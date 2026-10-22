У игральных карт есть удивительная особенность: они умеют рассказывать историю почти незаметно для игрока. Достаточно взглянуть на несколько рисунков – и перед нами уже не просто набор картонных прямоугольников, а маленькая энциклопедия средневековой Европы.

Аутентичная придворная компания

Особенно хорошо это видно по немецкой колоде. В фигурных картах – то есть там, где по мере повышения ранга цифры уступают место рисованным персонажам, – нет привычных дам и валетов. Их место занимают Ober и Unter (в Швейцарии Under) – буквально «верхний» и «нижний». Эти фигуры восходят к европейской иерархии придворных чиновников и слуг. В старых немецких колодах встречались маршалы, герольды, чашники, повара, посыльные и другие персонажи как дворцового, так и «неблагородного» мира – например, мясники или шуты. А вот король, König – уж он-то в традиции держался неизменно.

В отличие от «обычной» французской колоды, где король, дама и валет образуют привычную куртуазную компанию, немецкие персонажи словно застыли в более суровом и архаичном мире – мире сословий, оружия, рыцарей и лояльности сюзерену, к тому же здесь дольше задержались аутентичные фасоны костюмов. Именно поэтому немецкие фигурные карты так любопытны: они сохранили память о совсем другой социальной модели Европы.

Как карты пришли в Германию

Когда в XIV веке игральные карты проникли в Европу из Азии через исламский мир, они уже были весьма разнообразными. Ближневосточные и средиземноморские традиции дали европейским несколько систем мастей. В итальянских колодах закрепились кубки, мечи, жезлы и монеты – масти, родственные тем, что известны по мамлюкским картам-прообразам.

На Пиренеях (Испания) набор оказался похожим: кубки, мечи, дубинки и монеты. Эта четвёрка даже получила народное толкование – как символы четырёх основных слоёв общества – церковнослужителей, дворянства, крестьян и торговцев соответственно.

Но в германских землях чужеземные изображения быстро принялись переосмысливать. В XV веке немецкие мастера вовсе не пользовались единым набором мастей. В ранних колодах встречались соколы, олени, гончие, медведи, птицы, цветы, шлемы, щиты и другие изображения. Количество мастей тоже могло различаться: встречались колоды с четырьмя, пятью, шестью и даже большим числом. Это была настоящая средневековая лаборатория карточного дизайна.

Постепенно из этого многообразия выделились четыре наиболее устойчивые масти: жёлуди, листья, сердца и бубенцы – Eicheln, Laub, Herzen, Schellen. К концу XV века именно они стали стандартным набором немецкой карточной традиции.

Параллельно развивалась близкая, но самостоятельная швейцарско-немецкая традиция. В ней закрепились масти Schellen, Schilten, Eicheln и Rosen – бубенцы, щиты, жёлуди и розы. Фрагмент колоды, напечатанной в Базеле около 1500 года, считается одним из самых ранних свидетельств этой системы.

Развитие ксилографии в XV веке сыграло решающую роль: печать с деревянных досок позволяла значительно быстрее и дешевле производить большие серии по сравнению с полностью ручным изготовлением.

Важными центрами производства были крупные города Южной и Центральной Германии, среди которых Нюрнберг, Аугсбург и Ульм. Карты постепенно превратились в массовый товар и распространились по всему немецкоязычному пространству и соседним регионам.

Долгое время фигурных персонажей рисовали во весь рост, так что при игре такую следовало держать определённым образом. Однако у современных карт немецкого типа почти везде (кроме колоды Зальцбурга и Богемии) Doppelbild, то есть зеркально повторённое изображение верхней и нижней половины, причём даже у карт без рисунков. Кстати, это ещё одно отличие карточных «немцев» от «англосаксов».

Эволюция и география

Современные немецкие колоды существуют в нескольких форматах – прежде всего в 32-карточном (7, 8, 9, 10, U, O, K, A × 4 масти) и 36-карточном (с шестёрками). Однако исторически важным стандартом была 48-карточная колода, в которой каждая масть имела по 12 карт, от двоек до королей. В ней отсутствовали классические тузы, их нишу занимали двойки. Название туза, нем. Daus, как раз и происходит от латинского duo – «два». Самая младшая карта в ходе исторического развития переместилась во главу колоды.

И колода эта никогда не была единым стандартом. Напротив, на протяжении столетий она распадалась на множество местных вариантов. Германские земли вообще были знамениты своим политическим и культурным разнообразием – и карточные мастера охотно отражали его на своих листах. В этом явное несходство с ситуацией в Российской империи, где колоды типа «Атласные» (дизайн с 1870 г.) или «Русский стиль» (с 1911 г.) почти безраздельно властвовали на огромной территории, продолжая существовать и по сей день.

Но почему четыре упомянутых символа стали мастями немецкой колоды? Здесь история уступает место осторожным предположениям. Eicheln – жёлуди. Могли символизировать лесные богатства и дубравы. Laub / Grün – листья. Ближайшие ассоциации – зелень и лето. Herzen – сердца. Любовь, вино и радость. Schellen – бубенцы. При мысли о них словно бы слышится ярмарочный звон, появляются шуты и охота.

У этих знаков могли возникать иные сюжетные ассоциации в конкретных колодах. Например, в знаменитой колоде Петра Флётнера ок. 1540 года жёлуди связаны с изображениями свиней, листья – с крестьянами, сердца – с городской жизнью, а бубенцы – с глупостью и тщеславием. Но это уже художественная (между прочим, весьма фривольная) программа конкретного проекта, а не универсальная символика немецких мастей. Кстати, можно найти в продаже и репринт флётнеровской колоды.

Итак, возникла система, которая оказалась удивительно живучей. Она пережила Реформацию, распад Священной Римской империи, появление современных государств – и до сих пор определяет внешний вид множества колод Германии, Австрии и Центральной Европы.

Сегодня немецкая картинка образует несколько крупных историко-культурных зон: Баварию и Франконию на юге, Саксонию и Тюрингию на востоке и Вюртемберг на юго-западе. Между ними и французской картинкой нет единой государственной границы: это скорее мозаика, сложившаяся вокруг местных игр и региональных традиций.

Подробнее о паттернах читайте в следующем номере.

Игорь Нидерер

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