Курултай посетила немецкая делегация во главе с Парламентским статс-секретарем Министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ Мартиной Энгльхардт-Копф. Зарубежных гостей встретил председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам Серик Егизбаев. Стороны обсудили развитие взаимодействия по вопросам аграрного законодательства, развития науки и доступа производителей на внешние рынки.

Приветствуя немецкую делегацию, Серик Егизбаев отметил, что Казахстан придает большое значение сотрудничеству с Германией в области сельского хозяйства.

– Официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию в сентябре этого года подтвердил значимость аграрного направления. На бизнес-форуме в Берлине Глава государства отнес сельское хозяйство к приоритетам расширенной двусторонней повестки и отметил результаты сотрудничества с немецкими компаниями «CLAAS», «Horsch» и «Amazonen-Werke». Казахстанская сторона заинтересована в продолжении этой работы на уровне профильных ведомств, предприятий и научных организаций, – сказал председатель профильного комитета.

Серик Егизбаев также напомнил, что казахстанская агропродукция была широко представлена на юбилейной выставке «Зеленая неделя» в Берлине в январе 2026 года. Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении ее присутствия на германском рынке в сегментах органической продукции, зерновых, масличных и бобовых культур. Есть и множество других направлений в сельском хозяйстве для двустороннего сотрудничества.

В свою очередь, Мартина Энгльхардт-Копф подчеркнула, что Казахстан является одним из важнейших партнеров Германии в Центральной Азии. Она отметила заинтересованность немецкой стороны в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

– Мы заинтересованы в развитии сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе в целях укрепления продовольственной безопасности. В прошлом году новое федеральное правительство Германии приняло экспортную стратегию для аграрного сектора, предусматривающую усиление экспортного потенциала. Вместе с тем экспорт и импорт неразрывно связаны между собой. Считаю, что именно в этом направлении нам необходимо развивать сотрудничество, чтобы укрепить потенциал обеих стран, – сказала глава немецкой делегации.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы повышения урожайности и развития агропромышленного комплекса. Особое внимание было уделено эффективному и устойчивому использованию ресурсов, внедрению новых технологий и поддержке научных исследований. В частности, речь шла о развитии селекции семян, совершенствовании генетического потенциала животноводства, а также обмене передовыми разработками и ноу-хау.

Пресс-служба Курултая

Источник: https://quryltai.kz/ru/multimedia-center/news/133

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia