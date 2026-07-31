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Сегодня о вокально-инструментальном ансамбле «Ритм-72» сохранилось не так много свидетельств. Фотографии, дипломы, архивные документы, афиши и воспоминания участников — пожалуй, это все, что напоминает о коллективе, который на протяжении почти двух десятилетий был одним из символов культурной жизни Бадамши.

Однако за архивными материалами стоит гораздо больше, чем история самодеятельного ансамбля. Это история людей, которых объединили музыка, дружба и любовь к творчеству. История времени, когда после рабочего дня спешили не домой, а на репетиции, когда каждый новый праздник становился поводом подготовить уникальную концертную программу, а переполненный зал клуба «Горняк» был лучшей наградой для артистов.

Спустя десятилетия бывшие участники «Ритма-72» по-прежнему вспоминают эти годы с особым теплом. Пожалуй, именно в их памяти и продолжает жить эта удивительная история.

Там, где рождалась музыка

История ансамбля неразрывно связана с профсоюзным клубом «Горняк», построенным в Бадамше в 1949 году. Для жителей поселка это был настоящий центр культурной жизни. Здесь показывали кино, работали драматический кружок, танцевальный коллектив, детские секции, немецкий хор, хор ветеранов войны и труда, вокальные ансамбли. В разные годы клуб возглавляли Василий Сутаршин, Владимир Фрезе, Вячеслав Невечеров, Геннадий Жуматий и Теодор Кнейслер.

Особенный расцвет художественной самодеятельности пришелся на 1970–1980-е годы.

«Работало очень много кружков, — вспоминает Теодор Вильгельмович Кнейслер. — После работы люди шли не домой, а в клуб. Кто-то играл в оркестре, кто-то занимался в драмкружке, кто-то пел. Художественная самодеятельность тогда действительно жила».

Позже он сам станет заведующим клубом «Горняк», будет руководить немецким хором, хором ветеранов, духовым оркестром, а имя созданного им ансамбля «Ритм-72» навсегда войдет в историю художественной самодеятельности региона.

Музыка как судьба

Любовь к музыке сопровождала Теодора Кнейслера с самого детства.

«У нас вся семья была музыкальной. Отец играл на струнных инструментах, мама — на гитаре. Поэтому музыка всегда звучала дома».

После школы он поступил в Актюбинское культурно-просветительное училище на оркестровое отделение, а после его окончания в 1967 году начал работать в областной филармонии. Спустя год молодой музыкант приехал в Бадамшу. Именно здесь началась история коллектива, который позже станет известен далеко за пределами района.

«Сначала ансамбль назывался просто «Ритм». Мы исполняли песни советских и зарубежных исполнителей. Репертуар был очень разнообразным: популярные шлягеры, эстрадная музыка, народные песни. Мы постоянно искали что-то новое».

Практически к каждому празднику музыканты готовили совершенно новую программу.

«На Новый год, 8 Марта, Первомай — всегда новый концерт. Мы не могли выйти к зрителям с тем же самым репертуаром».

Постепенно программа становилась все богаче. В ней появились песни на русском, молдавском, украинском, белорусском и немецком языках.

Однако в конце 1960-х путь коллектива неожиданно прервался: Теодора Кнейслера призвали на срочную военную службу.

«Когда вернулся из армии, мы снова собрали музыкантов. Многие были уже другими, появились новые ребята. Тогда мы решили, что начинается новый этап».

Так в 1972 году появился ансамбль, которому было суждено стать легендой Бадамши, — «Ритм-72».

Коллектив, в который мечтали попасть

Для многих молодых музыкантов участие в «Ритме-72» было настоящей мечтой. Одним из них был Андрей Фаст.

«Играть на гитаре я начал с детства. Пел друзьям дворовые песни и всегда мечтал попасть в ВИА. Даже однажды пришел к ним на репетицию, но из-за того, что не знал нотной грамоты, меня тогда не приняли».

Но мечта оказалась сильнее первой неудачи. Со временем Андрей все-таки стал участником ансамбля и одним из его солистов.

Подбор музыкантов был строгим. Теодор Кнейслер считал, что успех коллектива невозможен без постоянной работы над собой.

«Некоторых ребят приходилось учить играть практически с нуля. Главное — чтобы человек хотел заниматься. Тогда все обязательно получалось».

Так постепенно вокруг «Ритма-72» сформировался коллектив, в который вошли талантливые музыканты, вокалисты и аранжировщики. Для большинства из них сцена клуба «Горняк» стала вторым домом. Но главное, что отличало ансамбль, было не количество концертов и даже не исполнительское мастерство. Это была удивительная атмосфера, благодаря которой спустя десятилетия бывшие участники продолжают называть «Ритм-72» своей второй семьей.

Репетиции, которые превращали музыку в искусство

Главным принципом работы «Ритма-72» было постоянное движение вперед. Аранжировки для ансамбля создавали Теодор Кнейслер и Василий Ефлов. Работа над каждой песней занимала немало времени, но именно благодаря этому коллектив постепенно приобрел собственное узнаваемое звучание.

«Для каждого солиста подбирали репертуар, который соответствовал его характеру и исполнительским возможностям, — вспоминает Лидия Цокур. — Практически в каждой песне было многоголосие, поэтому репетиции были очень долгими. Никто не уходил домой, пока произведение не было отработано до нужного уровня».

Руководитель, который умел объединять

В 1977 году, после окончания Актюбинского культурно-просветительного училища, Лидия Цокур по распределению приехала работать в Ленинский районный отдел культуры. Параллельно она играла в оркестре русских народных инструментов при детской музыкальной школе, где познакомилась с Теодором Кнейслером и Василием Ефловым.

Именно они пригласили молодую вокалистку в «Ритм-72», где к тому времени уже выступали Эльза Ган, Андрей Фаст, Владимир Вальтер и другие талантливые исполнители. Новые артисты влились в этот дружный коллектив с огромным желанием — им было чему учиться и на кого равняться. Особую роль в жизни ансамбля играл его руководитель.

«Теодор Вильгельмович был настоящим профессионалом своего дела, — рассказывает Лидия. — Пунктуальный, ответственный, требовательный — и к себе, и к другим. Но при этом он оставался душой коллектива. У него было прекрасное чувство юмора, с ним всегда было легко и надежно. Когда Теодор Вильгельмович играл на гитаре, вкладывая в музыку всю душу, нам, солистам, ничего не оставалось, как соответствовать его уровню».

Но, несмотря на требовательность, атмосфера в коллективе всегда оставалась теплой и по-настоящему семейной. Музыканты вместе работали, отдыхали, переживали успехи и неудачи, а любое событие отмечали сообща, всегда чувствуя поддержку друг друга.

Эти слова удивительно перекликаются с воспоминаниями самого Теодора Кнейслера:

«Мы старались, чтобы каждый чувствовал себя частью коллектива. Только тогда можно было добиться настоящего звучания».

Когда музыка объединяла людей

Концерты «Ритма-72» давно стали важной частью культурной жизни Бадамши. По воспоминаниям участников, на танцевальные вечера и праздничные концерты приходили сотни зрителей.

«Вы даже не представляете, — делится Лидия Цокур. — На танцах не было свободного места. Фойе было переполнено. А перед началом концерта мы выходили на сцену через настоящий коридор из зрителей. Этот момент невозможно забыть. Конечно, каждый из нас выкладывался на все сто процентов».

Ансамбль часто выезжал с концертами по Актюбинской области, выступал в соседней Оренбургской области, на предприятиях, в совхозах и районных Домах культуры. Каждая поездка оставляла свои воспоминания. Особенно Лидии запомнился концерт в селе Степном во время уборочной кампании.

На помощь местным хозяйствам тогда приехала колонна водителей из Молдавии. После завершения программы один из зрителей неожиданно спросил: — А на молдавском языке сможете спеть?

«Наш ведущий улыбнулся и ответил: «Можно!» Мы исполнили две песни на молдавском языке. Одной из них была знаменитая «Primăvara» из репертуара ансамбля «Orizont». То, что происходило в зале, невозможно передать словами. Люди, оказавшиеся далеко от дома, услышали родную музыку. Для них это стало настоящим праздником, а для нас — одним из самых теплых воспоминаний».

Этот случай наглядно показывает: музыка способна объединять людей независимо от национальности и расстояний.

От районной сцены — к всесоюзным фестивалям

Со временем о «Ритме-72» узнали далеко за пределами Бадамши.

В июне 1986 года ансамбль стал лауреатом телевизионного фестиваля «Жастар даусы», а в октябре 1989 года коллектив был удостоен диплома Первого республиканского смотра немецкого творчества в Павлодаре.

«Это была очень важная поездка, — вспоминает Теодор Кнейслер. — Мы почувствовали, что немецкая культура снова звучит открыто, что она востребована и интересна людям».

В 1990 году «Ритм-72» стал дипломантом Второго Всесоюзного фестиваля немецкой культуры и искусства в Алма-Ате.

К этому времени ансамбль уже подготовил большую двухчасовую концертную программу на немецком языке, с которой выступал не только в Казахстане, но и за его пределами.

Следующей важной страницей в истории коллектива стало участие 13–14 марта 1991 года в первом съезде общества «Возрождение» в Москве. Для участников ансамбля это было гораздо больше, чем просто концерт: они представляли немецкую культуру Казахстана перед соотечественниками со всего Советского Союза. Позже коллектив посетил и Германию в рамках туристического турне.

Благодаря тем, кто верил в музыку

За успехами «Ритма-72» стояли не только талант музыкантов и бесконечные репетиции. Чтобы коллектив мог развиваться, выезжать на гастроли, обновлять инструменты и готовить новые программы, была необходима поддержка людей, искренне веривших в его творчество. По словам Теодора Кнейслера, такую поддержку ансамбль ощущал постоянно.

Кемпирсайское рудоуправление и профсоюзные организации помогали приобретать музыкальные инструменты, концертные костюмы и аппаратуру, а также организовывать гастрольные поездки. Благодаря начальнику ЦВКТ Виктору Петровичу Яуфману для выездных концертов всегда выделялся автобус. Также ощутимую поддержку коллективу оказывал обком профсоюза Южно-Уральского никелевого комбината города Орск.

«Мы никогда не оставались без помощи. Люди понимали, что мы представляем не только Бадамшу, но и весь район. Благодаря этой поддержке ансамбль мог развиваться, а зрители — видеть новые программы», — говорит Теодор Вильгельмович.

Больше чем ансамбль

За годы существования «Ритма-72» через коллектив прошли десятки музыкантов и вокалистов. В разные годы в его составе играли Владимир Ган, Виктор Шефлер, Василий Неб, Пётр Гречман, Юрий Реймер, Валерий Болингер, Александр Рогожин, Геннадий Жуматий, Светлана Короткова, Виталий Нейферт и многие другие.

Солистами ансамбля были Владимир Вальтер, Эльза Ган, Андрей Фаст, Елена Леп (Жулидова), Ольга Кистень, Лидия Цокур, Галина Игнатенко, Татьяна Игнатенко, Виктор Грачев.

Сами участники, вспоминая коллектив, почти никогда не говорят о наградах. Они говорят о людях.

«Для меня «Ритм-72» — это моя родная семья. Каждый человек в коллективе был яркой личностью, невероятно талантливой и искренней», — с теплотой вспоминает Лидия.

История, которую удалось сохранить

Время идет, но история «Ритма-72» не осталась лишь на страницах семейных альбомов. Личный архив коллектива, который долгие годы бережно хранил руководитель, теперь передан в фонд Каргалинского районного историко-краеведческого музея.

Особые слова благодарности Теодор Вильгельмович просит адресовать Галине Жуматий и Людмиле Дубецкой. Именно они помогли собрать и передать эти ценные материалы.

Сегодня сотрудники музея продолжают бережно хранить память о творческой жизни Бадамши. Возможно, спустя годы именно эти свидетельства помогут новым поколениям узнать о людях, которые когда-то прославляли родной поселок далеко за его пределами.

Пока жива память…

Работа над этой статьей стала особенным событием и для бывших участников ансамбля — воспоминания словно вновь перенесли их в годы молодости. Как признается Лидия Цокур, для них это были невероятно яркие эмоции. Ей очень хочется, чтобы этот материал обязательно прочитали те, кто когда-то танцевал под живую музыку «Ритма-72», влюблялся и спешил на их концерты. Сегодня много этих людей живут в Германии, и им будет бесконечно приятно вспомнить юность.

Но самым трогательным моментом для Лидии остается день, когда после декретного отпуска она впервые увидела свой ансамбль уже не со сцены, а из зрительного зала:

«Мне поручили сопровождать ансамбль на Дни культуры нашего района в Актобе. У них была большая концертная программа. Они пели, а я сидела в зале, и у меня градом текли слезы. Тогда я впервые почувствовала, как больно не быть рядом с ними».

Почему?

Ответ она находит сразу.

«Потому что мы все были как одно целое».

А спустя несколько минут, уже после нашего разговора, пришло еще одно сообщение.

«Вернуть бы всё хоть на мгновение… Наверное, тогда я была бы самым счастливым человеком. Как я по всем соскучилась. Пишу и плачу…»

Наверное, именно в этих словах и заключается настоящая история «Ритма-72». Не только история талантливого ансамбля, дипломов, фестивалей и гастролей. Это история поколения, для которого музыка стала частью жизни. История людей, которых объединило творчество, сохранила дружба и не смогло разлучить даже время.

Пока звучат эти воспоминания, пока бережно хранятся фотографии и архивы, пока участники с улыбкой вспоминают репетиции в клубе «Горняк», история «Ритма-72» действительно продолжается.

Большое спасибо Теодору Кнейслеру, Лидии Цокур и Андрею Фасту. Эта статья получилась благодаря их открытости, доверию и тем теплым воспоминаниям, которыми они поделились.

Екатерина Лойченко

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