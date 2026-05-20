В Астане состоялось XXII заседание Казахстанско-Германской межправительственной комиссии по вопросам этнических немцев под совместным председательством заместителя министра иностранных дел РК Армана Исетова и Уполномоченного Федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств д-ра Бернда Фабрициуса.

Общественный фонд Казахстанское объединение немцев «Возрождение» представили соучредители самоорганизации: вице-спикер Мажилиса Парламента РК Альберт Рау и депутат Сената Парламента РК, председатель Попечительского совета Фонда Евгений Больгерт.

Открывая заседание, Арман Исетов подчеркнул, что казахстанско-германские отношения традиционно развиваются на основе доверия, взаимного уважения и стратегического сотрудничества.

«Германия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Европе, а взаимодействие в гуманитарной, образовательной и культурной сферах является важной опорой двусторонних отношений».

Так, с 2023 года наша страна входит в число 50 крупнейших внешнеторговых партнеров Германии, а по итогам прошлого года заняла 49 место. На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 1100 действующих предприятий с участием германского капитала. Между странами успешно функционирует целый ряд двусторонних механизмов включая Межправительственную рабочую группу по торгово-экономическому сотрудничеству, Казахстанско-Германский деловой совет и Берлинский Евразийский клуб.

Отдельно заместитель министра отметил значимость поддержки, направленной на развитие самоорганизации немцев Казахстана, в частности, на реализацию языковых проектов, проведение конференций и этнокультурных мероприятий при содействии Министерства внутренних дел Германии и Гёте-Института.

Арман Исетов напомнил, что во время визита в Астану в сентябре 2025 года Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств высоко оценил казахстанский опыт укрепления межэтнического согласия и отметил потенциал трансляции этой модели в других странах.

Сопредседатель подтвердил готовность казахстанской стороны и впредь оказывать всестороннюю поддержку самоорганизации немцев Казахстана включая безвозмездное предоставление помещений в Домах дружбы и учреждениях культуры для реализации образовательных, культурных и общественных проектов.

Поддержка немецкого сообщества Казахстана

Д-р Бернд Фабрициус поблагодарил казахстанскую сторону за теплый прием и подчеркнул, что для него большая честь — вновь посетить страну в качестве сопредседателя комиссии после возвращения на должность Уполномоченного Федерального правительства Германии.

В ходе визита германская делегация посетила Кокшетау, Щучинск, Алматы и Караганду, где ознакомилась с работой немецкого сообщества и деятельностью фонда «Возрождение». По словам д-ра Бернда Фабрициуса, самоорганизация продолжает активно развиваться благодаря созданным в республике условиям для сохранения культуры, языка и общественной деятельности. Особое внимание он уделил молодежи, отметив, что она видит свое будущее именно в Казахстане и одновременно выступает важным мостом между двумя странами.

По словам Уполномоченного, в 2025 году Федеральное министерство внутренних дел и родины Германии направило на поддержку этнических немцев Казахстана около 3 миллионов евро. На 2026 год предусмотрены увеличение финансирования до 3,5 миллионов евро и возможность поддержки инфраструктурных проектов.

Немецкий язык и образование — ключевые направления сотрудничества

Выступая на заседании, Евгений Больгерт подвёл итоги реализации Программы поддержки немцев Казахстана за 2025 год. В республике реализовано 68 проектов по семи направлениям с охватом около 27 тысяч участников. В Астане впервые прошла Рождественская ярмарка, а в регионах — Дни немецкой культуры и мероприятия к 35-летию общества «Возрождение».

Отдельно Евгений Больгерт отметил поддержку германской стороны, а также содействие Министерства культуры и информации РК, Ассамблеи народа Казахстана и акимата Астаны в проведении Форума немцев Казахстана.

В числе ключевых приоритетов председатель Попечительского совета назвал сохранение и развитие немецкого языка. Он подчеркнул необходимость выработки долгосрочной стратегии продвижения немецкого языка в Казахстане и предложил расширить возможности его изучения в системе образования. Речь шла о признании международных языковых сертификатов, поддержке школьных олимпиад, разработке современных учебников и подготовке преподавателей немецкого языка.

Значительная часть выступления была посвящена инфраструктурным и культурным инициативам. Евгений Больгерт сообщил, что проект создания Немецкой школы в Астане перешёл в стадию активной реализации, а её открытие запланировано на 2027-2028 учебный год. Кроме того он отметил важность развития проекта «Электронный архив немцев Казахстана», модернизации здания Немецкого театра и создания постоянной экспозиции по истории немцев Казахстана в Национальном музее.

В завершение председатель Попечительского совета подчеркнул, что дальнейшее развитие казахстанско-германского сотрудничества требует не только сохранения действующих механизмов поддержки, но и расширения формата взаимодействия через совместные форумы, общественные инициативы и культурно-образовательные проекты.

Молодежные проекты и международное сотрудничество

Отдельным акцентом заседания стало выступление председателя Союза немецкой молодежи Казахстана (СНМК) Кристины Лариной, представившей ключевые итоги работы организации.

В 2025 году Союзом реализованы десятки проектов. Основу составили языковые лагеря, академия «Mach mit», программы мобильных групп, образовательные проекты для молодежных лидеров и международные медиаинициативы. Также СНМК активно развивает международное сотрудничество. Представители Казахстана приняли участие в молодежном лагере в Чехии, организованном Гёте-Институтом, и в международном медиасеминаре в Ташкенте, проходившем при поддержке ifa-института.

В текущем году Союз немецкой молодежи Казахстана отмечает свое 30-летие. Центральным событием юбилейного года стал Международный молодежный форум, объединивший участников из пяти стран. Как подчеркнула Кристина Ларина, сегодня СНМК является не только площадкой для молодежных инициатив, но и важным пространством для формирования будущих лидеров и укрепления партнерства между молодежными организациями Казахстана и других стран.

Международные программы и трансформация медиа

Руководитель отдела «Интеграция и медиа» Каролине Гиль представила действующие программы Института по культурным связям за рубежом, направленные на поддержку немецких меньшинств, развитие молодежных и медийных инициатив, а также укрепление международного сотрудничества.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено трансформации республиканской немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung, которая развивается как современная медиаплощадка немецкого сообщества Казахстана. По словам Каролине Гиль, важным направлением становится усиление присутствия издания в онлайн-пространстве, развитие цифровых форматов и расширение возможностей для взаимодействия с молодежной аудиторией.

Историческая основа сотрудничества и подписание итогового коммюнике

Завершая заседание, вице-спикер Мажилиса Парламента Альберт Рау подчеркнул особую символичность нынешней встречи, отметив, что ровно 30 лет назад был заложен фундамент современного партнёрства Казахстана и Германии в вопросах поддержки немецкого сообщества.

Так, в мае 1996 года правительства двух стран подписали Соглашение о сотрудничестве по поддержке граждан Республики Казахстан немецкой национальности. Этот документ и сегодня остается прочной основой трехстороннего взаимодействия.

Он отметил, что за прошедшие десятилетия удалось выстроить устойчивую систему партнерства, которая охватывает вопросы образования, культуры, молодежной политики, сохранения исторического наследия и развития немецкого языка. При этом важнейшей особенностью данной модели остается постоянный диалог государства и самоорганизации немцев Казахстана.

По итогам XXII заседания Казахстанско-Германской межправительственной комиссии стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества, поддержке этнических немцев Казахстана и реализации совместных гуманитарных и образовательных проектов, закрепив её в коммюнике.

Олеся Клименко

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia