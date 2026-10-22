Помощник ли нам искусственный интеллект (ИИ)? Откуда взялся страх перед этой технологией? И надо ли школьникам учить таблицу умножения, если вся математика умещается в смартфоне? Мы предложили ответить на эти вопросы магистру педагогики, учителю информатики высшей квалификации АОО Назарбаев Интеллектуальная школа естественно-математического направления г. Костанай Александру Шерцеру.

– Александр Иванович, классический троп в фантастических произведениях – восстание машин. Раньше это были роботы, создания то красивые и благородные, то жестокие и на лицо ужасные, но все-таки осязаемые. Сейчас неосязаемый ИИ поселился едва ли не в каждом смартфоне, берется ответить на любой вопрос. Разрешения не спрашивает. Это прогресс или что это?

– Прежде всего, это не новинка.

В 1943 году была создана первая математическая модель искусственного нейрона. Сам термин искусственный интеллект предложил в 1956 году американец, информатик Джон Маккарти, личность гениальная, если коротко.

В 60-е годы Маккарти предлагал миру все новые идеи, их подхватывали, а потом остывали к ним. И тогда, и в 70-е наука еще не была готова к тому, чтобы схватывать все на лету, усвоить и освоить. Почему сегодня так много суждений на эту тему? Потому что в 2000-е рванул научный бум, и пришло время, когда ИИ перестал быть отдельной технологией, доступной только для исследований в среде ученых. ИИ существует в привычных нам бытовых устройствах.

В смартфонах, в приложениях – самая доступная и простая разновидность искусственного интеллекта. Заменит ли ИИ человека? Вопрос остается только в том, как быстро человек научится им пользоваться.

«Обучение с учителем»

– От чего или от кого зависит развитие искусственного интеллекта? Где начало и какие вершины надо покорять на этом пути? Можно ли найти страну, в которой не озабочены этой технологией?

– Уровень развития искусственного интеллекта зависит от уровня образования и образованности и, конечно же, от учителя. Основной силой остаётся учитель, и именно он является созидателем будущего. Один из основных способов обучения ИИ так и называется: «обучение с учителем». Те страны, где благородная профессия учителя не является основой стратегии развития государства и общества в целом, не могут говорить и о развитии искусственного интеллекта. Уверен, что таких стран нет. При этом образование меняется. Наиболее важным навыком на нынешнем этапе является умение правильно формулировать задачи и вопросы. Если раньше необходимо было запомнить как можно больше информации, то сейчас её гораздо важнее понимать, проверять, сравнивать и оценивать. Искусственный интеллект может обработать большие объемы информации и предоставить ответ на основе существующих данных, но не освобождает человека от необходимости думать.

Сделано нейросетью

– Есть сферы, в которых лучше обходиться без всего искусственного. Например, в продуктах питания. Или в искусстве, хотя слова как будто однородные. Свежая информация: еще месяца не прошло после международного ИИ-кинофестиваля в Астане. Жюри пришлось отбирать к показу 25 фильмов из восьми тысяч заявленных кинематографистами разных стран. А еще раньше читала интервью генерального директора концерна «Мосфильм» Карена Шахназарова: он сказал, что видел фильмы, сделанные нейросетью, и что некоторые уровнем выше картин среднего качества, сделанных человеком. Вы хотели бы смотреть такое кино?

– В любом случае есть решение – пульт дистанционного управления или ссылка в браузере. Не нравятся искусственные актеры, никто не заставляет смотреть. Считаю, что противоречия можно значительно смягчить совместным творчеством человека и, условно говоря, машины.

Технологически искусственный интеллект способен создать изображения из шума, преобразуя его в изображение, соответствующее запросу человека. То есть, постановка задачи, замысел, выбор и оценка результатов зависят от человека. Кому-то любопытно увидеть и услышать на экране актера в некоем новом фильме, хотя этого актера давно нет в живых. А кто-то сочтет это святотатством. Перед человеком выбор стоит всегда. И в данном случае это будет тоже его выбор: что смотреть, а что не смотреть.

«То, что нельзя повторить»

– А будет ли выбор? ИИ сегодня даже Гуглу не дает рот открыть. Запрашиваешь песню Высоцкого, он подсовывает фото и поет. А голос Высоцкого даже нейросети не могут повторить.

– Вы о смартфонах? Это не эталон качества, хотя базовое представление о том или ином виде искусства, и не только искусства, можно и в приложениях на дисплее смартфона получить. Подделки всегда были в ходу, и настоящее время не исключение, но на этом фоне вырастает в цене, я не о деньгах, человеческая индивидуальность, то, что нельзя повторить. Настоящий талант возьмет верх.

«Какие правила установит человек»

– Песни, кино – в безопасной зоне. Но есть и опасные, и очень опасные. Тиражируются страшилки, что не успеем оглянуться, как ИИ сметет человечество с лица Земли. Хорошо, что высказываются и противоположные версии. Вы к какой из них склоняетесь?

– Искусственному интеллекту «порывы» к разрушению не свойственны. Искусственный интеллект – это мощный инструмент, и все зависит от того, какие правила и ограничения установит человек.

Опасен не сам искусственный интеллект, а безответственное использование и отношение человека. Искусственный интеллект может имитировать знания, речь, творчество, но не обладает эмоциями и эмпатией. В нем пока нет инстинкта самосохранения, и вряд ли удастся его внедрить нейросетью.

Наша задача – не делать из машины человека, а сохранить человеческое в самом человеке. Следует растить детей добрыми и открытыми, поддерживать их любознательность, желание пробовать новое, не бояться ошибок, но и чувствовать ответственность перед своим временем.

– Наверное, нужны жесткие законы, которые будут держать ИИ в узде? Или на сегодня об этом уже наивно думать?

– Во многих странах законы приняты, и в Казахстане есть полноценный профильный закон. Риски – это одна сторона ИИ, а другая – его востребованность. Искусственный интеллект необходим как суперэффективный помощник в решении сложных человеческих проблем и задач. Например, в медицине, в передовых отраслях производства, в логистике, в финансах, в борьбе с преступностью – таких сфер будет все больше. Возможно, именно стремительное развитие технологией заставит нас заново ответить на вопрос, способен ли человек делать нравственный выбор и отвечать за него.

Беседу вела Людмила Фефелова.

Автор и редакция благодарят Сергея Миронова за предоставленные фотографии

Закон РК «Об искусственном интеллекте» подписан Президентом Касым-Жомартом Токаевым 17 ноября 2025 года и официально вступил в силу 18 января 2026 года. Казахстан – одна из первых в мире стран, принявших отдельное комплексное законодательство об искусственном интеллекте.

– Искусственный интеллект рассматривается как объект информатизации и инструмент для выполнения задач человека, но не как самостоятельный субъект права.

– Согласно закону все ИИ-системы делятся по двум критериям:

– Степень риска (минимальная, средняя, высокая).

– Уровень автономности (низкий, средний, высокий).

– Системы высокого риска обязаны проходить аудит у специальных независимых ИТ-аудиторов и включаться в государственный перечень «доверенных систем».

– Закон полностью запрещает подсознательные манипуляции поведением человека; эксплуатацию уязвимостями людей; распознавание, определение эмоций человека без его согласия. Запрещен социальный скоринг – оценка граждан с целью дискриминации.

– Закон требует обязательно маркировать контент. Любые синтетические тексты, изображения, видео, аудио, созданные ИИ, имитирующие человека или события, должны содержать машиночитаемую маркировку. Пользователь имеет право знать, что общается с роботом или видит генеративный контент. За нарушение правил и отсутствие маркировки предусмотрены штрафы (Ко АП РК).

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