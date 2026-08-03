3 августа моему дедушке Ивану Карловичу Шолю могло бы исполниться 85 лет. Иногда мне кажется удивительным, что человек, которого я не помню, смог стать одним из главных ориентиров.

Мне никогда не довелось поговорить с дедушкой по-взрослому. Не довелось попросить совета, обнять его, сказать, как сильно я им горжусь. Но, наверное, главное я всё-таки успела получить. Не лично, но через моего отца и всю нашу семью.

Мне было всего четыре, когда его не стало. От него в памяти остались добрые глаза и спокойный голос. Казалось бы, этого слишком мало, чтобы спустя годы говорить о любви и восхищении. Но память, как выяснилось, состоит не только из собственных воспоминаний, а из рассказов близких, уникальных фотографий и из того, что человек оставляет после себя.

Иван Карлович Шоль принадлежал к поколению советских немцев, чья жизнь началась с трудностей. Родившись в августе 1941 года в Ставропольском крае, уже через несколько месяцев он вместе с семьей оказался в Северном Казахстане в селе Покровке.

Депортация, землянка, трудовая армия для отца, крестьянский труд, – именно в таких обстоятельствах формировался характер человека.

В феврале 1971 года он приехал в совхоз «Заградовский» агрономом, а спустя три года, в возрасте всего тридцати трех лет, стал его директором.

С 1974 по 1999 годы он руководил хозяйством, которое для него никогда не было обычной работой. Под его руководством развивались растениеводство и животноводство, строились объекты социальной инфраструктуры, создавались достойные условия для жизни людей.

Его знали все: от механизаторов до школьников. Он умел быть требовательным, но прежде всего был требовательным к самому себе. Часто мой отец Юрий Иванович вспоминает последние годы работы дедушки. В девяностые рухнула привычная система жизни, закрывались предприятия, приходили в упадок хозяйства. Но дедушка продолжал бороться за совхоз, за людей, за каждое рабочее место.

Слушая подобное, я поняла смысл слов «служить людям». Не работать ради должности или наград, а чувствовать ответственность за землю, которую тебе вверили, и за людей, которые рядом.

Никогда не было намеренного стремления сделать из него героя. Просто с самого детства я слышала истории о человеке, который без остатка посвятил себя людям и родной земле.

Иногда ловлю себя на мысли, что всю жизнь скучаю по человеку, которого почти не знала, но как же я рада быть его внучкой!

С любовью и доброй памятью в сердце,

Евгения Шоль

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