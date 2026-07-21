С глубокой скорбью восприняли известие об уходе из жизни Владимира Андреевича Аумана — человека, чье имя навсегда останется в истории российских и казахстанских немцев.

Владимир Андреевич посвятил многие годы своей жизни изучению и сохранению исторического наследия российских немцев. Благодаря его неустанному труду были собраны и сохранены бесценные свидетельства прошлого, судьбы людей, имена которых могли быть забыты, но благодаря его исследованиям стали частью нашей общей памяти.

Особое место в его многолетней работе занимает серия книг «Известные немцы Казахстана», первым автором которой стал именно Владимир Андреевич. Этот труд стал значимым вкладом в изучение истории немецкого сообщества Казахстана и настоящим памятником людям, внесшим весомый вклад в развитие страны. Его книги и сегодня остаются важным источником знаний для исследователей, журналистов, преподавателей и всех, кто интересуется историей немцев Казахстана.

Владимир Андреевич был человеком высокой культуры, преданным своему делу, искренне любившим историю и понимавшим, насколько важно сохранять память о прошлом для будущих поколений. Его научное наследие продолжит жить, вдохновляя тех, кто занимается исследованием истории и культуры российских немцев.

Уход Владимира Андреевича — невосполнимая утрата для исторического сообщества, для всех, кто знал и ценил его труд, и для немецкого общественного движения.

Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» и Республиканская немецкая газета DAZ выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Андреевича Аумана. Разделяем боль этой тяжелой утраты.

Светлая память о Владимире Андреевиче Аумане навсегда сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории, которой он служил с такой преданностью и любовью.

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