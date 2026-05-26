Ты любишь создавать мультимедийный контент, хорошо владеешь немецким языком и умеешь находить интересные темы? Тогда мы ищем именно тебя!

Стипендиальная программа для представителей немецких меньшинств в странах их проживания Института по культурным связям за рубежом (ifa) поддерживает организации немецких меньшинств в реализации культурных, молодежных и медийных проектов.

В рамках этой программы DAZ объявляет поиск специалиста для работы над мультимедийным проектом и/или поддержки печатного направления издания. Позиция предусмотрена на период с 15 июня по 30 ноября 2026 года, частичная занятость.

Кто мы?

Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ) — единственная немецкоязычная газета в Центральной Азии. Мы пишем о жизни немецкого этноса, германо-казахстанских отношениях, а также о политических, экономических и общественных процессах в странах региона.

Чем тебе предстоит заниматься?

Мы хотим привлекать молодую аудиторию с помощью современных медиаформатов. В рамках программы тебе предстоит участвовать в создании мультимедийного контента для наших платформ, а именно:

– создавать видеоконтент для YouTube-канала DAZ;

– выпускать не менее 3 видео в месяц;

– участвовать в развитии канала и новых форматов.

Альтернативно можем рассмотреть подготовку материалов для немецкой версии газеты и создание коротких видеороликов для TikTok.

Твои задачи:

– разработка и реализация концепции материалов;

– подготовка сценариев и текстов для ведущих;

– проведение интервью;

– перевод материалов (если оригинал подготовлен не на немецком языке);

– съемка и монтаж видеоматериалов.

К участию приглашаются молодые специалисты из числа немецкого этноса Казахстана, а также активисты, интересующиеся немецким языком и культурой.

Требования:

– знание немецкого языка не ниже уровня B2;

– опыт взаимодействия с организациями немецкого этноса Казахстана;

– опыт подготовки мультимедийных проектов;

– навыки видеосъемки и монтажа;

– приветствуется опыт редакционной и/или проектной работы.

Что мы предлагаем?

– рабочее место и необходимое техническое оборудование в Алматы;

– ежемесячную стипендию в размере от 300 до 500 евро;

– сопровождение со стороны редакции DAZ и координаторов ifa;

– участие в образовательном семинаре ifa в Германии.

Внимание: при работе из региона желательно наличие собственного ноутбука и/или камеры.

Как подать заявку?

Отправьте Ваше резюме и сопутствующие документы и сертификаты (обязательно укажите в теме письма, на какой проект подаете заявку) на почту redaktion@daz.asia.

Срок подачи заявок — до 5 июня 2026 года включительно.

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia