Брендированный автобус Jas Vibe приглашает алматинцев на главный молодежный праздник лета
В Алматы стартовала праздничная акция Jas Vibe в рамках фестиваля ALMA LOVE 2026
3 августа в Алматы в рамках городского молодежного фестиваля ALMA LOVE 2026, приуроченного ко Всемирному дню молодежи, стартовала праздничная акция Jas Vibe. Инициатива продлится до 12 августа и станет одним из самых ярких проектов фестиваля, направленных на создание праздничной атмосферы в разных районах города.
В течение десяти дней по улицам Алматы будет курсировать брендированный автобус, на котором маскоты города и активисты «Жас Алматы» поздравляют жителей с предстоящим праздником, проводят интерактивы, дарят положительные эмоции и приглашают всех принять участие в итоговом концерте фестиваля, который состоится 12 августа.
Особое внимание организаторы уделяют вовлечению молодежи и жителей города в праздничную программу. Самые активные участники интерактивов и конкурсов получают пригласительные билеты в фан-зону финального концерта фестиваля ALMA LOVE 2026.
Проект направлен на развитие молодежной культуры, создание атмосферы единства, укрепление позитивного городского сообщества и популяризацию активного участия молодых людей в общественной жизни Алматы.
«Очень здорово, когда праздник приходит прямо во двор или на улицу. Такие проекты создают хорошее настроение, объединяют людей и напоминают, что молодежь — это энергия, идеи и позитив. Обязательно приду на финальный концерт фестиваля», — отметил молодой житель города Алматы.
Фестиваль ALMA LOVE 2026 проходит при поддержке акимата города Алматы и объединяет десятки культурных, образовательных, спортивных, экологических и социальных мероприятий, посвященных Всемирному дню молодежи.
Jas Vibe: Алматы жастары қала тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлауда
Jas Vibe брендтелген автобусы алматылықтарды фестивальдің қорытынды концертіне шақырады
Алматыда ALMA LOVE 2026 фестивалі аясында Jas Vibe акциясы басталды
3 тамыз Алматы қаласында Дүниежүзілік жастар күніне арналған ALMA LOVE 2026 қалалық жастар фестивалі аясында Jas Vibe мерекелік акциясы бастау алды. Жоба 12 тамызға дейін жалғасып, қала тұрғындарына мерекелік көңіл күй сыйлауға және фестивальдің қорытынды іс-шараларына шақыруға бағытталған.
Он күн бойы Алматы көшелерінде арнайы брендтелген автобус қатынап, қала маскоттары мен «Жас Алматы» белсенділері тұрғындарды келе жатқан мерекемен құттықтап, түрлі интерактивтер ұйымдастырады, көтеріңкі көңіл күй сыйлап, барша алматылықтарды 12 тамыз күні өтетін фестивальдің қорытынды концертіне шақырады.
Акция барысында интерактивтер мен ойындарға белсенді қатысқан тұрғындарға ALMA LOVE 2026 фестивалінің қорытынды концертіне арналған фан-аймаққа шақыру билеті табысталады.
Жоба жастардың қоғамдық белсенділігін арттыруға, қалалық бірлік пен достық рухын қалыптастыруға, сондай-ақ жастар мәдениетін дамытуға бағытталған.
«Осындай мерекелік жобалардың қаланың әр ауданында өтіп жатқаны өте қуантады. Бұл адамдарды біріктіреді, жақсы көңіл күй сыйлайды және жастардың бастамаларына қызығушылықты арттырады. Міндетті түрде фестивальдің қорытынды концертіне қатысамын», — деп атап өтті акцияға қатысқан Алматы қаласының жас тұрғаны.
ALMA LOVE 2026 фестивалі Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып, Дүниежүзілік жастар күніне орай мәдени, спорттық, білім беру, экологиялық және әлеуметтік бағыттағы ондаған іс-шараны біріктіреді.
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