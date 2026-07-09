Почти каждый, кто начинает учить немецкий язык, хотя бы раз ловит себя на мысли: «Я никогда не смогу на нем говорить». Но именно этот страх зачастую становится главным препятствием, а вовсе не сложная грамматика или длинные слова. За год занятий в астанинском Sprachlernzentrum (SLZ) мне удалось убедиться: многое зависит от человека, который стоит перед аудиторией. Одним из таких преподавателей стала Наталья Хофер.

Sprachlernzentrum открылся в Астане не как очередные курсы языка, а как центр с конкретной планкой качества: программы и методика выстроены по стандартам Гёте-Института, чей сертификат открывает многие двери.

Слушатели приходят сюда с разными целями: кто-то планирует поступление в немецкий вуз, кто-то готовится к работе в международной компании, а кто-то рассматривает возможность переезда в Германию. Однако независимо от мотивации всех объединяет одно – желание научиться свободно общаться на немецком языке.

Любая методика остаётся лишь инструментом, если преподаватель не умеет создать атмосферу доверия. Именно тогда исчезает страх сделать ошибку, а урок превращается в живое общение. Так и на занятиях Натальи Хофер немецкий перестаёт восприниматься как набор сложных правил и длинных слов. Даже те, кто приходит с уверенностью, что «языки – это не мое», постепенно начинают говорить.

Свой первый урок я помню очень хорошо. Как и многие, опасался, что не пойму ни слова и проведу все занятие молча. Но уже с первых минут стало ясно: здесь не ждут идеального произношения или безупречной грамматики. Вместо бесконечного заучивания диалогов студенты сразу становятся участниками общения. Даже если словарный запас пока ограничивается несколькими фразами, его оказывается достаточно, чтобы поддержать разговор. Сложные грамматические темы перестают казаться непреодолимыми, и каждое правило сразу находит применение в реальной ситуации. Ошибки не становятся поводом для неловкости – их спокойно разбирают, превращая в часть учебного процесса.

Именно в этом, как мне кажется, и заключается главный талант Натальи Хофер – помочь обучающимся избавиться от страха. Благодаря этому я и другие студенты нашей группы перестали молчать и начали говорить по-немецки – сначала с акцентом, с паузами и запинками. А дальше, как показывает практика, приходит уверенность, а вместе с ней – и свободное владение языком.

Мне стало интересно, как преподавателю удаётся создать такую атмосферу, в которой даже самые неуверенные студенты начинают говорить уже с первых занятий. С этим вопросом я и обратился к Наталье.

– Наталья, в чем заключается Ваш главный секрет как преподавателя?

– Я не начинаю с языка, я начинаю с человека. Часто страх появляется не потому, что язык действительно сложный, а потому что слушатель заранее убеждён: «У меня не получится». На первом занятии моя задача – не дать студенту как можно больше информации, а показать ему, что он уже способен общаться. Даже с минимальным словарным запасом можно выразить мысль, если убрать внутренний барьер. Я всегда создаю атмосферу, где ошибка – это не провал, а инструмент обучения. Мы не ждем момента, когда человек «будет готов говорить». Мы начинаем говорить, и именно через это приходит уверенность. Для меня язык – это не экзамен, который нужно сдать, а навык, который нужно прожить.

– Что для Вас является самой большой наградой в работе?

– Самая большая награда – это не только высокий результат или сертификат. Это момент, когда меняется отношение человека к самому себе. Когда студент, который раньше говорил: «Я не способен к языкам», вдруг начинает свободно выражать свои мысли, задавать вопросы, не бояться общения – это самое ценное достижение. В какой-то момент мой ученик перестаёт учить немецкий язык и начинает на нём жить. И именно тогда я понимаю, что моя работа сделана.

– Чем SLZ отличается от обычных языковых курсов?

– Главное отличие – это системность и ориентированность на реальные языковые ситуации. Язык нельзя выучить только через запоминание слов и правил. Его нужно развивать комплексно: говорить, слушать, читать, развивать письменную речь. Стандарты Гёте-Института дают нам чёткую структуру и высокое качество обучения, но внутри этой структуры всегда остаётся место для творчества преподавателя. Наша задача – не просто подготовить студента к экзамену, а дать ему уверенность пользоваться языком за пределами учебной аудитории: в университете, на работе, в путешествиях и повседневной жизни.

– Немецкая грамматика часто отпугивает начинающих. Как Вы помогаете им преодолеть этот страх?

– Я всегда говорю студентам, что грамматика – это не набор сложных правил, а логика языка. Мы превращаем грамматику в действие: создаём ситуации, диалоги, решаем коммуникативные задачи. Например, вместо того чтобы просто учить времена, мы обсуждаем реальные события: что произошло, что изменилось, что будет дальше. Когда правило становится частью истории или ситуации, оно запоминается намного естественнее. Мне важно, чтобы студент не думал: «Мне нужно выучить грамматику», а чувствовал: «Теперь я могу с помощью этого выразить свою мысль».

– За последние годы изменился ли портрет Ваших студентов? С какими целями они сегодня приходят изучать немецкий язык?

– Раньше часто приходили с мотивацией просто выучить язык, а сегодня за этим почти всегда стоит конкретная цель и личная история. Кто-то хочет поступить в университет, кто-то – построить карьеру, кто-то мечтает переехать и чувствовать себя уверенно в новой стране. Но я замечаю одну общую вещь: люди приходят не только за немецким языком. Они приходят за новыми возможностями и за уверенностью в себе. Для многих немецкий становится инструментом, который помогает приблизиться к своей мечте.

– Что бы Вы посоветовали тем, кто боится начать учить немецкий?

– Перестаньте воспринимать немецкий как огромную гору, на которую нужно сразу подняться. Любой язык строится из маленьких шагов. Часто самый большой барьер находится не в самом языке, а в мыслях: «У меня нет способностей», «Я уже поздно начинаю». Но язык – это навык, а любой навык развивается через практику. Никто не учится ездить на велосипеде, просто читая инструкцию. Самое главное – начать. Даже несколько первых фраз на немецком уже меняют отношение к языку.

Übung macht den Meister – практика делает мастера. И именно это в SLZ знают лучше всего.

Бахтияр Акылбай

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