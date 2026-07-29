27 июля Ольга Андреевна Киколенко отметила юбилей. За десятилетия работы в образовании, науке, парламенте и немецком общественном движении её профессиональный путь не раз менял направление. В этом интервью мы говорим о пяти поворотных моментах, которые она сама считает определяющими.

Решение первое. Стать учителем немецкого языка

– В 1967 году я приняла для себя важное решение – стать учителем немецкого языка. В Кустанайском педагогическом институте немецкий язык не преподавался, и я поступила в Кокчетавский пединститут на факультет немецкой филологии.

Из-за тяжёлого материального положения семьи я не могла учиться очно. Нас было восемь детей, я старшая, поэтому единственной возможностью стало заочное обучение.

Я встретилась с деканом заочного отделения Райнгольдом Яковлевичем Лейсом и поговорила с ним на немецком диалекте, который бабушка сохранила в нашей семье и на котором мы говорили с детства. Он был очень удивлён: внешне я не очень походила на немку, но после разговора убедился, что немецкий язык действительно является частью моей семейной культуры. В итоге меня приняли.

Особенность факультета заключалась в полном языковом погружении: все дисциплины, кроме общественных наук, преподавались на немецком языке. Такая система позволила получить глубокие знания языка и культуры.

После окончания института я стала преподавателем немецкого языка и директором Лихачёвской восьмилетней школы в Урицком районе Кустанайской области.

Решение второе. Участие в становлении «Возрождения»

В конце 1980-х, когда движение только формировалось в Москве и Казахстане, в Кустанайской области его основателями стали Александр Дедерер и Василий Аллерт. Я активно включилась в эту работу. Многие организаторы движения недостаточно владели немецким языком, поэтому я помогала в общении, переводах и развитии международных связей. Знание языка постепенно переросло для меня не просто в профессиональный навык, а в глубокий личный интерес к истории российских немцев. Я не могла понять, почему моя мама, будучи немкой, оказалась в Казахстане. Мне хотелось разобраться в истории своей семьи, а через неё – в судьбе целого народа.

Решение третье. Изучать историю российских немцев

Третьим важнейшим решением в моей жизни стало написание научной работы по истории российских немцев.

Я обратилась к Владимиру Андреевичу Ауману, который работал в Центральном Комитете КПСС и занимался вопросами межнациональных отношений. Он принял меня, показал свою библиотеку и достал книгу Бенджамина Пинкуса и Ингеборги Фляйшгауэр «Die Deutschen in der Sowjetunion. Geschichte einer nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert» («Немцы в Советском Союзе»). Тогда он сказал: «Немцы давно изучили нашу историю. Это мы пока плохо её знаем». Фразу я помню до сих пор.

Этот разговор состоялся более тридцати лет назад. А 21 июля 2026 года стало известно, что Владимир Ауман ушёл из жизни.

Тема моей кандидатской диссертации – «Российские немцы: история формирования национальной общности и проблемы постсоветского периода». Защита прошла успешно, и я получила учёную степень кандидата исторических наук. Историю российских немцев я продолжаю изучать и сегодня.

Решение четвёртое. Встреча с Бельгером

Четвёртым важным решением в моей жизни стало осознание необходимости передавать свои знания другим. Во многом этому способствовала встреча с Герольдом Бельгером.

Герольд Карлович был человеком исключительной эрудиции. Он свободно говорил на нескольких языках, прекрасно знал казахскую культуру и литературу, однако с сожалением отмечал, что многие казахстанские немцы всё хуже знают собственный язык и историю. Он неоднократно подчёркивал, что именно люди, владеющие немецким языком и знающие историю своего народа, должны помогать сохранить это наследие.

Его слова стали для меня настоящим ориентиром. Я поняла, что обязана передавать свои знания следующим поколениям.

Решение пятое. Использовать язык, чтобы перенимать опыт

Мне довелось неоднократно бывать в Германии, посещать Бундестаг и общаться с депутатами на немецком языке. Многие мои собеседники искренне удивлялись, что казахстанским немцам удалось сохранить язык. Эти встречи показали, что владение языком открывает возможность изучать международный опыт и использовать его на благо страны.

Я убеждена: знание своих корней делает человека богаче. Поэтому делом жизни считаю достойно представлять немцев Казахстана, сохранять их историю и культуру, передавать эти знания следующим поколениям.

Материал подготовила Маргарита Бек.

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