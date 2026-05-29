В Алматы прошел VII Международный форум сближения культур Евразии «Посол своей земли», который стал не только площадкой для разговора о наследии Олжаса Сулейменова, но и обращением к историческому значению гражданской инициативы «Невада – Семипалатинск». Выступая на открытии форума, министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что именно общественная консолидация вокруг антиядерного движения в своё время стала символом стремления Казахстана к миру, ответственности и гуманистическим ценностям.

К 90-летию Олжаса Сулейменова Алматы стал площадкой для дискуссии о культуре, памяти и ответственности перед будущими поколениями. Центральной темой форума стало осмысление наследия мыслителя и общественного деятеля, чьи идеи на протяжении десятилетий формировали диалог между странами Евразии.Форум, организованный Фондом Булата Утемуратова и Международным центром сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и информации Республики Казахстан и партнёрами проекта, собрал представителей культуры, науки и общественных институтов из Казахстана, Франции, России, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, США и других стран.

В своем обращении к международной аудитории министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева подчеркнула, что Олжас Сулейменов на протяжении десятилетий оставался одной из ключевых фигур, представлявших Казахстан на международной арене как государство мира, культуры и открытого диалога, а дипломатическая и общественная деятельность Олжаса Омаровича стала естественным продолжением его литературного и научного пути. Особое место в выступлении министра заняла тема гражданской инициативы «Невада – Семипалатинск», созданной по инициативе поэта в 1989 году.

Это международное антиядерное движение стало одним из крупнейших общественных движений конца XX века. Оно объединило миллионы людей в Казахстане и за его пределами, выступивших против ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и других полигонах мира. Впервые в истории мощное гражданское движение сумело привлечь внимание мирового сообщества к гуманитарным и экологическим последствиям ядерных испытаний.

Как отметила министр, деятельность движения сыграла важнейшую роль в принятии исторического решения о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Этот шаг впоследствии стал одним из символов миролюбивой политики независимого Казахстана и его приверженности глобальному ядерному разоружению.

«Созданное по инициативе Олжаса Омаровича международное антиядерное движение стало символом стремления Казахстана к миру, гуманизму и ответственности перед будущими поколениями», — подчеркнула Аида Балаева.

Символично, что форум прошел в год 30-летия закрытия полигона — события, ставшего одной из важнейших страниц современной истории Казахстана. По мнению участников форума, идеи осознанной взаимозависимости народов и культур, которые на протяжении многих лет продвигает Олжас Сулейменов, сегодня приобретают особую актуальность на фоне глобальных вызовов и международной напряженности.

С приветственным обращением к участникам выступил и Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, давний друг юбиляра. Он назвал Олжаса Сулейменова «истинным евразийским мудрецом-философом», подчеркнув его вклад в развитие межкультурного взаимопонимания и гуманитарного сотрудничества между народами.

В рамках форума состоялись тематические дискуссии, посвященные научному, литературному и философскому наследию Олжаса Сулейменова, вопросам интеграции его идей в современные образовательные и культурные процессы, а также роли гуманитарной дипломатии в XXI веке.

Одним из центральных событий стала презентация новых изданий произведений Олжаса Сулейменова, подготовленных при поддержке Фонда Булата Утемуратова. Гостям представили переиздания книг «Голос своей земли», «Аз и Я», а также новую «Книгу поэм», выпущенную к 90-летию автора.

Для немецкого сообщества Казахстана имя Олжаса Сулейменова также неразрывно связано с его многолетней дружбой с выдающимся писателем Герольдом Бельгером. Их связывали более сорока лет творческого и человеческого общения, основанного на взаимном уважении, интересе к языку, литературе и культуре народов Казахстана.

Герольд Бельгер высоко ценил Олжаса Сулейменова как поэта, мыслителя и исследователя, способного по-новому осмысливать историю и культурные связи Евразии. Особое впечатление на него произвела книга «Аз и Я», которую Бельгер называл смелым и новаторским трудом, разрушившим устоявшиеся идеологические шаблоны советского времени.

Сам Олжас Сулейменов также неоднократно подчеркивал особую роль Герольда Бельгера в культурной жизни Казахстана. После ухода писателя из жизни он назвал Бельгера символом Казахстана и человеком, который сумел объединить в себе культурное и этническое многообразие страны.

«Он писал на казахском, русском и немецком языках. Где вы ещё найдёте такого писателя?» — говорил Олжас Сулейменов, вспоминая своего друга.

История дружбы двух выдающихся интеллектуалов стала символом культурного взаимопонимания и уважения между народами Казахстана, а их творчество продолжает оставаться важной частью общего гуманитарного наследия страны.

Олеся Клименко

