С такой просьбой в редакцию обратился наш читатель

Я ищу мою бывшую подругу по переписке Галину (Галю) Ахметкаримову, с которой мы переписывались с 1978 года.

Мы познакомились благодаря журналу российских немцев «Новая жизнь». Галина родом из Кустаная. Позже она переехала в Алма-Ату, чтобы учиться или работать.

Тогда нам обоим было примерно по 19-20 лет. К сожалению, со временем переписка по моей вине прервалась. Сейчас я был бы очень рад снова связаться с Галиной, если она тоже этого захочет.

Возможно, сегодня Галина носит другую фамилию. Если она сама или кто-то, кто её знает, прочитает это объявление, прошу связаться с редакцией DAZ по адресу info@daz.asia или напрямую со мной, Кристианом Шольцем, по адресу panketal-scholz@gmx.de.

С уважением, Кристиан Шольц, Берлин (Германия)

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