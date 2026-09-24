Что вы делаете с лекарствами, срок годности которых закончился? Большинство людей, не задумываясь, выбрасывают их в мусорное ведро или смывают в канализацию. Кажется, что это обычная бытовая мелочь. На самом деле именно в этот момент лекарства начинают представлять опасность уже не для человека, а для окружающей среды.

Во время учёбы на фармацевтическом факультете я всё чаще задавалась вопросом: почему мы так много говорим о разработке новых препаратов, но почти никогда – об их «жизни» после окончания срока годности? Так появился мой проект Pills for Planet.

Название можно перевести как «Таблетки для планеты», но его смысл гораздо шире. Мы привыкли считать, что лекарства созданы исключительно для того, чтобы спасать здоровье человека. Однако они должны быть безопасны и после того, как перестают использоваться. Проект призван рассказать, почему медикаменты нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, и показать, что экологичная утилизация – такая же важная часть ответственного потребления, как сортировка пластика или батареек.

Проблема гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Попадая на полигоны или в канализацию, активные вещества лекарственных препаратов могут проникать в почву, реки и грунтовые воды, где сохраняются длительное время. Особенно опасны антибиотики. Их бесконтрольное попадание в окружающую среду способствует развитию антимикробной резистентности – устойчивости бактерий к лекарственным препаратам. По оценкам ВОЗ, к 2050 году устойчивость к антибиотикам может стать причиной до десяти миллионов смертей в год, превысив совокупную смертность от рака и сахарного диабета.

Для Казахстана тема безопасной утилизации лекарств особенно актуальна. По данным аналитической компании Proxima Research, только в 2024 году жители страны приобрели около 1,46 миллиарда упаковок лекарственных средств. Значительная часть препаратов остаётся неиспользованной и со временем требует правильной утилизации.

Хорошая новость в том, что ситуация постепенно меняется. Летом 2025 года в Алматы начали работу первые стационарные пункты приёма просроченных и неиспользованных лекарств. Сегодня специальные контейнеры установлены уже в 38 городских поликлиниках, где жители могут бесплатно сдать таблетки, капсулы, сиропы, мази, кремы, ампулы и другие лекарственные препараты для их безопасной утилизации.

Инициатива реализуется акиматом города Алматы совместно с экологической организацией ECO Network при поддержке немецкой фармацевтической компании STADA. Для STADA участие в проекте стало продолжением политики устойчивого развития, которую компания последовательно реализует в разных странах. Поддерживая экологические инициативы, немецкий производитель демонстрирует, что современная фармацевтика должна заботиться не только о лечении пациентов, но и о снижении воздействия на окружающую среду.

Уже через год после запуска проект продемонстрировал первые результаты. По данным организаторов, жители Алматы передали на безопасную утилизацию более одной тонны просроченных и неиспользованных лекарственных средств. Все собранные препараты были направлены на специализированную высокотемпературную утилизацию, что позволило предотвратить их попадание в бытовые отходы, почву и водные объекты.

Как отмечает основатель ECO Network Евгений Мухаметжанов, подобная инициатива давно необходима Казахстану: «Сегодня лекарства по-прежнему выбрасываются в мусор или сливаются в канализацию – и это угрожает как экосистемам, так и здоровью людей. Мы хотим дать каждому жителю возможность внести вклад в защиту окружающей среды».

Важно помнить, что в контейнеры можно сдавать только лекарственные препараты. Шприцы, иглы, инфузионные системы и медицинские отходы, контактировавшие с кровью, принимаются отдельно и требуют специализированной системы обращения.

Для меня как автора проекта Pills for Planet эта инициатива стала подтверждением того, что экологическая культура в сфере фармации постепенно развивается и в Казахстане. Именно поэтому мы не ограничиваемся просветительской работой. Сегодня Pills for Planet сотрудничает с компанией «Эко-РБК», которая предоставила нашему проекту экобокс для сбора лекарственных отходов. Компания осуществляет сбор, транспортировку и экологически безопасную утилизацию медицинских и фармацевтических отходов классов А, Б, В и частично Г, а также занимается сбором вторичного сырья. Благодаря этому участники проекта могут не только узнать о правильной утилизации лекарств, но и сразу применить эти знания на практике.

Мне особенно приятно, что в реализации этой инициативы участвует именно немецкая фармацевтическая компания. Германия давно считается одним из мировых лидеров в области устойчивого развития и экологических технологий. Сегодня этот опыт помогает развивать экологические проекты и в Казахстане, доказывая, что международное сотрудничество способно приносить реальную пользу людям и окружающей среде.

Хочется верить, что вскоре подобные пункты приёма появятся во всех регионах Казахстана. Ведь забота о природе начинается не с масштабных реформ, а с простых привычек каждого из нас. Иногда достаточно не выбросить просроченную упаковку таблеток в мусор, а отнести её туда, где она будет утилизирована безопасно. Возможно, именно с такого небольшого поступка начинается забота не только о собственном здоровье, но и о будущем нашей планеты.

Зере Курманбай, студентка 3 курса факультета фармации Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова

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