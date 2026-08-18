150 квадратных метров просторной квартиры в Германии семья Адам променяла на 12 кв.м. пространства дома на колесах. Теперь она просыпается там, где накануне остановился кемпер: у каньонов Мангистау, на берегу Балхаша, у Иссык-Куля или среди гор Памирского тракта. Светлана и Штефан вместе с пятилетними близнецами отправились из Германии в большое путешествие по Центральной Азии, проверяя на прочность не только свою машину, но и привычное представление о доме, комфорте и семейной жизни.

12 квадратных метров: или как устроен быт на колесах

Утренний распорядок начинается не с кофе, а с чёткой последовательности действий. В жилом модуле, когда встают Светлана, Штефан и двое их детей, свободного места практически не остаётся.

«Даже самое обычное дело занимает больше времени, чем в квартире, — объясняет Светлана. — По утрам, пока одевается один человек, остальные ждут, когда освободится место. Даже завтрак приготовить сложнее, приходится постоянно переставлять вещи, чтобы достать нужное. От подъема до выезда у нас обычно проходит три часа, поэтому раньше полудня мы редко трогаемся с места».

Вид за окном постоянно меняется: от каньонов Мангистау и побережья Балхаша до Иссык-Куля и Памирского тракта. Еще недавно у семьи Адам была понятная и предсказуемая жизнь в Германии: просторная квартира, стабильная работа и детский сад по расписанию. Сегодня всё их имущество упаковано в один кузов, а домом стал сам маршрут.

При этом Светлана и Штефан признаются: жизнь в дороге совсем не похожа на беззаботный отпуск.

«Путешествие с двумя маленькими детьми — это не отпуск, а ежедневная работа, — говорят супруги. — Нужно следить за машиной, организовывать быт, ориентироваться в каждой стране, заниматься домашними делами и воспитанием детей. А когда на улице плохая погода и вся семья оказывается заперта на 12 квадратных метрах, напряжение неизбежно растёт. Здесь нельзя просто уйти в другую комнату и побыть одному. Это требует выхода из зоны комфорта, но одновременно это опыт, который многому учит и заставляет лучше понимать себя и друг друга».

Почему именно сейчас?

Страсть к путешествиям объединила Светлану и Штефана еще задолго до рождения детей. В первые годы они много ездили по миру с рюкзаками, но быстро поняли: стандартного двухнедельного отпуска совсем не хватает, чтобы по-настоящему прочувствовать страну.

«Нам всегда хотелось не просто посмотреть на достопримечательности из окна автобуса, а пожить внутри другой культуры, пообщаться с местными жителями и понять их быт, — рассказывает Светлана, — а для этого нужно время».

Но главным вопросом было другое: когда именно отправляться?

«Мы подождали, пока дети станут достаточно взрослыми, чтобы меньше зависеть от нас и получить от поездки что-то полезное, — объясняет Светлана. — В декабре им исполнилось пять, и мы поняли, что это самое подходящее время. В сентябре 2027 года они пойдут в школу, а значит, длительные поездки станут практически невозможными».

Подготовка заняла несколько лет, а последние дни перед отъездом оказались особенно напряженными — нужно было одновременно завершать рабочие дела, собирать вещи и заниматься организацией поездки. Договор аренды квартиры супруги расторгли за день до выезда.

Решение отправиться в такое длительное путешествие вызвало у близких смешанную реакцию. Бабушки и дедушки переживали, что долго не увидят внуков. Среди друзей тоже были разные мнения — от искреннего энтузиазма до недоумения и беспокойства. Но решение было принято, и семья отправилась в путь.

Как устроена жизнь в дороге

Снаружи машина выглядит как большой экспедиционный грузовик. Внутри удалось разместить всё необходимое: кухню, душ и туалет, спальные места, а также обеденную зону.

«У нас есть абсолютно всё для жизни, — рассказывает Светлана, — но если погода позволяет, мы почти всё время проводим снаружи: едим, играем с детьми и просто наслаждаемся возможностью быть на природе».

Стиральной машины в автодоме нет. В больших городах семья пользуется прачечными самообслуживания, а иногда стирает вещи вручную или на стиральной доске.

Во время путешествия Светлана и Штефан не работают. Они заранее накопили средства на поездку и оформили неоплачиваемый отпуск по уходу за детьми у своих работодателей. В Германии такая возможность предоставляется родителям до достижения ребёнком восьми лет. Это позволяет им полностью сосредоточиться на поездке и воспитании детей.

«Путь — это и есть цель»: как дорогу воспринимают дети

Первые недели путешествия детям пришлось привыкать к новой жизни. Вначале они часто спрашивали: «Когда же мы наконец приедем?», но постепенно их отношение к дороге изменилось. Теперь они уже не ждут какого-то определённого пункта назначения — им интересно то, что происходит прямо сейчас.

«Сейчас первый вопрос по утрам: «Где мы и что сегодня будем делать?» — рассказывает Светлана. — Они поняли, что сам путь — это и есть цель».

Больше всего детям нравится проводимое с родителями время и отсутствие необходимости ходить в детский сад.

Дорога меняет и самих взрослых. За время путешествия Светлана и Штефан чётко осознали, что не хотели бы провести в пути всю жизнь.

«Замечательно иметь возможность путешествовать по миру, однако мы поняли, что не можем представить себе жизнь без конечной точки. Мы скучаем по нашим родственникам, друзьям и городу, где живём в Германии».

Возвращение в Казахстан

Для Светланы возвращение в Казахстан было особенно важным: она провела здесь детство и не была в стране с 1990-х годов, когда её семья переехала в Германию.

«Нам очень хотелось поехать в Казахстан, я здесь родилась и провела первые восемь лет своей жизни, — рассказывает Светлана. — Поэтому первая цель нашей поездки была определена с самого начала — вернуться на родину и навестить тётю».

Позже из этой идеи вырос более широкий маршрут по древнему Шёлковому пути: через Восточную Европу, Турцию, Казахстан, Монголию, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Подробного плана у семьи нет. Города, достопримечательности и остановки они часто выбирают прямо в пути, ориентируясь на погоду и состояние дорог. Это особенно пригодилось в Монголии: планировалось провести там больше времени, но гигантские расстояния и тяжёлый рельеф оказались слишком сложными. Поняв это, путешественники скорректировали маршрут и направились в сторону Кыргызстана.

Казахстан супруги представляли примерно так, как и увидели: степи и бесконечные дороги. Но главным открытием стали люди.

«Казахстанцы — самые гостеприимные из всех, кого мы встречали за всю нашу поездку. Нас всегда тепло принимали, дарили подарки и были готовы помочь. Даже встречи с полицией (нас останавливали около шести или семи раз) всегда проходили максимально дружелюбно и отзывчиво».

Как немецкого пожарного встречали в МЧС

Для Штефана посещение пожарных частей в разных странах — это не просто интересная остановка. Более 25 лет он состоит в добровольной пожарной службе (Freiwillige Feuerwehr) в Германии.

«Меня, конечно, интересуют технологии, но социальная ответственность и служение обществу важнее, — рассказывает Штефан. — Я особенно ценю чувство товарищества: пожарная служба объединяет самых разных людей, и это мне очень близко».

Заранее визиты к коллегам семья не планирует, самые интересные встречи происходят случайно. А профессиональный интерес и чувство взаимной поддержки быстро помогают найти общий язык с местными спасателями.

Главный совет тем, кто мечтает о дороге

Сегодня экспедиция семьи Адам продолжается. Впереди у них горные серпантины Памирского тракта, древние города Узбекистана и поиски теплого региона для зимовки. Первоначальный план отправиться на Аравийский полуостров пришлось скорректировать из-за нестабильной ситуации в регионе, но путешественники уверены, что найдут подходящий путь.

У этого масштабного автопробега есть совершенно чёткая конечная точка: к сентябрю 2027 года грузовик вернётся в Германию. Дети пойдут в первый класс, родители на работу, а путешествия на кемпере станут возможны только во время школьных каникул.

Главный вывод, который Светлана и Штефан сделали за тысячи километров дорог, звучит как напутствие:

«Просто сделайте это. Не ищите идеального момента — его никогда не будет. Неважно, какой у вас транспорт: огромный экспедиционный грузовик, скромный старый минивэн или простой велосипед. Мир можно исследовать абсолютно по-разному, и для этого вовсе не требуются миллионные бюджеты. Самое главное — осознать одну простую вещь: жизнь слишком коротка для бесконечных «когда-нибудь».

Екатерина Лойченко

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