецкого образовательного учреждения и бизнеса может стать эффективным инструментом подготовки специалистов нового поколения для агропромышленного комплекса Казахстана.

Андрей Кратенко

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia