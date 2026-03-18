Мир привык видеть внешнюю политику Казахстана в залах ООН или на саммитах ШОС. Но как отголоски глобальных инициатив Акорды доходят до степных просторов Костанайской области? О том, почему глобальная многовекторность — это и про благополучие каждого сельчанина, рассуждает депутат и председатель Денисовского районного маслихата Виктор Шерер.

Когда мы говорим о внешней политике, то зачастую представляем вежливые рукопожатия глав государств. Однако для большинства простых людей международный курс страны — прежде всего экономический прагматизм. Ведь внешняя политика — это и рынки сбыта, и технологии и, в конечном счете, цены на прилавках. Для приграничного Денисовского района многовекторность Казахстана материализуется в конкретике — например, в экспортном маршруте для местного зерна, которое любят и ждут в разных точках мира.

— Международный авторитет нашего государства, выстроенный за годы независимости, работает как коллективный поручитель для бизнеса, — отмечает с гордостью председатель маслихата. — Инвестор — человек ведь осторожный. Он не едет туда, где неспокойно. Миролюбивый курс Казахстана и его роль как медиатора в международных конфликтах создают своего рода важный островок стабильности, позволяющий строить долгосрочные планы прямо здесь, в Денисовском районе. Большинство наших людей хотят здесь одного: спокойно сеять хлеб, растить детей и знать, что завтрашний день будет предсказуемым. Миролюбивый курс нашей страны дает нам эту самую тишину. Пока дипломаты наверху договариваются, наши предприятия работают, а продукция уходит на экспорт без задержек. Мы дружим со всеми, чтобы внутри страны был мир и достаток!

Международное признание — это еще и про безопасность, которую Виктор Шерер называет невидимым щитом. В неспокойном мире участие Казахстана в авторитетных организациях гарантирует, что наши границы останутся нерушимыми.

— Знаете, в международной дипломатии всё как в добром соседстве: если ты уважаешь границы соседа и держишь своё слово, то и к тебе приходят с открытым сердцем. Участие Казахстана в организациях вроде ООН, ШОС или ЕАЭС я сравнил бы с членством в престижном и полезном клубе, — продолжает депутат. — Большая политика — это же не только строгие костюмы и столичные залы заседаний! Это ещё и незримый, но мощный мотор, который крутит колеса комбайнов в полях и зажигает свет в окнах сельских школ. Когда государства ладят, то торговля идет бойко, дороги строятся, а бизнес расширяется.

Как подчеркивает Виктор Шерер, благодаря многовекторности Казахстана наши врачи, учителя и агрономы имеют доступ к мировому опыту, молодежь из отдаленных аулов может участвовать в международных образовательных программах.

— Это значит, что завтра на смену нам придут специалисты с широким кругозором, которые знают, как сделать родной край еще более процветающим и конкурентоспособным, — заключает председатель Денисовского районного маслихата.

Марина Ангальдт

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia