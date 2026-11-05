Предприниматель из Караганды Виктор Тиц развивает международный консалтинговый бизнес, участвует в работе немецкого сообщества и воспитывает дочь. В семье Тиц органично переплелись немецкие и казахские традиции: здесь с одинаковой теплотой встречают и Рождество, и Наурыз. В интервью DAZ Виктор рассказал о судьбе предков, профессиональном пути, роли наставников и о том, почему Германия остаётся частью его личной истории, а Казахстан – домом.

История семьи Тиц уходит корнями в Австрию. Прадед Виктора по отцовской линии был дирижёром австрийской филармонии. Его сын Михаэль Тиц жил в Германии, где женился на уроженке Берлина Маргарите Рейн. В семье родились двое детей. С началом Второй мировой войны жизнь семьи изменилась: Маргариту выслали в Николаевскую область Украины, где родился сын Адольф. Когда ему исполнилось восемь месяцев, Маргариту с тремя детьми депортировали в Казахстан.

«Это было где-то в 1946 году. Эшелоны с репрессированными оставили в районе Темиртау – на станциях Шокай и Астаховка. Бабушка оказалась в Казахстане с тремя маленькими детьми. Она прожила здесь всю жизнь, но русского языка так и не выучила, говорила только по-немецки», – рассказывает Виктор.

Дедушка остался в Германии. Он пытался разыскать жену и детей через официальные запросы и вернуть их, однако послевоенное закрытие границ не позволило воссоединить семью. Дальнейшие судьбы её членов оказались связаны с разными странами.

В Казахстане Маргарита Тиц участвовала в строительстве Актауского цементного завода, а позднее работала на Карагандинском металлургическом комбинате. Там же трудился её сын Адольф Михайлович.

В 1990-е годы многие родственники Виктора переехали в Германию по программе репатриации. Его мать, Тамара, решила остаться: «Мама посчитала, что отъезд станет предательством памяти отца, похороненного здесь. Она родилась в посёлке Актау близ Темиртау и прожила там всю жизнь. Даже в Караганду переезжать отказалась».

О материнской линии семьи Эннике известно немного. Дед, предположительно родом из Поволжья, погиб в годы войны, а бабушка Анна предпочитала не вспоминать о тех событиях. Сейчас Виктор пытается восстановить историю этой ветви семьи, обращаясь в архивы, но пока ответа не пришло.

Сам он перебрался в Караганду позднее, когда начал заниматься импортом автомобилей из Германии. Связи с исторической родиной семьи сохранились: там по-прежнему живут родственники, с которыми он общается.

«Я всегда понимал, что я немец, что Германия – моя родная страна», – говорит Виктор. Несмотря на это, переезд в Германию он не рассматривает: его семья, работа и планы на будущее связаны с Казахстаном.

Кухен по субботам и Наурыз в семейном календаре

Немецкая культура сопровождала Виктора с детства – в семейных праздниках, привычках и повседневном укладе. Родные отмечали Пасху и Рождество, а каждую субботу бабушка Маргарита пекла кухен – немецкую выпечку, вкус которой он помнит до сих пор.

«С детства помню правило, перешедшее от бабушки и мамы: кровать всегда должна быть заправлена идеально.

В домах всех наших родственников поддерживался строгий порядок», – вспоминает Виктор.

Теперь он сам знакомит восьмилетнюю дочь с немецкой культурой. Она знает о своих корнях, посещает немецкое общество и с интересом изучает язык.

В семье также отмечают казахские праздники. Супруга Виктора – казашка, и наряду с Пасхой и Рождеством они празднуют Наурыз и готовят баурсаки.

От немецких автомобилей к международному консалтингу

Предпринимательский путь Виктора начался ещё в студенческие годы с импорта автомобилей из Германии в Казахстан. Позднее он занялся поставками оборудования для колбасных производств. В 2011 году Виктор сделал ставку на немецкую технику, ориентируясь на её качество, надёжность и срок службы. Однако со временем ситуация на рынке изменилась. В Казахстан стали активно выходить китайские производители, предлагавшие более доступную по цене продукцию. Для многих покупателей стоимость оборудования оказалась решающим фактором, и конкурировать с такими предложениями стало сложнее.

«Немецкое оборудование отличалось высоким качеством, ресурсом и надёжностью. В 2014 году на рынок Казахстана массово зашли китайские производители с низкой ценовой политикой. Для многих покупателей определяющим фактором стала стоимость оборудования, а не его долговечность. Поставлять немецкие линии в таких условиях стало нерентабельно, и направление было закрыто».

Этот опыт показал, насколько сильно рыночный спрос влияет на бизнес-решения: даже надёжная продукция не всегда может конкурировать по цене.

Сегодня Виктор работает в сфере международного юридического консалтинга в компании UPPERCASE. Группа сопровождает бизнес в разных странах, в том числе по вопросам регистрации компаний, корпоративного права и ведения деятельности за рубежом. Головной офис находится в Дубае, а представительства работают в нескольких странах, включая Казахстан, Россию и Кыргызстан.

Работа с международными клиентами стала следующим этапом профессионального пути Виктора, в котором важную роль играют деловые связи между разными странами.

Немецкое сообщество и деловые инициативы

Уже более двух лет Виктор Тиц участвует в работе этнокультурного объединения немцев Карагандинской области, куда его пригласил Александр Гиберт. «Александр Николаевич, руководитель нашего объединения, привёл меня и в бизнес-клуб, за что я ему безмерно благодарен. Он был, есть и остаётся моим наставником. Я с удовольствием перенимаю его опыт в деловой сфере. Для меня это большая ценность», – рассказывает Виктор.

Сегодня бизнес-клуб объединяет предпринимателей для обмена опытом, обсуждения деловых вопросов и поиска партнёров. Говоря о развитии немецкого сообщества, Виктор также отмечает вклад Евгения Больгерта – председателя Попечительского совета Общественного фонда «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев», депутата Курултая Республики Казахстан. «Такая деятельность помогает укреплять связи между двумя странами, развивать деловые контакты и открывать новые возможности для сотрудничества. Огромное спасибо Евгению Андреевичу Больгерту за ту работу, которую он ведёт для немцев Казахстана. Он занимается этими вопросами не только на государственном, но и на международном уровне. Благодаря таким людям мы можем сохранять свои традиции, поддерживать связь друг с другом и вместе развивать наши инициативы».

Виктор Тиц считает, что к его работе стоит привлекать не только представителей немецкого сообщества, но и других казахстанцев, заинтересованных в предпринимательстве и деловых связях между Казахстаном и Германией.

В перспективе также – вовлечение молодёжи в деловую среду: «Мне очень хотелось бы, чтобы молодые люди имели возможность знакомиться с предпринимателями и узнавать об их опыте из первых уст. Важно понимать, как создавался бизнес, с какими трудностями сталкивались его основатели и как находили выход из сложных ситуаций».

Речь идёт не только о знакомстве с успешными проектами, но и о понимании того, какой путь стоит за их созданием. Практический опыт позволяет увидеть, что предпринимательство связано не только с идеями и результатами, но и с поиском решений, преодолением трудностей и готовностью менять подходы, когда обстоятельства этого требуют.

Для молодого поколения такие встречи могли бы стать способом лучше разобраться в возможностях профессионального развития и получить представление о разных направлениях деятельности. А для самого сообщества – возможностью поддерживать связь между поколениями и создавать пространство, в котором опыт предпринимателей становится доступнее тем, кто только начинает свой путь.

Екатерина Лойченко

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