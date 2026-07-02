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Германию можно проехать на машине за сутки, в Казахстане между некоторыми фермерскими хозяйствами – тысячи километров степи. Немецкий бизнес любит графики и таблицы, а в Центральной Азии и СНГ огромную роль играют личные отношения, доверие и «чайные разговоры».

О бизнесе между Казахстаном и Германией (и не только) я побеседовала с предпринимателем Александром Лаккай, уроженцем Акмолинской области и гражданином Германии.

В Европе всё слишком устоялось

– Александр, приходилось ли Вам ломать себя, чтобы научиться договариваться там, где сухие цифры не работают?

– К счастью, обошлось без травм (смеётся). Дело в том, что я родился, вырос и долго жил в Казахстане. Наш менталитет и традиции гостеприимства у меня в крови. Я прекрасно понимаю, что чашка правильного чая с правильным человеком порой решает вопросы быстрее, чем презентация на пятьдесят слайдов.

С другой стороны, в Германии есть шутка: «Если этого нет в моем календаре, значит, этого не существует в природе». Прожив там много лет, я перенял эту полезную привычку. Немецкий подход учит смотреть в будущее через призму четкого планирования. Поэтому сейчас я чувствую себя как бизнес-переводчик. Моя задача – взять лучшее от двух миров. Я привожу из Германии немецкую точность и графики, но внедряю их в Казахстане мягко, с уважением к местным традициям. Получается идеальный микс: мы строим бизнес на доверии, но развиваем его по четкому плану.

– Чему казахстанские аграрии научили Вас как бизнесмена, чего Вы никогда не узнали бы, работая только в Европе?

– Европейский бизнес я глубоко и не изучал. Моё сердце и мой капитал всегда были здесь. По паспорту я могу жить где угодно, но менталитет у меня наш, казахстанский. Я родился в СССР, вырос в Казахстане, окончил тут институт и построил карьеру. Забавно, но имея фирму в Германии уже 20 лет, я так и не смог найти там нишу, которая бы меня по-настоящему зажгла. В Европе всё слишком устоялось. Там скучно! Конкуренция такая, что локтями толкаться приходится за каждый сантиметр рынка.

А вот в Казахстане у меня бесконечный поток идей. Страна активно растет и развивается, предоставляя желающим свободные ниши для стартапа. Главный урок, который я усвоил: в Казахстане честное имя и сарафанное радио работают быстрее любого маркетинга. Если ты круто делаешь свое дело и не подводишь людей, добрая слава разлетается молниеносно. Наша развивающаяся экономика и открытый менталитет дают колоссальный бафф для роста. Для меня Казахстан – это страна возможностей, где бизнес можно делать быстро, честно и с размахом.

– Вы продаете огромные, мощные машины для работы в поле. Что Вы чувствуете, когда видите, как техника, которую Вы привезли, меняет ландшафт целой страны?

– Радость и гордость. Когда эти железные титаны выходят в поле, у меня каждый раз мурашки по коже. Это чистая гордость и огромная радость от понимания, что мы причастны к чему-то великому, к аграрной промышленности Казахстана. Ещё очень приятно слышать отзывы самих фермеров. Когда они с горящими глазами рассказывают, как благодаря нашим комбайнам и тракторам добиваются прекрасных показателей по сбору урожая, экономят время и зарабатывают больше, радуешься вместе с ними.

– И понимаете, ради чего рисковали с логистикой?

– Однозначно. Кстати, мы принципиально поставляем только абсолютно новую, самую передовую технику. И когда я вижу, как эти современные технологии работают на благо казахстанской земли, я чувствую: мы на своем месте.

Китайцы против немцев

– Доставка тяжелой техники из Европы сейчас похожа на сложнейший квест с кучей препятствий. Какое управленческое решение за последний год потребовало от Вас максимального хладнокровия?

– Самым сложным и рискованным решением стала полная смена стратегии компании: я решил забивать склады в Казахстане техникой и запчастями под завязку. С точки зрения классического учебника по экономике, это безумие и огромный финансовый риск. Деньги «замораживаются» в товаре, и ты никогда не уверен на 100%, как быстро всё это продастся. Но я понимаю: если клиент придет к нам, а нужной детали не окажется, из-за новой логистики он будет ждать её месяцами. И мы просто потеряем человека.

В итоге, теперь мы полностью заполняем склады в Казахстане техникой и запасными частями. Я сознательно пошел на риск возможных убытков ради того, чтобы у наших аграриев всё работало здесь и сейчас.

– Если перед тобой закрывают дверь, нужно не биться в неё головой, а спокойно искать открытое окно?

– Полностью согласен.

– Сегодня на рынок активно заходят производители из Китая. За счет чего Германия может выиграть эту жесткую ценовую войну?

– Китайцы давят ценой, но в сельском хозяйстве дешёвая покупка часто оборачивается дорогими слезами. Германия выиграет эту битву за счёт двух козырей: железного качества самой техники и безупречного сервиса.

Давайте посчитаем. Китайская машина исправно отработает 3-5 лет, а потом начнёт сыпаться, требуя постоянного ремонта прямо в разгар посевной или уборки. Для агрария каждый день простоя – огромные убытки. Немецкая же техника – это марафонец. Она создана для того, чтобы эффективно пахать минимум десять лет без серьёзных капризов.

Но самый главный фокус – в остаточной стоимости. Через десять лет жесткой работы вы сможете продать немецкий трактор или комбайн за отличные деньги, потому что он всё ещё будет в прекрасном состоянии. Это не расходы, это долгосрочная инвестиция. В долгой гонке качество всегда побеждает дешевизну.

– Ваши планы?

– В этом году мне исполняется шестьдесят лет – я потихоньку подхожу к возрасту, когда люди обычно уходят на пенсию. Я, конечно же, собираюсь работать дальше… Очень хочется, чтобы дело, которое я начал больше двадцати лет назад, продолжало расти и развиваться. Сейчас мы активно вкладываемся в расширение нашей сети в Казахстане. У нас уже есть собственные базы в Астане, Кокшетау, Костанае и Петропавловске, а в этом году мы строим еще одну, в Павлодаре.

Мне очень хочется двигаться именно в этом направлении, чтобы у нас появилась огромная сеть классных сервисных центров по всему Казахстану, а количество покупателей и довольных клиентов росло с каждым днем.

Муза – дама капризная

– Какую самую большую жертву Вам пришлось принести ради того, чтобы построить международный бизнес? О чем Вы жалеете больше всего?

– В принципе, я ни о чём не жалею – жизнь всё-таки штука мудрая, и всё сложилось правильно. Но если говорить предельно честно: мои дети выросли слишком быстро, и в детстве они видели меня далеко не так часто, как мне хотелось бы. К счастью, всё обошлось без драм. Они выросли прекрасными людьми! Получили отличное высшее образование в Германии, а сын теперь работает вместе со мной…

– Какое немецкое слово лучше всего описывает Ваш подход к жизни и почему это не слово „Ordnung“, то есть «порядок»?

– Знаете, „Ordnung“ – это прекрасно, но оставим его для немецких автобанов и идеальных полочек. Моё слово – „Ständig“. Оно переводится как «постоянно». В Германии есть отличная поговорка про бизнес: „Selbstständig“ (самозанятый или предприниматель). Локальный юмор в том, что оно состоит из двух слов: „selbst“ – «сам» и „ständig“ – «постоянно». То есть ты сам постоянно что-то делаешь. Вот это и есть мой главный принцип. Если выбрал свой путь, нужно каждый день шаг за шагом двигаться вперёд.

Секрет успеха не в том, чтобы сегодня поработать до кровавых мозолей, а завтра весь день лежать на диване и ждать музу. Муза – дама капризная, а постоянство работает как швейцарские часы. Нужно просто любить своё дело и заниматься им без долгих пауз.

– Сейчас лето, время отпусков. Что для Вас идеальный отпуск – пятизвездочный отель или дикая природа?

– Мой отпуск обычно длится примерно неделю. Я просто не умею долго отдыхать! И если уж вырываюсь на эти несколько дней, то хочу получить самые лучшие условия. Природа – это, безусловно, здорово и красиво. Но для меня такой отдых требует слишком много сил и энергии. А мне за эту короткую неделю нужно успеть полностью перезагрузиться для новых рабочих подвигов.

– Благодарю за предельно честный и приятный разговор.

Марина Ангальдт

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