10 сентября 2026 г. на 80-м году жизни ушёл из жизни Станислав Васильевич Шепель – почётный архитектор Казахстана, почётный деятель культуры Республики Казахстан, главный архитектор проектов Центрпроекта Проектной академии KAZGOR. За его плечами – более 57 лет профессиональной деятельности. За чертежами и зданиями стоял человек, искренне увлечённый своим делом, открытый людям и любивший жизнь.

Станислав Васильевич Шепель родился 24 мая 1947 г. в Алматинской области. В 1970 г. окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина по специальности «Архитектура». Профессиональный путь начинал старшим архитектором, со временем став главным архитектором проектов.

Он работал над объектами, важными для развития городов и инфраструктуры Казахстана. В Талдыкоргане по его проектам создавались общественные и государственные здания, формировавшие облик города; в Алматы и Астане – крупные гражданские и коммерческие объекты.

Особая страница его биографии связана с Медеу. Как вспоминал сам Станислав Васильевич, в молодости он вместе с товарищами участвовал в работах по возведению знаменитой противоселевой плотины, в том числе в закладке динамита. Для семьи эта история стала личным свидетельством причастности Станислава Васильевича к созданию одного из знаковых сооружений Алматы.

Среди известных объектов и направлений его профессиональной деятельности – коммерческие центры на проспекте Аль-Фараби в Алматы, где разместились офисы Halyk Bank, Bank Center Credit и Alatau City Bank, реконструкция Дворца Республики, санаторный комплекс «Алатау», объекты «Тенгизшевройл» и многофункциональный комплекс Esentai, в работе над которым он выступал в том числе и консультантом. Станислав Васильевич участвовал в международных архитектурных конкурсах, разрабатывал проекты современных школ в разных регионах страны. Он проектировал пожарные депо, больницы, родильные дома, станции переливания крови, туберкулёзные диспансеры, заводы и другие социально значимые объекты, участвовал и в разработке сложных государственных проектов.

Станислав Васильевич относился к архитектуре не просто как к профессии, а как к делу, требующему глубоких знаний, терпения и увлечённости. Он тщательно продумывал каждую деталь – от расположения кабинетов до функциональности здания. Начинал с эскизов от руки, а с появлением новых технологий освоил AutoCAD и продолжал учиться. Он стремился, чтобы здания были красивыми, функциональными и продуманными. Коллеги и заказчики ценили его мнение, основанное на большом опыте и ответственном отношении к делу.

До последних дней Станислав Васильевич оставался в профессии. В 2026 г. он работал над специальными техническими условиями для новой физико-математической школы в Астане, стадиона на 45 тысяч зрителей в Алматы под эгидой УЕФА, завода глубокой переработки кукурузы в Кызылорде и других объектов. Проекты, над которыми он трудился на завершающем этапе, успешно прошли государственную экспертизу Республики Казахстан. При этом архитектура для него не сводилась к расчётам, нормативам и чертежам. Он любил повторять: «Архитектура – это музыка».

Станислав Васильевич тонко чувствовал музыку и, хотя специально нигде не учился, прекрасно играл на баяне, пианино и гитаре. В нём сочетались инженерная точность, архитектурное мышление и чувство гармонии. Он находил радость в любимом деле, музыке, общении и простых человеческих моментах.

Многолетний труд Станислава Васильевича получил заслуженное признание. Он был членом Союза архитекторов Казахстана, академиком Проектной академии KAZGOR, академиком и профессором Международной академии архитектуры. Среди его наград и почётных званий – нагрудный знак «Қазақстанның құрметті сәулетшісі», звание «Почётный архитектор Республики Казахстан», почётное звание деятеля культуры Республики Казахстан, золотой диплом Союза архитекторов Казахстана за вклад в развитие отечественной архитектуры и медаль «30 лет независимости Республики Казахстан». За проектирование и строительство показательной пограничной заставы он был награждён знаком «Отличник погранвойск» I степени.

Не менее важным признанием было доверие коллег, уважавших его знания, принципиальность, доброжелательность и готовность делиться мастерством.

Станислав Васильевич был этническим немцем, чья жизнь неразрывно связана с полиэтничным Казахстаном. Сохраняя национальные корни, он посвятил себя стране, в которой родился: здесь получил образование, состоялся как архитектор, создал семью и внёс вклад в развитие городов и отечественной архитектуры. Его жизненный путь – пример преданности делу, трудолюбия и уважения к людям. Станислав Васильевич принадлежал к поколению специалистов, которые не боялись сложных задач и отвечали за результат.

Для немецкой общины Казахстана такие судьбы особенно значимы: история народа складывается не только из крупных событий, но и из биографий людей, своим трудом создававших общее будущее. Станислав Васильевич оставил именно такое наследие: профессиональное мастерство, уважение к своим корням, верность семье и многолетний труд на благо Казахстана.

Продолжение дела Станислава Васильевича живёт в его детях. Все трое выбрали собственный путь, но каждый по-своему связан с архитектурой и созданием окружающей среды. Отцовский пример отразился в их отношении к работе и ответственности. Сын, Вячеслав Шепель, работал рядом с отцом, перенимая его опыт и профессиональные знания. С 2021 г. он занимает должность главного инженера и возглавляет Центрпроект Проектной академии KAZGOR. Для Вячеслава это возможность продолжить профессиональную традицию и сохранить высокую планку качества.

Средняя дочь Наталья с 2005 г. развивает собственное дело в сфере дизайна, LED-технологий и архитектуры. Её деятельность также связана с формированием городской и визуальной среды.

Младшая дочь Елена пошла по стопам отца и стала архитектором. Она также работает в Проектной академии KAZGOR, а с 2009 по 2023 гг. трудилась в самоорганизации немцев. От отца она унаследовала не только профессиональную направленность, но и умение находить общий язык с людьми, поддерживать их и помогать.

Станислав Васильевич и его супруга, заслуженный учитель Республики Казахстан, прожили вместе почти 55 лет. Их семейная история – пример верности, уважения и поддержки, пронесённых через непростые времена и перемены в стране. Уход Станислава Васильевича – большая утрата для семьи, коллег и всех, кому посчастливилось его знать.

Память о человеке живёт не только в наградах и выполненных работах. Она остаётся в зданиях, которыми пользуются люди, в знаниях, переданных молодым специалистам, в детях и воспоминаниях тех, кто его знал. Станислав Васильевич умел соединять точность архитектора с душевностью музыканта, серьёзность профессионала – с любовью к жизни. Пожалуй, в этом одна из главных мыслей, которые он оставил после себя: можно всю жизнь создавать что-то значимое и при этом не забывать радоваться самой жизни.

Есть архитекторы, которые оставляют после себя здания. Станислав Васильевич оставил ещё и прочный фундамент – профессиональной чести, семейных ценностей и человеческого достоинства. На этом фундаменте продолжают строить следующие поколения.

Редакция Deutsche Allgemeine Zeitung выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с уходом Станислава Васильевича. Искренне благодарим семью Шепель за доверие, душевную теплоту и предоставленные материалы, которые помогли сохранить память о замечательном человеке.

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