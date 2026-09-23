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Она приехала в Казахстан почти случайно и уже в первые часы поняла, что уезжать отсюда будет непросто. Немка с русскими корнями, выпускница факультета философии и экономики Эльке Фогель открыла для себя невероятное гостеприимство и людей, которые заставили её по-новому взглянуть на Казахстан.

Есть поездки, которые планируются месяцами: человек выбирает страну, изучает её культуру, составляет маршрут. А есть те, что начинаются с одного случайного решения. История Эльке именно такая.

В Казахстан она приехала в качестве языкового ассистента. Её образование – бакалавриат по философии и экономике, привычная среда и жизнь были связаны совсем с другим культурным пространством. Но однажды Эльке открыла сайт Гёте-Института, увидела объявление о вакансии и решила попробовать.

К поездке она готовилась основательно: смотрела документальные фильмы, учила отдельные казахские слова, старалась как можно больше узнать о стране.

«Я не хотела приезжать человеком, который знает только название столицы и несколько стереотипов. И всё же настоящий Казахстан начался для меня только после приезда».

Язык – работа, которая создаёт диалог

Программа по привлечению языковых ассистентов в Казахстане реализуется Гёте-Институтом совместно с Общественным фондом «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев». Сначала Эльке работала языковым ассистентом в Костанае, теперь продолжает эту работу в Таразе.

В региональных обществах немцев она проводит занятия, разговорные встречи и культурные мероприятия, помогает участникам больше говорить по-немецки и участвует в реализации языковых и культурных проектов. Но особенно важна её роль как носителя языка: через живое общение Эльке знакомит участников с современной Германией – её культурой, повседневной жизнью и актуальными реалиями. Такой непосредственный контакт помогает не только лучше понять язык, но и преодолеть страх говорить на нём.

«Я сразу почувствовала себя хорошо»

«Люди в Казахстане невероятно отзывчивые и сердечные. Я никогда раньше такого не испытывала», – рассказывает Эльке.

Именно это человеческое отношение стало одной из главных причин, по которым Казахстан быстро перестал быть для неё просто временным местом работы. Деятельность языкового ассистента предполагает погружение в повседневную жизнь: общение с людьми, знакомство с бытовыми привычками, участие в жизни общества.

Постепенно Эльке увидела страну, в которой рядом существуют разные культуры, языки и традиции, а у каждого человека – своя история. Есть такая история и у неё: её корни связаны с Казахстаном – здесь родилась бабушка Эльке. Поэтому приезд оказался и возвращением к части семейной истории.

Что оказалось совершенно непривычным?

Спонтанные визиты без предварительного предупреждения стали неожиданностью. Для человека, привыкшего заранее планировать собственное время, подобная ситуация может оказаться настоящим испытанием.

«Часто люди думают, что культурные различия – это язык, кухня, национальная одежда или праздники. На самом деле, культура проявляется и в отношении ко времени, личному пространству, приглашениям, визитам и договоренностям. То, что для одного человека совершенно естественно, для другого может быть неожиданным, – отмечает Эльке.

Особенно ярко Казахстан открылся для Эльке через гостеприимство и национальную кухню. Традиция приглашать гостя на тор – почётное место за столом – стала для неё символом особого отношения к человеку: «Я в начале всегда сидела во главе стола, на почётном месте. Мне кажется, это уже о многом говорит». Ей постоянно хотели показать и предложить что-то новое – познакомить с традициями, угостить национальными блюдами.

Так в её знакомстве с Казахстаном появились бешбармак и сорпа, курт, кумыс, казы и баурсаки. Почти всё было новым и непривычным, но именно это и стало частью опыта: «Мне пока больше всего понравились баурсаки». На вопрос, было ли среди этих блюд что-то, чего она раньше никогда не видела и не пробовала, Эльке ответила коротко: «Да, всё это». И, пожалуй, в этих словах лучше всего отражается её открытие новой культуры – не искать в ней привычное, а с интересом пробовать то, чего раньше не знал.

Ангелина Юрченко

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