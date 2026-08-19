Янина Масло – одна из немногих представителей молодёжи, кто не теряет связь со своими корнями. Помимо семьи о её происхождении напоминает стиль жизни: студентка обучается на педагога немецкого и английского языков в Костанайском республиканском университете им. Байтурсынова и увлекается D&D (ред: известная настольная игра). Янина создала собственную игру на основе немецких сказок, чтобы продвигать культуру немцев.

Любовь девушки к немецкой культуре началась с детства. Большая часть окружения Янины – немцы, и её бабушка по национальности тоже немка. Интерес к культуре своего народа привёл её сначала к изучению немецкого языка в университете, а затем – в клуб немецкой молодёжи. Там Янина совершенствовала язык и реализовывала свои первые проекты. Там же, в КНМ, у них и образовался кружок по D&D („Dungeons & Dragons“ – «Подземелья и Драконы» – настольная фэнтезийная игра, где сюжет придумывается участниками в ходе сессии).

Со временем у девушки возникла идея: что если интерпретировать игру под немецкие сказки? И она решила это сделать. Её D&D называется „Dunkewald“, основана она на книге „DND 5th Edition“. И у названия есть свои причины: действие игры происходит в тёмном лесу, который является стартом для её героев. Игра сохраняет напряжённую атмосферу до самого конца. «События разворачиваются в искажённом мире сказок братьев Гримм, главным образом в Тёмном Лесу и связанных с ним локациях: расщеплённых домах ведьмы, башне Рапунцель, стеклянном гробу Белоснежки, городе Бремен и иных местах, где «сказочные истории начинают противоречить сами себе». Так звучит краткое описание сюжета, разворачивающегося в „Dunkewald“.

У немецкой D&D есть особенность: антагонистом игры является непосредственно рассказчик, который направляет команду на те или иные сюжетные повороты. Например, при отсутствии персонажа в игре мы можем получить бонусную линию, раскрывающую историю его жизни.

Сейчас у Янины уже имеется готовый список персонажей, правила игры и большая часть сюжета. Также она планирует разработку её физического дизайна с фигурками и карточками персонажей, упаковкой и игровым полем. А первая проба игры состоится в Костанайском клубе немецкой молодёжи „Zwiebel“. После этого Янина собирается отправить её в другие молодёжные клубы.

Анастасия Оксак

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