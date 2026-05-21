Немецкая молодежь Казахстана отметила юбилей масштабным форумом „Jugendkurultai“

Молодежный курултай собрал вокруг себя представителей немецкого движения из пяти стран (Казахстан, Россия, Германия, Кыргызстан, Грузия), экспертов, партнёров, языковых ассистентов.

В подиумной дискуссии приняли участие почетные гости: Уполномоченный федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств д-р Бернд Фабрициус, издатель журнала «Новые земляки» в Германии и первый председатель СНМК Ольга Мартенс, депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев.

Д-р Бернд Фабрициус подчеркнул стратегическую важность партнерства между Казахстаном и Германией. Особое внимание он обратил на роль молодого поколения обеих стран. По его словам, именно активная молодёжь выступает главным «живым мостом” в развитии двусторонних отношений.

Как отметил Тимур Джумурбаев, сегодня молодая генерация формирует новую культуру взаимоуважения и гражданской ответственности: «Через изучение языков и совместные проекты укрепляется дружба между представителями разных этносов. Это и есть фундамент нашего стабильного завтра».

Основным принципом работы форума стал девиз «Плести нити будущего» („Zukunft spinnen“). Участники уверенно проектировали завтрашний день: каждый голос – от активиста регионального клуба до продвинутого менеджера – часть общей стратегии.

Кульминацией форума стала премьера документальной ленты к 30-летию СНМК. На экране оживали десятилетия пути, перетекающие в портреты тех, кто ведет организацию в будущее сегодня.

Завершился курултай принятием ключевых направлений развития до 2030 года. Эта дорожная карта поможет немецкой молодёжи из разных стран запускать общие проекты и поддерживать друг друга, несмотря на перемены в мире. Основной упор сделан на изучение родного языка, развитие лидерских качеств и трансграничное сотрудничество. Документ подписали представители пяти стран.

Кристина Ларина, председатель СНМК, подчеркнула: «Форум показал, что молодежь готова брать на себя ответственность и строить современное открытое и эффективное сообщество».

Основанный в феврале 1996 года Союз немецкой молодежи Казахстана стал первой организацией подобного типа на постсоветском пространстве. Несмотря на массовую эмиграцию немцев, оставалось много активных людей и возникла потребность в подготовке молодого поколения.

Сегодня СНМК – это влиятельная сеть из 17 клубов и 19 филиалов по всему Казахстану. Организация делает ставку на конкурентоспособность молодежи: только за прошлый год Союз запустил 13 масштабных проектов. Это позволило тысячам молодых людей не только найти новые возможности для карьеры и творчества, но и стать заметными участниками общественной жизни страны.

За 30 лет через СНМК прошли десятки тысяч человек, которые сегодня живут в разных уголках планеты. Для многих молодежные клубы стали трамплином к успеху. Яркие примеры того, каких высот достигают участники движения: политика – Евгений Больгерт – депутат Сената Парламента РК и председатель попечительского совета фонда «Возрождение»; бизнес – Аюна Вальтер – CEO крупного тревел-сервиса Aviata; культура – Наталья Дубс – художественный руководитель и главный режиссер Республиканского академического немецкого драматического театра; общественная деятельность – Ольга Штейн – заместитель исполнительного директора Общественного фонда «Возрождение».

