Вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов встретился с делегацией из Германии во главе с Парламентским статс-секретарем Федерального министерства сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности ФРГ (BMLEH) Мартиной Энгльхардт-Копф.

Стороны обсудили потенциальное сотрудничество с германскими предприятиями и научными организациями в области повышения эффективности водопользования в сфере сельского хозяйства.

Также была рассмотрена возможность участия немецких компаний в проектах по строительству и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры Казахстана, внедрение передовых методов управления водными ресурсами, а также совместное обучение специалистов и повышение квалификации действующих кадров.

Кроме того, стороны обсудили вопрос создания Казахстанско-Германского водного хаба — платформы для обмена технологиями, внедрения цифровых решений и развития совместных пилотных проектов.

На сегодня Информационно-аналитический центр водных ресурсов МВРИ РК и German Water Partnership (GWP) согласовывают проект концепции хаба, объединяющей более 300 компаний в сфере водной отрасли.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Германией. Убежден, что сегодняшний диалог станет важным шагом на пути укрепления нашего партнерства и откроет новые возможности для реализации взаимовыгодных инициатив в сфере водных ресурсов. В Послании народу Казахстана Глава государства поставил задачу по повышению эффективности водопользования в сельском хозяйстве. Немецкие технологии и опыт могут стать важным инструментом в реализации данной задачи», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.