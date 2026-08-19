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Сегодня, 19 августа, ушёл из жизни известный казахстанский фотокорреспондент, наставник и друг нашей газеты Юрий Беккер.

Юрий Зельманович посвятил фотографии всю свою жизнь. Благодаря его таланту и любви к родной стране были созданы бесценные кадры, по которым сегодня можно воссоздавать историю нашей республики. Его взгляд умел выхватить из повседневности необычный момент или ракурс — и этими фотографиями можно было любоваться бесконечно.

Давний друг Республиканской немецкой газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung», Юрий Зельманович неоднократно становился наставником для молодых журналистов из разных регионов. Увлекавшийся фотографией с детских лет, он щедро делился профессиональным опытом и знаниями, помогая молодому поколению лучше понять особенности работы фотокорреспондента и вдохновляя его на дальнейшее развитие.

Многолетний труд Юрия Беккера и его вклад в развитие казахстанской журналистики были отмечены государственной наградой — орденом «Құрмет». До последних дней он продолжал работать в редакции крупнейшего издания страны — «Казахстанской правды», оставаясь верным профессии и делу, которому посвятил всю жизнь.

Редакция Deutsche Allgemeine Zeitung выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Зельмановича, его коллегам и друзьям.

Ушёл человек, который любил жизнь во всей её многогранности, умел видеть за привычным — особенное, замечать мгновения, достойные памяти, и показывать их окружающим.

Скорбим вместе с Вами.

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