Культурно-семейный фестиваль, посвящённый празднованию Дня Европы – EuroFest 2026, проходит в Астане уже третий год. Традиционно гостей ожидала атмосфера европейского праздника под открытым небом с кухней, интерактивными площадками, живой музыкой и танцевальной программой, а также знакомством с проектами от Европейского Союза в Казахстане.

Во время церемонии открытия EuroFest 2026 Глава представительства Европейского Союза в Республике Казахстан посол Алешка Симкич отметила, что гости могут ознакомиться со стендами стран-участниц ЕС, где размещена вся информация по проектам, реализуемым в Казахстане. К тому же на площадках организован квест, где участникам необходимо было собрать специальные маленькие звездочки на стендах и обменивать их на призы.

«Я искренне благодарна акимату города за возможность провести этот фестиваль. Мы организуем его в Астане уже в третий раз. Также хочу выразить признательность заместителю министра иностранных дел РК Арману Исетову. Огромное спасибо нашим замечательным волонтерам. Сегодня здесь работают около 70 студентов из университета Максута Нарикбаева. Вы можете узнать их по такой же форме, как на мне. Спасибо за ваше сотрудничество и неоценимую поддержку»,– сказала Симкич.

Также о концепции фестиваля проинформировал руководитель отдела культуры и прессы посольства Германии господин Рамазан Йылдыз, представлявший две площадки с немецкой стороны, где упор сделан на историческое наследие, экологический тренд zero waste (ноль отходов — доп) и подарки. А рядом со стендом гости вместе с детьми могли принять участие в спортивной интерактивной зоне, имитирующей футбольные ворота. Таким образом посольства Германии напомнило о приближающемся чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Этим праздником мы хотели обозначить начало лета и подарить гостям легкую, теплую атмосферу. Для нас это возможность всей нашей большой европейской семьей показать каждую страну, представить казахстанцам нашу культуру, музыку, кухню и туристические направления», – сказал он.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве в сфере образования и устойчивого развития, господин Йылдыз подчеркнул, что в Казахстане самостоятельно и активно работают важнейшие немецкие институты.

«Я лично очень горжусь масштабами нашей работы. Например, у GIZ здесь миллионные проекты. Один из самых крупных, который недавно стартовал в Казахстане, оценивается в 20 миллионов евро. Он посвящен устойчивому развитию и переходу к экологически чистому зеленому водороду», – сообщил Рамазан Йылдыз.

Помимо стенда руководитель отдела культуры и прессы посольства Германии господин Рамазан Йылдыз отметил, что в программе EuroFest 2026 будет танцевальное выступление казахстанских немцев.

«Для нас очень важно это единение. Танцевальную фольклорную программу подготовило региональное общество немцев, живущих здесь, в Казахстане. Эти люди — наш живой мост, связывающий две страны. Мы счастливы, что они сохраняют немецкую культуру и презентуют её на фестивале, – сказал господин Йылдыз. – В XXI веке критически важно общаться, знакомиться, дружить и реализовывать совместные проекты ради безопасности и процветания наших народов. Казахстанцы искренне интересуются Европой, и это взаимно».

(интервью с немецкого переводила сотрудница отдела культуры и прессы

посольства Германии в Казахстане Айгерим Малгажинова).

К слову, на EuroFest 2026 одной из оживленных локаций стала площадка «Перемена медиа». Проект представляет сайт, где эксперты, педагоги, психологи и родители могут обсудить ключевые тренды современного образования, новые подходы к воспитанию детей и вызовы, с которыми сталкивается подрастающее поколение в цифровую эпоху.

«Сегодня на людей обрушивается колоссальный поток информации, которая напрямую влияет на их жизненную позицию, взгляды и правовую культуру. Наша миссия– научить молодое и взрослое поколение пропускать любой контент через внутренний фильтр, не вестись бездумно на громкие лозунги, кликбейты и хейтерские манипуляции. Критическое мышление –это базовый жизненный навык в XXI веке», – отмечают Айжан Мадиходжаева и Дия Батенова.

Также для гостей фестиваля команда «Перемена.Медиа» подготовила квиз из 15 вопросов, посвященный фейкам, манипуляциям в сети и распознаванию контента, созданного искусственным интеллектом. Участники, набравшие более 10 баллов, получили памятные призы от Internews.

«Пока в казахстанских школах медиаграмотность не преподается как отдельный спецкурс, такие интерактивы жизненно необходимы. И здесь, на EuroFest 2026 , мы заметили любопытный тренд: современные школьники зачастую оказываются более подкованными в цифровой среде, чем взрослые. Подростки лучше понимают, как работают алгоритмы и тот же ChatGPT, в то время как старшее поколение чаще попадается на уловки мошенников и кликбейт», – говорят Айжан и Диа.

Вместе с тем своими впечатлениями от фестиваля и деталями работы экологического сектора поделилась директор ОО «Карагандинский областной «Экоцентр» Меруерт Курмашова.

«Я впервые на EuroFest 2026, и у меня очень праздничное настроение. Для нашего экологического центра это важнейшая площадка. Мы ждем от фестиваля новых полезных знакомств, синергии с другими участниками и, конечно же, дальнейшего продвижения наших зеленых проектов и идей на республиканском уровне»,– отмечает она.

Вместе с тем Меруерт Курмашова рассказала, что представляет экологический проект «Glocal», который реализуется при поддержке Европейского Союза.

«Наш проект направлен на локализацию и развитие 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в регионах Казахстана. На данный момент мы открыли два пилотных ЦУР-хаба в сельской местности Карагандинской и Кызылординской областей. С помощью специальной симуляционной игры мы провели исследование в этих регионах и определили, какие именно из 17 целей устойчивого развития сейчас наиболее критичны и важны для местных жителей. В каждом районе выявилось по три-четыре приоритетные цели, вокруг которых мы сейчас и выстраиваем всю работу по улучшению жизни в селах», – подытоживает Меруерт Курмашова.

Данияр Садвакасов

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia