2

То, что для одних давно стало ненужным хламом, для других превращается в ценные находки и источник дохода. Житель Петропавловска Илья Пфайфер сумел построить успешный бизнес на вещах с историей: старинных монетах, советском фарфоре, банкнотах, книгах и предметах быта. Начав с обычного увлечения коллекционированием, сегодня он владеет антикварным магазином «Медный всадник» и отправляет редкие находки коллекционерам не только по Казахстану, но и за его пределы.

Впервые к антиквариату Илью потянуло в подростковом возрасте, когда он купил в местной нумизматической лавке набор монет. Примерно через год, просмотрев объявления в социальных сетях, он начал путь селлера.

Поначалу перепродажа старинных вещей была для Ильи лишь способом заработать на пополнение собственной коллекции. Со временем увлечение превратилось в основное дело жизни. Постепенно расширялся и круг покупателей: сначала он продавал монеты коллекционеру из Щучинска, а затем вышел на рынок далеко за пределами своего региона.

По словам Ильи, в Петропавловске жители нечасто приносят в скупку действительно ценные вещи. Тем не менее он продолжает приобретать артефакты прошлого. Сегодня Илья отправляет коллекционные находки покупателям в Россию, Кыргызстан, Украину, Испанию и другие страны. У него есть собственный магазин и онлайн-сообщества, где регулярно выставляются новые лоты. Ассортимент включает антикварные книги, газеты, фарфоровые статуэтки, монеты, банкноты, комиксы, а также игровые картриджи для приставок Sega и Dendy, популярных в 1990-2000-х годах, и другие предметы, представляющие интерес для коллекционеров и любителей ретротехники.

По словам Ильи, в хорошей коллекции особенно ценятся монеты с четким, достаточно сохранившимся рельефом – именно они отражают качество и уровень собрания. Для него антикварное дело давно перестало быть просто способом заработка. Это возможность реализовать себя, заниматься тем, что нравится, и помогать другим находить предметы, имеющие для них особую ценность.

Илья признается, что дорожит каждым клиентом и искренне радуется, когда очередная находка пополняет чью-то коллекцию. Нередко вещи, представленные в его магазине, имеют не только материальную, но и высокую эмоциональную ценность. Так, для некоторых покупателей копии медалей времен Великой Отечественной войны становятся напоминанием о предках и семейной истории.

При покупке и продаже антиквариата предприниматель руководствуется тремя основными критериями: востребованностью предмета, его редкостью и текущей рыночной стоимостью.

– Грань между честной наценкой и спекуляцией проходит там, где продавец скрывает от покупателя реальную информацию об экспонате и его рыночной стоимости. Цена сама по себе не говорит о намерениях человека. Если продавец сознательно умалчивает о реальной ценности вещи и убеждает покупателя приобрести ее на невыгодных условиях, это уже можно считать спекуляцией.

В планах на будущее у селлера – открытие клуба коллекционеров Петропавловска, чтобы единомышленники могли общаться и обмениваться между собой материалом. Илья также планирует увеличить количество благотворительных аукционов, направленных на помощь людям, нуждающимся в лечении тяжелых заболеваний.

Александр Данько

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia