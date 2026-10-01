Дачный сезон — позади, да здравствуют “Heilklimatisches Wandern”!

Речь о лечебных пеших прогулках, которые сочетаются с дыхательной гимнастикой на прохладном осеннем воздухе. Они стимулируют кровообращение и насыщает ткани кислородом. Это между прочим научно обоснованная немецкая методика оздоровления.

На днях резиденты риддерской группы “Здоровье” дружно сменили садовые лопаты на скандинавские палочки и устремились в лес, на природу — шагать между соснами и вдыхать целебный горный воздух.

— Наша группа здоровья официально возобновила свою спортивно-оздоровительную деятельность. Но спорт спортом, а поговорить — это святое! На тренировках мы разворачиваем целый медицинский консилиум. В основном, конечно, обсуждаем профилактику: особенно налегаем на суставные и сосудистые темы, — рассказала Любовь Игнатьева, председатель Восточно-казахстанского общественного этнокультурного объединения немцев «Видергебурт» города Риддер. — Наши беседы — кладезь интересной информации. А главное — тут и спорт, и новости, и поликлиника на выезде: на свежем воздухе предупредить недуг проще и приятнее.

Марина Ангальдт

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