В селе Богдановка Павлодарской области жизнь течет размеренным сельским ритмом. Здесь развивается уникальное семейное производство, которое строит дома, павильоны и хозяйственные объекты с заботой о природе и окружающей среде. Основатель предприятия Даниил Гельгорн убеждён: устойчивое строительство возможно только при бережном отношении к земле и рациональном использовании ресурсов.

Путь предпринимателя начался с простого торгового вагончика, но со временем предприятие расширилось до полного спектра модульных решений: дачные домики, каркасные дома, бытовки, а также элементы благоустройства – беседки, качели, скамейки и урны.

«Мы беремся практически за всё: от урны до дома, – говорит Даниил. – Главное – развитие и постоянное улучшение качества нашей работы».

Философия компании строится на принципе «трёх китов» и использовании «золотого стандарта» материалов: металл, дерево и базальтовая плита. Такое сочетание обеспечивает долговечность строений, их естественную вентиляцию и устойчивость к климатическим условиям. Важным аспектом экологичности является минимальное воздействие на почву: модульные дома не требуют тяжелых фундаментов, не разрушают ландшафт и устанавливаются без большого объёма строительного мусора.

Сегодня спрос на экологичные модульные конструкции растет. Заказы поступают не только из соседних районов, но и из других регионов Казахстана. Конкурировать с крупными городскими компаниями производителям Богдановки помогает внимание к качеству, забота о клиентах и экодружелюбный подход к строительству.

«Я всегда говорю своим сотрудникам: делайте на совесть, так, как будто строите для своей семьи. Чтобы через 15 лет дом стоял крепко, выглядел как новый и гармонично вписывался в природный ландшафт», – отмечает Даниил.

Модульные дома компании не только эстетичны и комфортны, но и экономичны: грамотная теплоизоляция снижает затраты на отопление, а материалы безопасны для окружающей среды.

История семьи Гельгорн демонстрирует: современное строительство может быть одновременно удобным, долговечным и экологически ответственным. Малый бизнес способен создавать продукцию высокого качества, которая делает жизнь людей уютной и безопасной, а окружающую среду – чистой и гармоничной.

Марина Ангальдт

