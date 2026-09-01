В Берлине на базе Федерального Министерства экономики и энергии ФРГ состоялось 16-е заседание Казахстанско-германской Межправительственной рабочей группы (МРГ) по торгово-экономическому сотрудничеству.

Сопредседателями выступили вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков и заместитель руководителя отдела внешней торговли Федерального министерства экономики и энергии ФРГ Герлинд Хекманн. Участие в работе заседания также приняли представители профильных государственных органов, институтов развития и ведущих деловых кругов двух стран.

Рабочая группа обменялась мнениями по широкому спектру вопросов торгово-экономического, инвестиционного и промышленного взаимодействия. Также были обсуждены реализация совместных проектов и меры, направленные на дальнейшее углубление деловых связей.

Отдельное внимание уделено реализации Дорожной карте по развитию промышленного, технологического и сырьевого сотрудничества между Казахстаном и Германией на 2026–2028 годы.

По итогам заседания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении практического партнерства, а также совместно выработали конкретные шаги для реализации достигнутых договоренностей.

Источник: https://www.gov.kz/memleket/entities/mps/press/news/details/1282305?lang=ru

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