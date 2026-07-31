Июль 2026. После завершения выставки «Денисовский край: от древности до наших дней» в Костанае экспонаты вернулись в фонды Денисовского историко-краеведческого музея. Но истории, которые они хранят, продолжаются.

Во время подготовки выставки мне удалось поговорить с руководителем музея Натальей Таран. Среди археологических находок, старых фотографий и произведений живописи моё внимание привлекли предметы, принадлежавшие немецким семьям. Когда-то они были частью повседневной жизни, затем стали семейными реликвиями, а сегодня – музейными экспонатами.

– Наталья Ивановна, как в музее появились предметы, связанные с историей российских немцев?

– Когда говорят о немецких экспонатах, многие сразу вспоминают депортацию. Но история немцев в нашем районе началась гораздо раньше. Первые переселенцы приехали сюда ещё в начале XX века во время столыпинской реформы. Они селились рядом, образуя немецкие поселения, и именно их вещи сегодня хранятся в музее.

Большую часть предметов передали жители района, уезжавшие в Германию. Забрать с собой всё было невозможно. Семейные реликвии приносили в музей, чтобы они остались здесь.

В девяностые годы полноценного музея ещё не существовало – была музейная комната при библиотеке. Уже тогда мы собирали семейные фотографии, документы, предметы быта, свидетельства о депортации и реабилитации. Так вещи, долгие годы хранившиеся дома, постепенно становились частью музейной коллекции.

– Есть ли предмет, который особенно дорог музею?

– Наверное, деревянная колыбель, принадлежавшая семье Виль из села Денисовка. В ней выросло несколько поколений одной семьи. Когда хозяева уезжали, они решили оставить её здесь. Такие вещи рассказывают историю лучше любых документов.

– На выставке многие задерживались у фигурок для рождественского печенья. Чем они интересны?

– Они тоже принадлежали семье Виль. Их изготовил Отто Иванович Виль. Эта семья приехала сюда из Херсонской губернии ещё в 1908 году во время столыпинского переселения. Позже формочки передала музею Нелли Фёдоровна Бондарь (Альбрехт) перед своим переездом в Германию.

По ним легко представить, как выглядел праздник в немецком доме. Тесто готовили всей семьёй. Оно было песочным, очень сладким, почти не поднималось и хорошо сохраняло рисунок. Среди фигурок были ангелы, рождественская звезда, животные из вертепа и верблюд, который вёз волхвов и их дары.

Верблюд особенно интересен для нас. Он изображён и на символике Денисовского района. Это связано с урочищем Туйемойнак, очертания которого напоминают шею и горбы верблюда.

Среди формочек есть и фигурка мухомора. В немецкой традиции „Glückspilz“ – «счастливый грибочек» – считается символом удачи. Мы специально изучали этот сюжет вместе с главным хранителем фондов Валерией Топорковой и даже нашли старинный рецепт рождественского печенья в немецкой книге.

– А вафельница попала в музей таким же образом?

– Да. Её передал Александр Теодорович Баум. Он рассказывал, что именно на ней его бабушка пекла домашние вафли, вкус которых невозможно забыть. Это запах детства. Ребят на выставке всегда удивляет, что у неё нет ни провода, ни розетки. Тогда приходится объяснять, что вафельницу ставили прямо на горячую печь.

Эту вафельницу доставали не каждый день. Она появлялась по воскресеньям, на Рождество, Пасху или семейные праздники. Так легко представить, как выглядел воскресный или праздничный день в немецкой семье.

– Что ещё рассказывают музейные экспонаты?

– Прежде всего истории людей. Есть фотография «Интернациональный класс Аятской школы» 1948 года, на которой рядом стоят местные жители и депортированные. Есть документы, семейные фотографии, предметы быта: маслобойка, мандолина, резная деревянная шкатулка, подставка для календаря, рамки для фотографий, сундук, который вместе со своими хозяевами пережил депортацию из Саратовской области в 1941 году.

Все они хранят память о людях, которые жили здесь, помогали друг другу выстоять в самые тяжёлые годы, делились последним и сохраняли человеческое достоинство.

В музее действует постоянная экспозиция, посвящённая репрессиям и депортациям 1930–1940-х годов, где все эти предметы можно увидеть.

Сегодня семейные реликвии приносят уже редко. Но музей продолжает собирать всё, что помогает сохранить память о людях, создавших этот край.

Маргарита Бек

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