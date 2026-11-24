В городе Алматы Абайдуллу Мухитдиновича Жапарова знают не только как опытного челюстно-лицевого хирурга, но и как общественного деятеля. Кандидат медицинских наук, доцент, он более полувека посвятил медицине, из которых 41 год руководил профильным отделением Городской клинической больницы № 5. Его профессиональный путь объединяет врачебную практику, научные исследования и преподавание, а общественная и благотворительная работа стала ещё одним важным направлением деятельности. В основе его отношения к людям и своему делу лежат принципы, созвучные концепции «Адал азамат», — честность, ответственность и добросовестный труд.

Путь в профессию

Ещё в школьные годы Абайдулла Жапаров увлекался естественными науками — химией, биологией, зоологией и ботаникой. Однако решающую роль в выборе будущей профессии сыграли впечатления детства.

«Люди в белых халатах всегда вызывали у меня глубокое уважение, хотелось быть похожим на них и тоже лечить людей. Думаю, это и определило первоначальный выбор пути. А вот к челюстно-лицевой хирургии я пришёл уже ближе к окончанию стоматологического факультета. На старших курсах института я подрабатывал медбратом в отделениях челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. Ночные дежурства, участие в перевязках и присутствие на сложных операциях помогли мне окончательно понять, что из всех направлений стоматологии меня привлекает именно хирургический стационар».

В 1976 году Абайдулла Жапаров окончил стоматологический факультет Алматинского государственного медицинского института. Начав работать в хирургическом стационаре, он постепенно осваивал выбранную специальность.

В 1982 году его назначили заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии Городской клинической больницы № 5 Алматы. На протяжении 41 года он бессменно руководил отделением. За это время помощь здесь получили тысячи пациентов, в том числе люди с тяжёлыми травмами, врождёнными патологиями и опухолевыми заболеваниями. Абайдулла Мухитдинович признаётся, что за такой срок невозможно вспомнить каждого, но некоторые истории остаются с врачом на всю жизнь.

«В начале врачебного пути, когда я работал в приёмном покое, бригада скорой помощи доставила мужчину с тяжёлой травмой лица. На него упало массивное стекло, буквально срезав кончик носа. Пострадавший находился в состоянии шока. Для меня, молодого врача, это стало серьёзным испытанием. Но я сумел собраться и успешно провести операцию. К счастью, ткани благополучно прижились. Во время лечения мы много общались и постепенно сблизились. Со временем наши семьи подружились, и мы поддерживаем отношения до сих пор. При встречах всегда с теплотой и улыбкой вспоминаем эту историю».

Наука и практическая медицина

Практическую работу Абайдулла Жапаров совмещал с научными исследованиями. Он автор более ста научных работ, двух монографий, восьми учебно-методических пособий и 14 патентов на изобретения. На его счету также более двадцати рационализаторских предложений. В 2008 году его имя включили в «Золотой фонд учёных Казахстана».

«Все мои научные изыскания и материалы кандидатской диссертации были неразрывно связаны с повседневной практикой отделения. Главной задачей было восстановление и реконструкция мягких и костных тканей челюстно-лицевой области. Прежде всего это ликвидация тяжёлых дефектов после удаления сложных опухолей, последствий дорожно-транспортных происшествий, а также коррекция врождённых патологий лица. Мы никогда не занимались наукой ради бумажных отчётов. Каждый полученный патент на изобретение и каждая разработанная нами методика сразу же находили прямое применение у операционного стола в нашем отделении, помогая возвращать людям здоровье и нормальный внешний вид».

Передать знания следующему поколению

Наряду с хирургической практикой Абайдулла Жапаров посвятил немало времени подготовке медицинских кадров. Сегодня он продолжает преподавательскую деятельность в Казахстанско-Российском медицинском университете.

«Когда я работал на кафедре в Алматинском государственном институте усовершенствования врачей, к нам приезжали доктора со всего Советского Союза. Общаясь с ними, мы тоже многому учились. Нас регулярно отправляли на стажировки в Москву, где мы осваивали педагогические подходы, совершенствовали навыки ведения пациентов и профессионального общения. Полученный опыт очень помогает мне сегодня в работе со студентами и резидентами».

Особое значение Абайдулла Мухитдинович придаёт профессиональной этике. По его убеждению, хороший врач должен обладать не только знаниями и практическими навыками, но и чувством ответственности перед пациентом.

«Молодым докторам я всегда повторяю несколько простых правил. Прежде всего необходимо помнить о клятве Гиппократа не на словах, а на деле. Она должна быть фундаментом всей профессиональной жизни. Перед тем как взять в руки инструмент, нужно задать себе вопрос: принесёт твоё вмешательство пользу или навредит? Принцип „не навреди“ всегда должен стоять на первом месте.

Хирургу важно быть уверенным в своих действиях, но не допускать самоуверенности. Она в нашей профессии опасна и непростительна, тогда как взвешенные решения помогают добиться правильного результата. В медицину нужно идти только по призванию, с искренней любовью к людям и ко всему живому. Без этого душевного тепла даже самый техничный хирург рискует превратиться в бездушного робота».

Врачебная династия

В семье Абайдуллы Жапарова сложилась настоящая врачебная династия. Его сын Сухраб продолжил дело отца и сегодня работает челюстно-лицевым хирургом. Сегодня он — кандидат медицинских наук и ассоциированный профессор кафедры.

«Мы никогда не настаивали на том, чтобы сын пошёл по нашим стопам. Но он с детства был окружён медициной: дома всегда были профессиональная литература, атласы, мы часто обсуждали рабочие вопросы. Сухраб приходил ко мне в отделение, оставался на дежурства, наблюдал за операциями. Постепенно у него появился собственный интерес к хирургии. Я искренне радуюсь его профессиональным успехам. Для меня особенно важно, что он сделал этот выбор самостоятельно».

Врачебная профессия требует не только полной самоотдачи, но и умения восстанавливать силы после напряжённых рабочих дней. Для Абайдуллы Мухитдиновича важную роль в этом играют семейная поддержка, физическая активность и дисциплина.

«Моя супруга тоже медик, поэтому мы хорошо понимаем особенности нашей профессии. Стараемся поддерживать друг друга, сохранять спокойную атмосферу в семье и оставлять рабочие переживания за порогом дома. Стоять у операционного стола порой приходится часами, поэтому я всегда уделял внимание физической подготовке. Занимался бегом, много ходил пешком, плавал, а позже увлёкся йогой. Она помогает восстанавливать силы и сохранять ясность ума. Немалую роль сыграла и армейская служба. В медицинский институт я поступил уже после армии, и приобретённая тогда привычка к дисциплине помогает мне до сих пор».

Помогать людям — жизненный принцип

Абайдулла Жапаров активно участвует в общественной жизни. Он возглавляет алматинский филиал Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, одним из приоритетных направлений которого является благотворительность.

«Мы стараемся оказывать помощь системно, это направление закреплено в уставе нашего объединения. Поддерживаем нуждающиеся семьи в районах, а в чрезвычайных ситуациях, будь то паводки или другие стихийные бедствия, объединяем усилия, чтобы помочь пострадавшим. Для нас не имеет значения национальность или вероисповедание человека. Я очень благодарен нашим землякам за отзывчивость: стоит только обратиться с призывом, и люди сразу откликаются. Это искреннее желание поддержать ближнего, ничего не требуя взамен. Поэтому мы занимаемся благотворительностью не ради наград, а потому, что считаем это своим долгом».

За вклад в благотворительную деятельность Абайдулла Мухитдинович удостоен нагрудного знака «Жомарт жан» и медали «Сахавәт». Однако сам он не склонен придавать особое значение наградам и публичному признанию.

Однажды свой день рождения он провёл в детском доме, куда приехал вместе с представителями этнокультурного объединения.

«На самом деле ничего особенного в этом не было. Поездку к детям мы запланировали заранее, и так совпало, что она пришлась на мой день рождения. Я убеждён, что благотворительность не должна быть показной или приуроченной к каким-то датам. Для нас это обычная, повседневная работа, которой мы занимаемся постоянно, не ожидая благодарности или признания».

Деятельность этнокультурного центра не ограничивается благотворительностью. Организация поддерживает школы и педагогов, содействует комплектованию классов, занимается сохранением и развитием уйгурского языка и культуры. В частности, оказывает содействие трём республиканским газетам, выходящим на уйгурском языке.

Среди других направлений — воспитание молодёжи, научные и просветительские инициативы, а также укрепление профессиональных связей между представителями разных этносов.

«Мы стремимся воспитывать подрастающее поколение в уважении к законам и Конституции Казахстана, учим беречь межэтническое согласие, знать историю своей страны и корни своего народа. За последние два года мы организовали около тридцати международных онлайн-конференций, посвящённых Конституции, памятным датам и выдающимся учёным, в том числе Махмуду Кашгари. В обсуждениях принимали участие исследователи из Германии, Турции, Франции, США и Великобритании».

Говоря о будущем этнокультурных объединений, Абайдулла Жапаров затрагивает и изменения в системе общественных институтов Казахстана.

«На протяжении многих лет Республиканский этнокультурный центр уйгуров тесно сотрудничал с Ассамблеей народа Казахстана. За это время сложились определённые подходы к работе, этот формат стал для нас привычным и понятным.

С созданием Қазақстан Халық Кеңесі начинается новый этап. Пока новая структура находится в процессе становления, но мы понимаем, что общественные институты должны развиваться. Надеемся, что накопленный опыт будет востребован и мы сможем продолжить совместную работу. Ведь независимо от происходящих изменений наша главная цель остаётся прежней — сохранять мир, согласие и взаимопонимание на нашей земле».

Принципы, которые остаются неизменными

За годы профессиональной и общественной деятельности Абайдулла Жапаров удостоен немалого числа наград. Однако главным мерилом своих поступков он считает не общественное признание, а верность собственным убеждениям.

«Мои жизненные ориентиры просты — доброта и принципиальность. Нужно искренне помогать людям, не ожидая ничего взамен. Я верю, что сделанное добро обязательно возвращается. Сама профессия врача предполагает служение людям. А принципиальность начинается с требовательности к самому себе, к собственной совести. Только после этого можно требовать чего-то от окружающих».

Размышляя о будущем молодого поколения, Абайдулла Мухитдинович обращает внимание не только на нравственные ценности, но и на необходимость идти в ногу со временем. По его убеждению, современному человеку важно постоянно развиваться, осваивать новые знания и не бояться перемен.

«Прежде всего нужно быть честным перед самим собой и обществом. Берегите семью, цените близких и помните, что добро всегда сильнее зла. Это не просто слова из книг, а жизненный принцип.

Мир стремительно меняется. Развиваются цифровые технологии, искусственный интеллект становится частью нашей повседневной жизни. Поэтому молодым людям нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно постоянно учиться, трудиться, совершенствовать свои навыки. Если отстал сегодня, завтра наверстать будет гораздо сложнее.

Мы помним непростые первые годы независимости Казахстана и видим, какой большой путь прошла страна. Достаточно посмотреть, как преобразились наши больницы и клиники, какие возможности появились у врачей. Я хочу пожелать молодёжи добросовестно относиться к своему делу, стремиться к новым знаниям и уверенно смотреть в будущее».

За плечами Абайдуллы Жапарова — десятилетия врачебной практики, научных исследований, преподавания и общественной деятельности. За это время изменились методы лечения, появились новые технологии и возможности современной медицины. Неизменными остались его стремление приносить пользу людям и ответственное отношение к своему делу. Именно эти качества созвучны ценностям концепции «Адал азамат» и находят отражение в его многолетнем труде.

Екатерина Лойченко

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное здесь: https://www.instagram.com/daz_asia