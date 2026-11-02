В столице Германии состоялся круглый стол, посвящённый основным положениям Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В мероприятии приняли участие представители государственных структур Германии, экспертного и академического сообществ, деловых кругов, а также немецких СМИ.

В своём приветственном слове Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов представил ключевые тезисы Послания Главы государства. Он подчеркнул, что на фоне масштабной политической и институциональной модернизации страна вступает в новый этап, в центре которого находятся социально-экономическое развитие, технологическое обновление и повышение благосостояния граждан.

Особое внимание было уделено основным направлениям дальнейшего развития Казахстана, в том числе модернизации инфраструктуры, укреплению транспортно-логистического потенциала и энергетической безопасности, а также цифровой трансформации и внедрению искусственного интеллекта. Реализация обозначенных приоритетов призвана обеспечить устойчивый экономический рост, повысить конкурентоспособность страны и ускорить диверсификацию национальной экономики.

В ходе мероприятия немецкие эксперты отметили значимость транспортно-логистического потенциала Казахстана и его стратегического положения на пересечении международных торговых маршрутов. По их мнению, в данном контексте особое значение приобретает практическая реализация договоренностей в транспортно-логистической сфере, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана К.Токаева в Германию в сентябре 2026 года. Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать укреплению экономических связей со странами Европы, а также создавать новые возможности для делового взаимодействия с Германией.

Участники обсудили также вопросы энергетической безопасности, модернизации промышленности и привлечения инвестиций. В этой связи была подчеркнута заинтересованность в расширении практического сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, транспортных технологий, промышленной кооперации и цифровизации.

Наряду с экономическими преобразованиями были рассмотрены социальные приоритеты Послания. В частности, речь шла о повышении доходов населения, совершенствовании системы социальной поддержки, развитии здравоохранения и образования, а также создании благоприятных условий для предпринимательства. Эксперты подчеркнули важность того, чтобы результаты проводимых реформ находили непосредственное отражение в качестве жизни граждан.

По итогам круглого стола состоялся содержательный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития Казахстана и возможностях углубления казахстанско-германского взаимодействия.

Источник: https://www.gov.kz/org/mfa/press/region-news/details/32006?lang=ru

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia