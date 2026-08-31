Для большинства карагандинской молодежи Германия – это далекая страна в центре Европы. Но для внуков и правнуков депортированных немцев Майкудука эта страна начинается дома: с архивных снимков, писем военных лет, традиционных блюд и семейных рассказов. Этот район стал частью летописи немецкой общины города.

Майкудук – один из крупнейших районов Караганды, который начал формироваться в 1943 году благодаря развитию угледобывающей промышленности. Строился он как место проживания шахтеров и их семей и со временем превратился в крупный жилой массив.

И хотя большая часть местных немцев со временем эмигрировала на историческую родину, оставшиеся потомки и по сей день почитают свои корни. Они посещают языковые курсы, поддерживают народные традиции и участвуют в этнокультурных инициативах: фестивалях немецкой культуры, языковых клубах, молодежных лагерях, национальных праздниках, творческих коллективах, выставках, концертах и проектах по сохранению немецкого наследия.

Местные жители не просто так называли эту часть Майкудука Берлином: здесь проживали депортированные немецкие семьи, которые, несмотря на тяжелые испытания, сумели сохранить свой язык, традиции и чувство общности. Жители Майкудука до сих вспоминают, как соседи говорили на немецком, как вместе отмечали традиционные праздники и помогали друг другу. Во многих семьях рассказывают историю, как их предки работали на шахтах, строили район и начинали жизнь практически с нуля. Именно такие воспоминания позволяют сохранить прошлое живым.

Для Ксении Риккель история немецкого поселка Берлин в Майкудуке – это страницы жизни собственной семьи. Ее прабабушка была депортирована в Карагандинскую область и редко рассказывала о пережитом. По словам Ксении, тема депортации долгие годы оставалась в семье запретной из-за слишком тяжелых воспоминаний. Единственное, о чем прабабушка говорила с благодарностью, это помощь местных казахских семей, которые делились едой и спасали детей, оставшихся без родителей.

Сегодня Ксения работает в немецком центре «Видергебурт» и помогает сохранять историю карагандинских немцев. В музейном уголке она собирает и бережно хранит реликвии депортированных: деревянные сундуки, книги, письма, предметы быта и даже нотную тетрадь. По ее словам, люди, которых насильно переселяли в Караганду, часто брали с собой не только самое необходимое, но и книги, потому что понимали: память о семье и культуре нельзя потерять.

История Ксении Риккель – лишь одна из тысяч. Многие семьи десятилетиями молчали о пережитом. Эти воспоминания передавались лишь в кругу семьи, а некоторые так и остались забытыми и нерассказанными. Сегодня потомки делают все возможное, чтобы вернуть их из забвения и сохранить память о своих предках.

Дана Игисинова

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