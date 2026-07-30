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Один из дедушек Дианы Зелих – немец. Многие считают, что от него и достался внучке несгибаемый характер.

Диана Зелих живет в райцентре Денисовка Костанайской области. Одна воспитывает шестилетнюю дочь Еву, работает уборщицей, занимается лыжным спортом и шесть лет ждет решения жилищного вопроса. Все это она делает с одной ногой.

– Здравствуйте, а как можно увидеть Диану?

Вахтер посмотрела нам за спины, к входной двери.

– Самоката девочки нет. Значит, они на работе.

В общежитии Денисовского профессионально-технического колледжа стояла летняя тишина. Студенты разъехались на каникулы. Через несколько минут Диана перезвонила.

– Я сейчас…

Пока мы ждали, я вспомнил нашу первую встречу. Тогда речь шла о спорте.

В Денисовском районе Диану считают перспективной паралыжницей, на стадионе «Автомобилист» размещен баннер с ее фотографией. Тогда же я впервые услышал историю девушки.

Предыстория

Диане было пятнадцать лет, когда она с друзьями собралась в обычную летнюю поездку. На мотоцикле с люлькой штатных мест не осталось. Девушка села последней, за вторым пассажиром. Ноги поставить было некуда. Одной она оперлась на выступ оси заднего колеса. Мотоцикл набрал скорость. Свободный конец шнурка зацепился за спицу. Один оборот, следующий. Все случилось за доли секунды. Вращение остановилось, только когда колесо затянуло ногу – ее вывернуло, скрутило, раздробило, а потом зажало между спицами и рамой. Дальше Диана ничего не помнит.

Бюджет для двоих

– Здравствуйте, – сказала Диана, входя в общежитие. Рядом с ней остановилась Ева. Девочка прижалась к маме боком и молча рассматривала нас снизу вверх. Любопытство в ней спорило с маленькой тревогой.

Мы поднимаемся на второй этаж, в комнату, которую делят мама и дочь.

Я замечаю, что Диана двигается уверенно. Если не знать о протезе, его можно и не заметить. Только на лестнице каждую ступень она проходит чуть иначе.

– А туалет, кухня на первом этаже?

– Да.

Небольшая комната, две кровати, шкаф, кухонный стол. На полках, подоконнике в глаза бросается большое количество игрушек. Ева уже совсем освоилась. Она то и дело убегает и возвращается не с пустыми руками. Сначала показала книжки. Потом игрушки. Вынесла розовые ролики с комплектом защиты и аккуратно поставила их перед нами.

– Красивые, – сказала Диана. – Правда она другие хотела, светящиеся. Но они 40 000 стоят. Эти смогли купить.

За уборку служебных помещений Диана получает около 70 тысяч тенге. Иногда подрабатывает у пожилых людей. Еще одну часть дохода составляет спортивная стипендия. Из этих денег складывается скромный бюджет, в котором находится место для детских роликов и игрушек.

Ева показывает любимую книгу, открывает на странице с детским стишком: «Я домой по улице с книжками иду/ Может, мне хотелось бы поскользить по льду/ Вот ребята парами в парк идут пешком, / Может, мне хотелось бы бросить в них снежком. / Может, мне хотелось бы спеть про что-нибудь / Девочку знакомую прямо в снег толкнуть…»

После шока

Диана очнулась в больнице. После шоковой паузы пятнадцатилетней девочке пришлось заново учиться вставать, удерживать равновесие и делать первые шаги сначала на костылях, затем на протезе. Привычные движения теперь требовали расчета – как перенести вес, куда поставить ногу, как подняться по ступеням. К этому добавились боль, годы восстановления и депрессия. Обо всем этом Диана рассказывает коротко – сначала ходила на костылях, потом получила первый протез и снова стала учиться жить.

Постепенно в жизнь Дианы вошёл спорт, родилась Ева. Только своего дома так и не появилось. Диана выросла в неблагополучной семье. Родители не успели поставить дочь в очередь на жилье как малообеспеченную, а позже этот момент оказался упущен. После рождения Евы она смогла встать в очередь уже как неполная семья. С тех пор прошло шесть лет. Сегодня Диана одна воспитывает дочь. Отец Евы погиб. Из родных помогает лишь пожилая бабушка, мать отца девочки. Женщина в том возрасте, когда и самой нелегко двигаться.

– Конечно, хочется свою квартиру. Чтобы уже знать, что это наш дом. Не думать постоянно, где жить дальше. Хотелось бы больше времени уделять тренировкам, получить образование. После травмы самое тяжелое было научиться держать равновесие. Когда нет одной ноги, оно совсем другое. Вот у меня без дома примерно так – нет равновесия.

Диана очень точно очертила свою проблему.

Любимая игрушка Евы

Ева приносит воздушного змея.

– Вот моя любимая игрушка. Я видела в Интернете, как эти змеи летают. Только мы свой ни разу не смогли запустить, не можем разогнать его…

Холодный алгоритм

С мая 2025 года постановка на учет и распределение государственного жилья перешли к «Отбасы банку». Для новой системы Диана Зелих прежде всего очередник с определенной категорией, датой постановки на учет и набором формальных сведений. Но в Денисовке ее знают иначе, как девушку, которая после тяжелой травмы не замкнулась в себе, не опустила руки, а научилась заново ходить, пришла в спорт, работает, воспитывает дочь и продолжает строить жизнь.

Заместитель акима Денисовского района Айгуль Биктимисова рассказывает, что Диане помогли с работой, предоставили комнату в общежитии, приобрели спортивный протез за 3,5 миллиона тенге и постоянно сопровождают ее ситуацию. Но повлиять на место в очереди сегодня уже не могут. Решения принимаются по единым правилам централизованной системы «Отбасы банка».

Мы постоянно на связи с менеджером банка, пишем письма, просим обратить внимание именно на ситуацию Дианы, потому что знаем, через что ей пришлось пройти. В этом году сдаем 21 социальную квартиру. Очень надеемся, что система предложит одну из них Диане. Она у нас здесь под опекой. Стараемся помочь чем можем. Но деньги она никогда не берет. Всегда говорит: «Я зарплату получаю».

Шире, чем частный случай

История Дианы Зелих шире одного частного случая. Новая система распределения жилья создавалась для того, чтобы сделать процесс единым, прозрачным и исключить человеческий фактор. Но теперь возникает другой вопрос – способен ли алгоритм увидеть за анкетой человека, его реальные жизненные обстоятельства, если они не укладываются в набор формальных критериев?

В запросе в «Отбасы банк» мы попросили разъяснить, на каком этапе находится жилищный вопрос Дианы Зелих и предусмотрен ли в автоматизированной системе механизм, позволяющий учитывать исключительные жизненные обстоятельства человека. На момент подготовки публикации ответ еще не поступил.

Потоку не хватило силы

Перед отъездом из Денисовки вспомнили про змея, потому что поднялся ветер. Вышли во двор. Ева крепко держала «птицу», Диана – катушку. Змей поймал поток воздуха, расправился, натянул леску. Казалось, еще мгновение, и он уйдет в небо. Но ветер стих, змей качнулся и медленно опустился на землю. Ему не хватило всего одного сильного порыва.

Фарид Дандыбаев

Фото: Сергей Миронов

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