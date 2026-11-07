Новые аллеи, обновлённые скверы, детские и инклюзивные площадки — в Бостандыкском районе Алматы реализуют сразу несколько направлений развития городской инфраструктуры. Важную роль в этой работе играет сотрудничество местного акимата с бизнесом.

Благоустройство, которое начинается с запроса жителей

Аллея Shuaq стала одной из первых остановок пресс-тура по объектам благоустройства Бостандыкского района. Здесь журналистам рассказали, как удалось объединить запросы жителей, инициативу бизнеса и задачи по сохранению зелёных насаждений.

В благоустройство аллеи ТОО «DAC City LTD» инвестировало более 350 млн тенге.

Поводом для благоустройства стали обращения жителей близлежащих жилых комплексов, в том числе микрорайона Алмагуль. Люди неоднократно просили привести аллею в порядок. Как пояснил аким района Азамат Калдыбеков, проект не прошёл отбор в рамках «Бюджета народного участия», поэтому для его реализации решили привлечь средства предпринимателей.

«Здесь большой пешеходный трафик, поэтому важно было создать удобную территорию для прогулок. Проект рассчитан на два года. На следующем этапе планируем продолжить аллею от улицы Серкебаева в восточном направлении — до улиц Жарокова и Розыбакиева», — рассказал Азамат Калдыбеков.

В результате здесь проложили прогулочные дорожки, оборудовали детские и спортивные зоны. Существующие насаждения постарались максимально сохранить, дополнив их более чем 12 тысячами кустарников. Площадь благоустройства составила около четырёх тысяч квадратных метров.

Рядом с аллеей расположен игровой комплекс Diamond, который стал ещё одной точкой притяжения для семей с детьми в этой части Бостандыкского района. В дальнейшем районная администрация планирует устанавливать такие площадки в разных микрорайонах.

А в рамках совместной инициативы с ECO Network в местах массового скопления людей устанавливают специальные элементы для сбора пластиковых отходов. Собранный пластик впоследствии направляется на переработку.

Пространство для каждого ребёнка

Отдельное внимание во время пресс-тура уделили инклюзивной детской площадке на территории Центра социальных услуг «Шапағат». Её главная особенность — игровое оборудование адаптировано для детей с разными возможностями здоровья, в том числе для тех, кто передвигается на инвалидной коляске.

Создание площадки стало возможным благодаря поддержке ТОО «Болашак Құрылыс S», которое направило на проект 58 млн тенге.

На площадке установлены тактильные сенсорные панели и модульные игровые элементы, предусмотрены мостики и переходы, по которым дети могут передвигаться без препятствий. Благодаря этому воспитанники могут пользоваться оборудованием без постоянной помощи взрослых.

«Дети могут самостоятельно играть на этой площадке. Они чувствуют себя увереннее, учатся взаимодействовать друг с другом. Нашим воспитанникам площадка очень нравится. Рады и родители, что у детей появилась такая возможность», — отметила директор Центра социальных услуг «Шапағат» Анар Оспанова.

Центр работает в дневном формате: воспитанники проводят здесь значительную часть дня, занимаются со специалистами и получают необходимую поддержку. Такая работа важна не только для развития навыков и социализации детей, но и для их семей.

Единый подход к городскому пространству

При благоустройстве улиц и общественных территорий Бостандыкский район ориентируется на общую концепцию городской среды. В 2026 году по поручению акима Алматы разработали каталог элементов благоустройства, который предусматривает единые подходы к оформлению различных городских зон.

«Согласно этому каталогу, есть определённые типы зонирования: историческая часть, парковые, аллейные зоны и так далее. Там определены материалы и образцы городских элементов, которые мы можем применять», — пояснил Азамат Калдыбеков.

Один из примеров такого подхода — участок улицы Байкадамова от Серкебаева до Жарокова. Работы на этом участке проводятся при поддержке ТОО «Жан Сай Групп», которое направило на реализацию проекта 126 млн тенге. Здесь обновили тротуарное покрытие, установили новые опоры освещения и предусмотрели систему автоматического полива. Работа ещё продолжается: предстоит завершить монтаж системы полива, установить скамейки и урны, дополнить озеленение кустарниками и деревьями.

Скверы, аллеи и новые маршруты

На пересечении проспекта Абая и 20-й линии появился сквер площадью 0,4 га. В его создание ТОО «Тау девелопмент» вложило 150 млн тенге. Одной из особенностей территории стали зеркальные архитектурные павильоны, которые сочетаются с зелёными насаждениями и соснами.

Здесь уложили брусчатку, обустроили газон, установили современное уличное оборудование. Также предусмотрены автоматический полив и система водоотведения. Такой комплексный подход позволяет не только создать удобное место для отдыха, но и обеспечить его дальнейшее содержание.

Другой пример комплексного благоустройства — территория между домами № 235 и № 229 на проспекте Назарбаева. Её площадь составляет 1,5 га. На реализацию проекта ТОО «Сенсата» направило 280 млн тенге. При обновлении сохранили многолетние деревья, обустроили прогулочные дорожки, привели в порядок детские площадки, установили освещение и предусмотрели дополнительное озеленение и автоматический полив.

Представитель Sensata Group Бекдос Уалиев рассказал, что компания расширяет участие в социальных инициативах района за пределами собственных жилых комплексов.

«Мы стремимся реализовывать проекты, которые приносят пользу городу и его жителям. На этой территории расположены три двора, поэтому мы предусмотрели обновление площадок, освещение, автоматическую систему полива, новые дорожки, высадку кустарников и деревьев», — отметил он.

От отдельных проектов к системным изменениям

В числе других инициатив — обновление тротуаров на улице Сатпаева, где уложили тактильную плитку для людей с нарушениями зрения и восстановили арычную сеть. Эти решения делают пешеходные маршруты доступнее для разных групп жителей.

Ещё одна задача — обновление системы сбора отходов. По словам Азамата Калдыбекова, район подал бюджетную заявку на приобретение 325 евроконтейнеров. Их планируют использовать вместо открытых контейнерных площадок возле жилых комплексов. Реализация инициативы будет зависеть от утверждения финансирования.

Как пояснил аким района, основа социального партнёрства — сочетание потребностей жителей, возможностей предпринимателей и организационной работы акимата. Район определяет территории, нуждающиеся в обновлении, готовит концепции и взаимодействует с потенциальными инвесторами. Для некоторых проектов приходится объединять усилия нескольких компаний.

Один из примеров такого сотрудничества — Flow Park на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Дулати. Парк площадью около шести гектаров создавался при участии города и бизнеса. Проект потребовал привлечения дополнительных партнёров и координации усилий для его реализации.

В дальнейшем планируется развитие Flow Park, реконструкция парка Первого Президента, работа над Японским парком и благоустройство территории «Атакента». Сейчас эти инициативы находятся на разных этапах подготовки.

В 2026 году в Бостандыкском районе в рамках социального партнёрства с предпринимательским сообществом реализуется 27 проектов. Из них 13 уже завершены, ещё 14 находятся в работе. Общий объём инвестиций в рамках социальной ответственности бизнеса превышает 2,8 млрд тенге.

Таким образом, сотрудничество акимата и предпринимателей охватывает разные направления городской жизни: от благоустройства общественных территорий и развития пешеходной инфраструктуры до экологических инициатив. За каждым проектом стоят конкретные задачи и потребности жителей, а его результат становится частью повседневной жизни района.

Екатерина Лойченко

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