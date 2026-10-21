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Сергей Кригер, основатель казахстанского бренда KRIGER, известного своими изделиями из натуральной кожи, запустил новое направление — ARDALA. В его коллекциях повседневная одежда в стиле casual гармонично сочетается с элементами казахской национальной культуры. Это не просто вещи для гардероба, а попытка переосмыслить традиционные мотивы и сделать их частью жизни современного человека.

Ранее компания специализировалась преимущественно на корпоративных заказах: шила форму и текстиль для ресторанов, гостинично-ресторанных комплексов, крупных торговых центров и спортивных команд. В 2026 году команда приняла стратегическое решение — развивать собственный бренд повседневной одежды. Так, в начале года появилось название «ARDALA», а уже 3 мая в Алматы открылся первый одноимённый бутик.

За новым проектом стоит многолетний опыт Сергея Кригера в швейном деле и обработке натуральной кожи. Интерес к ремеслу имеет семейные корни. Дедушка предпринимателя, Эрнст Христофорович Кригер, был известным мастером — он изготавливал сёдла, уздечки и конскую сбрую. В детстве Сергей проводил немало времени в мастерской, перенимая первые секреты работы с кожей. Сегодня он развивает семейное дело, выпуская качественные кожаные куртки и аксессуары

В коллекциях ARDALA представлены футболки, худи, бомберы, куртки, жилеты и костюмы для мужчин и женщин. Все изделия создаются в Казахстане, на собственном швейном производстве. Это позволяет команде экспериментировать с моделями и уделять внимание деталям оформления. Для каждой модели разрабатывают и тестируют вышивку или принт, подбирая цвет нитей, плотность стежков и вид орнамента. Так национальные мотивы становятся частью дизайна.

А ведь изначально, швейное производство было ориентировано на создание спортивной одежды. В 2023 году сборная Казахстана по Со-Кекушинкай каратэ выступала в костюмах KRIGER на чемпионате мира в Японии. А в 2025 году — участники международного турнира по боксу WBC Amateur TURKSOY, в спортивной экипировке данного бренда защищали интересы страны в Узбекистане. Сергей Кригер также поддерживает профессиональный бокс являясь почетным членом Казахстанской федерации профессионального бокса.

Для Сергея Кригера важно не просто видеть готовые вещи на витрине, но и проживать весь путь их создания от первого эскиза до благодарного покупателя: «Приходишь в цех — вокруг ткань, фурнитура, лекала, этикетки. Постепенно из этого вороха материалов рождаются готовые вещи, в которые вложена душа всего коллектива. Когда результат нашего труда появляется в магазине, испытываешь особое чувство. Люди приходят, примеряют, оценивают качество и возвращаются снова. Это лучший показатель того, что мы движемся в правильном направлении!»

Екатерина Лойченко

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