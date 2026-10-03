3 октября Германия отмечает День немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) — национальный праздник, посвящённый объединению страны.

В этот день в 1990 году произошло официальное воссоединение ФРГ и ГДР. Германская Демократическая Республика прекратила существование как отдельное государство, а её территория вошла в состав Федеративной Республики Германия.

Объединению предшествовало падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Стена разделяла Берлин с 13 августа 1961 года, став одним из главных символов холодной войны. После открытия границы стену начали разбирать, а сохранившиеся фрагменты сегодня напоминают о периоде разделённой Германии.

3 октября стало символом преодоления многолетнего раскола и единства немецкого народа. Это единственный общенациональный праздник, установленный на федеральном уровне в Германии.

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