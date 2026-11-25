На Центральном кладбище Алматы почтили память немецких солдат, погибших во время Второй мировой войны.

На кладбище особенно остро понимаешь, насколько хрупка человеческая жизнь и как долго живет память о тех, кого уже нет рядом. Среди могил Центрального кладбища Алматы есть пятнадцать захоронений немецких солдат, погибших в плену во время Второй мировой войны. Они так и не вернулись на родину, не увидели близких, не узнали, какой будет жизнь после войны. Самому молодому из них было всего 17 лет…

15 ноября у этих могил собрались люди, чтобы склонить головы перед памятью погибших. В этот день в Германии отмечали Volkstrauertag — День всенародной скорби, посвященный памяти жертв войн, насилия и тирании. Почтить память погибших пригласил Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Маттиас Кислер. Вместе с военным атташе, фрегаттен-капитаном Каем Брандом, он выступил с поминальной речью. К могилам легли цветы — простой, но наполненный глубоким смыслом знак уважения к тем, чьи судьбы оказались связаны с трагическими страницами нашей общей истории.

В Германии День всенародной скорби отмечается с 1952 года. Но память о погибших не знает государственных границ. Особую роль в ее сохранении играет Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями, который заботится о могилах погибших в разных странах мира.

«По всему миру Народный союз обеспечивает уход более чем за 800 воинскими кладбищами и местами захоронения военнопленных, где покоятся около 2,5 миллиона человек. Эта работа включает и захоронения в Алматы. Мы заботимся о сохранении могил немецких погибших на территории Казахстана, а в Германии обеспечивается надлежащий уход за местами захоронения казахстанских и советских воинов. Взаимное почитание памяти погибших — это не просто дань истории, а проявление подлинного человеческого уважения», — подчеркнул Маттиас Кислер.

В этих словах — особый смысл. Когда-то война разделила людей, оставив после себя миллионы оборванных судеб, боль утрат и могилы вдали от дома. Сегодня забота о захоронениях стала одним из проявлений взаимного уважения и человеческой солидарности. Казахстан и Германия сохраняют память о погибших воинах, независимо от того, на чьей земле они нашли последний покой.

В этом году памятные мероприятия, посвященные Дню всенародной скорби, проходили со 2 ноября на воинских кладбищах Германии и в Бундестаге. В своем обращении Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал вспомнить жертв насилия и войн — детей, женщин и мужчин всех народов. Не только солдат, погибших на полях сражений, но и тех, кто лишился жизни в плену, был вынужден покинуть родину, стал изгнанником или беженцем. Ведь за каждой такой судьбой стоит отдельная человеческая история, семья, которая ждала, надеялась и так и не дождалась.

На Центральном кладбище эти мысли обрели особую близость. Когда объявили минуту молчания, собравшиеся замерли. В такие мгновения не нужны громкие слова. Есть только тишина, цветы на могилах и осознание того, что человеческая жизнь не должна становиться заложницей войн и политических противостояний.

Молитва за души усопших стала продолжением этой общей минуты памяти. Вместе с пастором Евангелическо-лютеранской общины г. Алматы Александром Каусом участники произнесли слова молитвы. А после церемонии собрались за поминальной трапезой, чтобы продолжить общение и разделить не только скорбь, но и чувство сопричастности.

Пятнадцать могил на алматинском кладбище — лишь малая часть огромной трагедии, пережитой миром. Но именно здесь особенно ясно понимаешь: у памяти нет национальности, а уважение к погибшим не зависит от того, на чьей стороне воевал человек. Важно, чтобы ни одна жизнь, оборвавшаяся в годы войны, не была забыта.

Возможно, в этом и заключается главный смысл Volkstrauertag: помнить не ради того, чтобы возвращаться к вражде прошлого, а ради того, чтобы беречь мир в настоящем и будущем.

Хелена Бикерт

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