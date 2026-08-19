Как отразились события августа 1991 годана населении Казахстана? В чем их особенность? Рассказывает Евгений Аман – депутат сената Республики Казахстан второго-третьего созывов, первый заместитель акима Костанайской области в 2013-2015 гг.

– Евгений Иосифович, 19-21 августа 1991 года остались поворотным «стоп-кадром» в истории СССР и в личных биографиях партийных деятелей, каким и Вы тогда являлись. Какой была реакция в Казахстане на блокирование в Форосе президента СССР Горбачева и появление на телеэкранах ГКЧП – государственного комитета по чрезвычайному положению?

– События августовского путча многие вписывают в хронологию развала Советского Союза, начавшегося с «перестройки». На мой взгляд, критически тревожным стартом надо считать решение о проведении референдума с вопросом о сохранении СССР. Голосование состоялось 17 марта 1991 года с общим итогом: «за» – более 70%. В Казахстане явка составила 88,2%, за Союз отдали 94,1% голосов. Выше было только в Туркменской ССР. Сейчас эти данные имеют официальную базу. Но в референдуме не приняли участие Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Армения, Молдавия. Власти этих республик заблокировали создание центральных избирательных комиссий – они взяли курс на независимость. И хотя суммарно численность населения в этих регионах составляла менее 9% от общего в стране, мы получили триггер разобщения. В РСФСР к власти пришел Ельцин, помимо этого было заметно украинское недовольство Союзом – формировалась команда, которая проблемы в экономике, дефицит товаров первой необходимости плотно увязывала с центральной властью в стране.

Эффект доверия

– Вы руководили многонациональным Убаганским районом Кустанайской области. Помню это время: дефицит, талоны, но атмосфера в районе была хорошей – эффект доверия, прежде всего, к местной власти.

– С мая 1988 года по декабрь 1991-го я работал в этом районе. По сей день считаю, что райком был важным звеном в вертикали партийной власти. Когда разделили на администрацию и райсовет, я ушел, в 92-м посчитал это очередной ошибкой. Жизнь на селе всегда на виду. Товары исчезали, но не было паники – люди привыкли к лишениям. Немцы, например, уже полвека жили в Казахстане после депортации в августе 1941 года. Сеяли, убирали, заготавливали корма, работали на фермах, как все. Приезжаешь в поле или на ферму – рабочие (этнос роли не играл) просят «курево». Вытаскивал резервы, брал с собой в поездки.

«Уж очень они были «вчерашними»

– Появление ГКЧП вселило надежды?

– Как ни странно, сверху не было указаний по действиям или смене риторики. Видимо, центр был занят выяснением отношений, нам дали возможность самим определять поведение и объяснять людям происходящее в силу своих политических взглядов. Авторитет Горбачёва к этому времени снижался. Это в первые годы он разительно отличался от пожилых предшественников. Был раскован, демократичен, доступен, но непродуманная антиалкогольная кампания, политика по выборам всех руководителей и многое другое показали слабость управленческой вертикали. Сейчас не могу точно сказать себе, на чьей стороне были мои взгляды.

Я был против развала Союза, но не хотел, чтобы к власти пришла команда ГКЧП – уж очень они были «вчерашними» К счастью, гражданской войны удалось избежать, что казалось почти неизбежным.

«Совпало много событий»

– Немцы после этого устремились на историческую родину, даже те, кто не собирался.

– Совпало много событий. Два съезда немцев в марте и октябре 1991 года показали, что выехать в Германию реальнее, чем вернуться на Волгу, в Крым или в другие места старых немецких колоний. Wiedergeburt в Казахстане в 1989 году имел больше символическое значение, но в 90-х уже активно консультировал, помогал оформлять документы, переводить их на немецкий – всё это сработало, как снежная лавина. Сейчас я вижу немало просчётов в национальной политике, начиная с 1941 года, которые не были компенсированы, можно сказать, никогда. Это сделала Германия. Но когда я общаюсь с земляками, переехавшими лет 30 назад, вижу, что они до сегодняшнего дня сомневается, правильно ли поступили, покинув «дом». Люди ностальгируют, хотя здесь материально обеспечены лучше. Благодарны землякам за общее прошлое. Но невольно или осознанно пытаются убедить себя и собеседника, что сделали правильный выбор.

Семь визитов Назарбаева

– Вы принимали участие в некоторых визитах (всего их было семь) первого президента РК Нурсултана Назарбаева в ФРГ.

– В октябре 2001-го я, как сенатор и представитель диаспоры, был в составе официальной делегации, сопровождавшей Назарбаева. Ему был задан вопрос: в чём причины массового отъезда немцев в ФРГ и как себя чувствуют оставшиеся немцы? Президент обернулся ко мне: «Он ответит на этот вопрос». Отвечал я экспромтом: «…позволю себе от имени казахстанских немцев поблагодарить правительства Германии и Казахстана за право выбора, которого у нас не было очень давно».

Народ отвоевал себе свободу

Своим мнением об августовских событиях поделился политолог Александр Рар (ФРГ).

– Александр Глебович, трехдневное заточение в Форосе президента СССР Горбачева, появление на телеэкранах ГКЧП было главной новостью августа 1991 года в Европе, США и во всем мире. Запад пытался помочь Горбачеву?

– Хорошо помню этот день и час. В Германии многие поверили, что путчистам удастся остановить Горбачева и Перестройку. Но другие смотрели на события в Восточной Европе, на народные восстания в странах – сателлитах СССР и предсказывали, что и в России, и в других республиках СССР люди выйдут с протестами на улицу. Советская система (это все видели на Западе) экономически рухнула, и чисто репрессивными методами ее, как нам казалось, уже никому восстановить не удастся. Конечно, все переживали за судьбу Горбачева. Но если бы путчисты – как в 1989 году китайцы – силой остановили реформы, то Запад бы ничего делать не стал.

– Что лично для Вас было важнее: развал СССР или победа демократии?

– Для меня тогда самым главным было то, что народ сам выбрал и отвоевал себе свободу. Я считал это громадным историческим достижением и до сих пор не понимаю, почему этот фактор не рассматривается как решающий при переходе России от коммунизма к демократии. Конечно, все не так однозначно. Навсегда была разрушена Российская империя, большинство населения на постсоветском пространстве обнищало. Но, как мы видим, все республики бывшего СССР уже 10 лет спустя подняли свой экономический статус.

Беседу вела Людмила Фефелова.

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