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В кризис нужно вкладывать не в личный отдых на островах, а в людей и производство, считает Тимур Пшенов, казахстанский агробизнесмен, учредитель ТОО «Ен-Дала» и депутат Акмолинского областного маслихата.

В эксклюзивном интервью он откровенно рассказал о строительстве инновационной молочной фермы вопреки экономическим трудностям, ценности сельских кадров и о том, почему масштабный бизнес всегда должен оставаться социально ответственным.

Ставка на рабочие места

– Тимур Амангельдиевич, Вы начинали свой путь в агробизнесе практически «от сохи», а сегодня Ваши предприятия производят десятки тонн молока ежедневно и обрабатывают тысячи гектаров. Какое управленческое решение за эти годы стало самым сложным, но экономически оправданным?

– Несмотря на трудности, нарастили штат. Человеческий потенциал в условиях кризиса потерять легко, а восстановить сложно. Хороший, качественный агроном сегодня на вес золота. Как его можно сократить? Это всё равно что рубить сук, на котором сидишь, или подрезать корни у здорового растения. Так не бывает. Поэтому мы бережём бригадиров, животноводов, зоотехников и инженеров. Ставку делаем на молодежь, но не забываем про ветеранов.

Более того, в этот сложный период мы пошли на строительство молочно-товарной фермы. Так что поголовье скота мы тоже не сократили, а увеличили. Сегодня производим по 35-36 тонн молока в сутки. Залезли, конечно, в кредитную кабалу… Зато сохранили и человеческий, и производственный потенциал. У людей появилась надежда, они спокойно смотрят в завтрашний день: работа есть, зарплата идёт, предприятие развивается. Да и я рядом: никуда не уехал и на островах не кайфую.

– Вашу современную молочно-товарную ферму в селе им. Маншук Маметовой посещал даже Премьер-Министр РК. Какое технологическое новшество, внедренное здесь, Вы считаете главным прорывом для качества и объемов продукции?

– Никакого особого новшества мы не внедряли. Единственное – мы не пошли на удорожание проекта. Допустим, мы свою ферму на карусель в 50 мест построили за 6,7 миллиарда тенге, и покупка 2 000 голов скота уже вошла в эту сумму. А некоторые мои коллеги построили точно такую же карусель и ферму в два раза дороже. Но это ведь не значит, что она будет давать в два раза больше молока или это молоко у них купят в два раза дороже. Ни в коем случае. Поэтому мы отказались от необоснованного удорожания строительства. Вместо этого мы сделали ставку на создание рабочих мест. Ведь есть два подхода к фермам: зайти «дорого-богато», но сократить персонал, или сделать проект чуть дешевле, но дать больше работы людям. У нас на ферме обеспечено более восьмидесяти рабочих мест. Это здорово, ведь заняты наши местные жители, которые каждый месяц стабильно получают зарплату!

Если говорить о технологиях, то единственное, что мы применили, – это канадский метод холодного содержания скота. При таком подходе животные меньше болеют и растут более здоровыми. Теперь про уход от сезонности и занятость в казахстанских реалиях. Скажу честно: даётся это очень тяжело. Без животноводства обеспечить круглогодичную занятость на селе просто невозможно. Животноводство должно обеспечивать минимум 50, а то и 70% доходности предприятия, как это делает агрофирма «Родина».

Также у нас примерно 15% земель находится под многолетними травами. Почему? Нас ещё в советское время учили, что почва под ними восстанавливается, набирает силу, биоту и органические вещества. Земля так отдыхает. После распашки многолетних трав и возвращения участков в оборот первый год урожайность может быть чуть ниже средней по хозяйству. Зато на второй, третий, четвертый и пятый годы эти земли стабильно дают отличный хлеб, ячмень и корма.

Стыдно жить только для себя, когда у людей нет нормальных условий

– Вы инвестировали в развитие села Маншук миллиарды тенге, строите бесплатное благоустроенное жилье для сотрудников, учителей и медиков, открыли детсад. Почему Вы это делаете?

– Многие руководители думают лишь о личном обогащении, покупая дорогие машины и отдыхая… Я беру пример с уважаемого Ивана Сауэра, который первый раз ушел в отпуск в 56 лет. Мне в этом году 57, и я надеюсь впервые отдохнуть за 36 лет работы, так как силы на пределе, да и супруга просит.

К сожалению, мало кто сейчас вкладывает средства в жилье и благоустройство сел. В советское время нерадивого директора увольняли за два года, а сегодня, когда все стали частными собственниками, государство не может прогнать такого. Я считаю, что в сельском хозяйстве контрольный пакет должен оставаться у государства, чтобы иметь возможность убрать плохого хозяина.

Мы развиваем село, потому что так воспитали родители, и нам стыдно жить только для себя, «жрать в три горла», когда у людей нет нормальных условий. Нас выучили на правильных книгах, и в нынешнее непростое время думать только о собственном кармане – неправильно.

– Что, на Ваш взгляд, нужно изменить в законах Казахстана прямо сейчас, чтобы остановить отток населения из отдаленных аулов и привлечь туда молодых специалистов?

– Сложный вопрос. Будь моя воля, я бы полностью поменял отношение государства к сельскому хозяйству. Я уже говорил и повторю: государство должно владеть контрольным пакетом акций во всех агропредприятиях. Потому что главные ресурсы в сельском хозяйстве – это вовсе не тракторы, не современные комплексы и не суперкомбайны. Первый и самый главный ресурс – это люди, граждане нашей страны. Второй важнейший ресурс – это земля. И люди, и земля принадлежат государству.

Поэтому сегодня нам нужно навести порядок с налогами в сельском хозяйстве и искоренить несправедливость. Сейчас бывает так: у нас с вами одинаковое количество гектаров, но я плачу одну сумму, а вы – в пять раз меньше. Такого дисбаланса быть не должно, правила обязаны быть равными для всех. Единый налог с гектара помог бы решить эту проблему.

За последние десятилетия в Казахстане исчезло более трёх тысяч сёл.

Я помню Ерейментауский район в начале 1990-х годов. Там всё работало, было мощное животноводство, хозяйства-миллионеры. Сегодня – ноль людей. Именно поэтому необходим жёсткий госконтроль над сельхозпредприятиями и над землёй. Нужно, чтобы аким области или представитель Минсельхоза мог прийти и сказать: «Так, этот собственник работает плохо. До свидания, пошёл отсюда!»

Сегодня мы на местах развели маленьких баев и кулаков в самом худшем смысле этого слова. Один из них мне как-то хвастался: «У меня в гараже три Лексуса стоит. На одном я в город езжу, на другом – по полям, а третий – на всякий случай». При этом сам посёлок выжатый, убитый, ни одного нового здания, кроме его личного особняка. Естественно, молодёжь в таких местах не останется, все уезжают.

– Какими главными качествами должен обладать человек, который хочет построить честный и прибыльный агробизнес в Казахстане?

– Думаю, он должен быть инициативным, порядочным, финансово грамотным, стрессоустойчивым, обязательно – с железной дисциплиной, готовым брать на себя риск и ответственность за своих работников.

– Благодарю за открытый диалог.

Марина Ангальдт

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