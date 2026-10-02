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Владимир Крайсман награждён орденом «Құрмет»

В Астане состоялось республиканское мероприятие «Еңбек — ел мұраты», посвящённое Дню труда. В рамках мероприятия представителям различных профессий были вручены государственные награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие страны. Среди награждённых — известный врач, учредитель-директор медицинского центра «Нур-Авиценум» Владимир Крайсман, удостоенный ордена «Құрмет». Награду от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручил Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов. За плечами Владимира Крайсмана — 53 года трудовой деятельности, значительная часть которых связана с медициной и служением людям. Его профессиональный путь является примером преданности выбранному делу, ответственности и постоянного стремления помогать людям.

Труд Владимира Крайсмана неоднократно получал высокую оценку. Среди ранее полученных им наград — правительственные награды «Шапағат» и «Бірлік».

Для немецкого сообщества Казахстана имя Владимира Крайсмана также связано с активной жизненной позицией, профессионализмом и многолетним вкладом в развитие общества.

Общественный фонд «Республиканское этнокультурное объединение казахстанских немцев» и редакция «Deutsche Allgemeine Zeitung» сердечно поздравляют Владимира Крайсмана с высокой государственной наградой! Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений и неиссякаемой энергии. Пусть многолетний труд и преданность своему делу и впредь служат примером для молодого поколения, а рядом всегда будут близкие, друзья и единомышленники.

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